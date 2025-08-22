Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:01

Челюсти в тисках: как бруксизм разрушает зубы, пока вы работаете – мнение эксперта

Бруксизм у взрослых: названы причины и последствия непроизвольного стискивания зубов

Непроизвольное стискивание зубов, известное как бруксизм, представляет собой распространенную проблему, которая может проявляться не только во время сна, но и в течение дня, особенно при выполнении тяжелой физической работы или интенсивных упражнений. Это состояние, как отмечает ортодонт Марьяна Барагунова в интервью для РИАМО, оказывает значительное негативное воздействие на жевательные мышцы и зубную эмаль.

Постоянное напряжение челюстных мышц, вызванное бруксизмом, может привести к развитию дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Эта дисфункция часто сопровождается характерными щелчками, болевыми ощущениями и ограничением подвижности челюсти. Кроме того, люди, страдающие бруксизмом, могут испытывать головные боли и чувство усталости в области лица, что значительно снижает качество их жизни.

Защита зубов с помощью специальных кап

Для снижения нагрузки на зубы и предотвращения негативных последствий бруксизма ортодонт Марьяна Барагунова рекомендует использовать специальные капы. Эти капы, изготовленные из мягкого или твердого материала, надеваются на зубы и создают барьер между верхним и нижним зубным рядом, предотвращая их стискивание и трение друг о друга. Использование кап помогает расслабить жевательные мышцы, уменьшить болевые ощущения и защитить зубную эмаль от повреждений.

Дневной бруксизм, в отличие от ночного, часто связан с эмоциональным стрессом, тревогой и концентрацией внимания. Люди, испытывающие сильный стресс на работе или в личной жизни, могут непроизвольно стискивать зубы в течение дня, даже не осознавая этого. Кроме того, некоторые привычки, такие как курение, употребление кофеина и алкоголя, также могут способствовать развитию бруксизма.

Диагностика и лечение бруксизма

Диагностика бруксизма обычно включает в себя осмотр зубов и челюстей, а также оценку симптомов, которые испытывает пациент. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные исследования, такие как электромиография, для оценки активности жевательных мышц. Лечение бруксизма направлено на устранение причин, вызывающих стискивание зубов, и на облегчение симптомов. Помимо использования кап, могут быть рекомендованы методы релаксации, физиотерапия и, в некоторых случаях, медикаментозное лечение.

Профилактика бруксизма включает в себя управление стрессом, отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, а также соблюдение гигиены полости рта. Регулярные посещения стоматолога и ортодонта также важны для выявления и лечения бруксизма на ранних стадиях.

Интересные факты о бруксизме

Согласно исследованиям, бруксизм может быть связан с генетической предрасположенностью. Если у кого-то из родителей или близких родственников был диагностирован бруксизм, вероятность его развития у других членов семьи увеличивается.
Бруксизм чаще встречается у детей и подростков, чем у взрослых. Однако с возрастом эта проблема может сохраняться или даже усугубляться, особенно при наличии факторов риска, таких как стресс и тревога.
Бруксизм может приводить не только к проблемам с зубами и челюстями, но и к другим заболеваниям, таким как головные боли, боли в шее и плечах, а также нарушения сна.

Ортодонт Марьяна Барагунова подчеркивает важность своевременного обращения к специалисту при появлении симптомов бруксизма.

"Ранняя диагностика и лечение бруксизма помогут предотвратить серьезные осложнения и сохранить здоровье зубов и челюстей на долгие годы”, — отмечает она.

В заключение стоит отметить, что дневной бруксизм является серьезной проблемой, которая требует внимательного отношения и своевременного лечения. Использование специальных кап, управление стрессом и соблюдение рекомендаций специалистов помогут защитить зубы от повреждений и улучшить качество жизни.

Нутрициолог Гузман: при мочекаменной болезни употребление ежевики может быть опасно сегодня в 13:17

Когда ягода превращается в риск: кому стоит отказаться от ежевики

Ежевика богата витаминами, но подходит не всем. Нутрициолог объясняет, почему её стоит ограничить при заболеваниях почек, желудка и нарушениях свёртываемости крови, и называет безопасную суточную норму.

Читать полностью » Оксана Решетняк о птозе: причины опущения лица и эффективные методы коррекции сегодня в 13:14

После 30 лицо теряет молодость: что делать, чтобы повернуть время вспять

Узнайте о причинах, которые приводят к преждевременному опущению лица. Откройте для себя эффективные методы коррекции и профилактики от врача. В статье - ключевые факторы птоза, методы борьбы и лучшие решения для восстановления молодости.

Читать полностью » В США мужчина четыре месяца принимал симптомы лимфомы Ходжкина за простуду сегодня в 10:18

Две опухоли размером с грейпфрут и теннисный мяч: история американца с лимфомой

Американец несколько месяцев игнорировал кашель и другие тревожные симптомы, пока врачи не обнаружили у него лимфому Ходжкина. Благодаря своевременной терапии он полностью выздоровел. История, которая напоминает — не стоит терпеть даже «обычный» кашель.

Читать полностью » 150 минут в неделю: секрет здоровья мозга от Виктории Симоновой сегодня в 10:14

Что происходит с мозгом, когда вы делаете это: секреты нейрогигиены от врача

Врач-гигиенист Виктория Симонова рассказала о влиянии аэробных упражнений на мозг. Регулярные нагрузки улучшают кровообращение, увеличивают объём гиппокампа и снижают риск возрастных когнитивных нарушений.

Читать полностью » Павел Салистый: при лечении 8-летнего пациента использован современный метод снижения риска отторжения кожи сегодня в 9:44

Когда каждая минута решала всё: как спасали ребёнка в Свердловской области

Врачи Каменска-Уральского и Екатеринбурга провели серию сложных операций, чтобы спасти 8-летнего мальчика с ожогами III степени на половине поверхности тела. Благодаря поэтапному вмешательству и современной методике пересадки кожи ребёнку удалось сохранить жизнь.

Читать полностью » Хронический стресс и гормоны: эндокринолог Кристина Пришвина раскрыла опасные последствия сегодня в 9:20

Тревожный звонок эндокринолога: вот что хронический стресс творит с вашими гормонами

Эндокринолог Кристина Пришвина рассказала, как хронический стресс влияет на выработку гормонов, провоцируя диабет и другие серьезные заболевания. Важность профилактики стресса для здоровья.

Читать полностью » Поддельный алкоголь – смертельная угроза: врачи Подмосковья предупреждают об опасности сегодня в 8:18

Суррогат убивает: эксперты раскрыли зловещий секрет поддельного алкоголя – распознай и выживи

Врачи Подмосковья предупреждают о смертельной опасности поддельного алкоголя! Как распознать суррогат? Читайте о мерах предосторожности, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения и вредит ЖКТ сегодня в 8:11

Как правильно подготовиться к застолью без вреда для организма

Гастроэнтеролог объяснила, почему привычка съедать сливочное масло перед употреблением алкоголя — плохая идея. Масло не снижает опьянение, а в сочетании со спиртным может вызвать тошноту, панкреатит и желчную колику.

Читать полностью »

