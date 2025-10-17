15 минут днём, и мозг перезагружается: врачи раскрыли секрет бодрости без кофе

Многие считают, что спать днём — признак лени. Однако врачи всё чаще называют короткий дневной сон важной частью здорового режима. Он способен восстановить силы, улучшить настроение и даже укрепить память, если соблюдать правильные правила.

О том, как и когда лучше спать днём, рассказали врач-сомнолог Павел Кудинов и врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

"Такой отдых позволит компенсировать недосып, однако, это не должно стать привычкой. При наличии проблем с засыпанием такой сон может нанести вред, потому что он снижает естественную сонливость вечером и усложняет ночное засыпание", — пояснил Павел Кудинов в интервью Pravda. Ru.

Почему дневной сон полезен

Современный человек часто сталкивается с хроническим недосыпом. Работа, стресс, гаджеты и нерегулярный график мешают полноценному ночному отдыху. В таких случаях короткий дневной сон помогает компенсировать нехватку сна и вернуть бодрость.

"Короткий дневной сон способствует эффективной "перезагрузке" мозга: стабилизирует эмоциональное состояние, снижает уровень стресса, ускоряет процесс обучения, а также улучшает когнитивные способности и память", — отмечает Екатерина Демьяновская, эксперт лаборатории "Гемотест".

По её словам, даже 15-20 минут отдыха днём могут улучшить внимание и работоспособность без негативных последствий.

Какой сон считается полезным

Ключ к правильному дневному отдыху — умеренность. Если спать дольше, организм может перейти в глубокие фазы сна, и проснуться станет труднее. Это приведёт к вялости и чувству разбитости.

"20-30 минут отдыха днём помогут освежиться. Полноценный сон лучше планировать кратно полутора часам, чтобы не нарушать циклы сна", — добавил Кудинов.

Таким образом, оптимальные варианты — либо короткий "энергетический" сон на 20-30 минут, либо полноценный отдых на 90 минут, соответствующий одному циклу сна. Всё, что между этими промежутками, может нарушить биоритмы.

Когда дневной сон может навредить

Сомнологи предупреждают: если человек регулярно спит днём и при этом испытывает проблемы с засыпанием ночью, дневной сон стоит исключить.

"Важно сохранять стабильное время пробуждения. Это запускает биологические часы и формирует привычку ложиться спать в одно и то же время. Даже если приходится ложиться позже, желательно вставать в привычное время", — подчёркивает Павел Кудинов.

Частый дневной сон способен "сбить" циркадные ритмы — внутренние часы, отвечающие за чередование бодрствования и отдыха. Из-за этого организм теряет чувство времени, человек становится вялым днём и не может уснуть ночью.

Советы шаг за шагом: как правильно спать днём

Выберите подходящее время. Лучший период — между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается активность мозга. Не ложитесь слишком поздно. Сон после 16:00 может затруднить ночное засыпание. Ограничьте продолжительность. 20-30 минут достаточно, чтобы восстановить силы. Создайте комфортные условия. Тишина, приглушённый свет, удобное положение тела. Не ставьте громкий будильник. Лучше использовать мягкий сигнал или вибрацию. После сна — движение. Несколько растяжек или стакан воды помогут окончательно проснуться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: спать днём более часа.

Последствие: ощущение разбитости, смещение цикла сна.

Альтернатива: ограничить отдых до получаса или кратных 90 минут.

Ошибка: ложиться спать днём при бессоннице.

Последствие: ухудшение ночного сна.

Альтернатива: прогулка, дыхательные упражнения или расслабление без сна.

Ошибка: спать в шумном или ярком помещении.

Последствие: неполноценное восстановление и стресс.

Альтернатива: использовать маску для глаз и беруши.

Плюсы и минусы дневного сна