Послеродовая депрессия
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:30

Дневная усталость как сигнал: что стоит за проблемой, затрагивающей миллионы

Врачи объяснили, почему сонливость может свидетельствовать о скрытых заболеваниях

Каждый третий житель США сталкивается с проблемой чрезмерной сонливости в течение дня. Это не просто усталость — это сигнал организма о возможных проблемах. Исследование, проведенное Массачусетским университетом и медицинским центром Beth Israel Deaconess, выявило важные метаболиты в крови, которые могут быть связаны с этим состоянием.

Проблема, требующая внимания

Постоянная усталость днём — это не безобидное явление. Она может указывать на риски развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Важные выводы сделали авторы исследования: генетическая предрасположенность и рацион питания играют ключевую роль в возникновении сонливости.

В рамках исследования было проанализировано почти 6000 участников Hispanic Community Health Study/Study of Latinos. Ученые выделили 877 метаболитов, среди которых несколько оказались связанными с дневной сонливостью. К примеру:

  • полезные метаболиты: Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые содержатся в средиземноморском рационе, способствуют повышению бодрости.
  • вредные метаболиты: Тирамин, содержащийся в ферментированных и перезрелых продуктах, таких как выдержанные сыры и копчености, вредит здоровью и способствует сонливости.

Гормональные факторы

Гормональные метаболиты, в частности, те, что связаны с половыми стероидами, такими как прогестерон, также могут вызывать усталость в течение дня. Это подчеркивает важность гормонального фона в поддержании бодрствования.

Ученые планируют продолжить свои исследования, в частности, изучить, могут ли добавки с омега-кислотами помочь в борьбе с дневной сонливостью.

