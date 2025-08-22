Челюсти в тисках: как бруксизм разрушает зубы, пока вы работаете – мнение эксперта

Непроизвольное стискивание зубов, известное как бруксизм, представляет собой распространенную проблему, которая может проявляться не только во время сна, но и в течение дня, особенно при выполнении тяжелой физической работы или интенсивных упражнений. Это состояние, как отмечает ортодонт Марьяна Барагунова в интервью для РИАМО, оказывает значительное негативное воздействие на жевательные мышцы и зубную эмаль.

Постоянное напряжение челюстных мышц, вызванное бруксизмом, может привести к развитию дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Эта дисфункция часто сопровождается характерными щелчками, болевыми ощущениями и ограничением подвижности челюсти. Кроме того, люди, страдающие бруксизмом, могут испытывать головные боли и чувство усталости в области лица, что значительно снижает качество их жизни.

Защита зубов с помощью специальных кап

Для снижения нагрузки на зубы и предотвращения негативных последствий бруксизма ортодонт Марьяна Барагунова рекомендует использовать специальные капы. Эти капы, изготовленные из мягкого или твердого материала, надеваются на зубы и создают барьер между верхним и нижним зубным рядом, предотвращая их стискивание и трение друг о друга. Использование кап помогает расслабить жевательные мышцы, уменьшить болевые ощущения и защитить зубную эмаль от повреждений.

Дневной бруксизм, в отличие от ночного, часто связан с эмоциональным стрессом, тревогой и концентрацией внимания. Люди, испытывающие сильный стресс на работе или в личной жизни, могут непроизвольно стискивать зубы в течение дня, даже не осознавая этого. Кроме того, некоторые привычки, такие как курение, употребление кофеина и алкоголя, также могут способствовать развитию бруксизма.

Диагностика и лечение бруксизма

Диагностика бруксизма обычно включает в себя осмотр зубов и челюстей, а также оценку симптомов, которые испытывает пациент. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные исследования, такие как электромиография, для оценки активности жевательных мышц. Лечение бруксизма направлено на устранение причин, вызывающих стискивание зубов, и на облегчение симптомов. Помимо использования кап, могут быть рекомендованы методы релаксации, физиотерапия и, в некоторых случаях, медикаментозное лечение.

Профилактика бруксизма включает в себя управление стрессом, отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, а также соблюдение гигиены полости рта. Регулярные посещения стоматолога и ортодонта также важны для выявления и лечения бруксизма на ранних стадиях.

Интересные факты о бруксизме

Согласно исследованиям, бруксизм может быть связан с генетической предрасположенностью. Если у кого-то из родителей или близких родственников был диагностирован бруксизм, вероятность его развития у других членов семьи увеличивается.

Бруксизм чаще встречается у детей и подростков, чем у взрослых. Однако с возрастом эта проблема может сохраняться или даже усугубляться, особенно при наличии факторов риска, таких как стресс и тревога.

Бруксизм может приводить не только к проблемам с зубами и челюстями, но и к другим заболеваниям, таким как головные боли, боли в шее и плечах, а также нарушения сна.

Ортодонт Марьяна Барагунова подчеркивает важность своевременного обращения к специалисту при появлении симптомов бруксизма.

"Ранняя диагностика и лечение бруксизма помогут предотвратить серьезные осложнения и сохранить здоровье зубов и челюстей на долгие годы”, — отмечает она.

В заключение стоит отметить, что дневной бруксизм является серьезной проблемой, которая требует внимательного отношения и своевременного лечения. Использование специальных кап, управление стрессом и соблюдение рекомендаций специалистов помогут защитить зубы от повреждений и улучшить качество жизни.