Когда даже 8 часов сна не спасают: скрытые причины усталости
Дневная сонливость может быть не только следствием нехватки полноценного ночного отдыха, но и сигналом серьёзных проблем со здоровьем. Об этом врачам рассказали "Российской газете".
Когда организм не восстанавливается ночью
Психотерапевт Дмитрий Регеша объяснил: чаще всего днём клонит в сон, если ночью организм не успевает восстановиться. Причинами могут быть:
- сбитый режим сна и бодрствования;
- плохое качество сна;
- апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне.
Дополнительно на сонливость влияет нехватка витаминов и минералов, особенно витамина D и железа.
Другие причины сонливости
Нейробиолог Татьяна Смирнова отмечает, что дневная усталость может быть вызвана:
- резкими скачками сахара после еды;
- депрессией;
- перегрузкой нервной системы;
- побочными эффектами некоторых лекарств.
Фельдшер и управляющая сетью пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы" Наталья Балан добавила: у пожилых постоянная сонливость нередко становится ранним признаком снижения когнитивных функций.
Малоподвижность и болезни
Кроме того, медики обращают внимание на то, что днём хочется спать чаще при:
- малоподвижном образе жизни;
- нарушениях обмена веществ;
- сбоях в работе щитовидной железы.
Если сонливость становится постоянной, это повод пройти обследование.
Роль сна в стрессоустойчивости
Эксперт по стрессоустойчивости и личной эффективности компании Business Speech Яна Тухватуллина подчеркнула: даже дополнительные 15 минут сна могут заметно повысить работоспособность и когнитивные функции.
Хронический недосып, наоборот, приводит к рассеянности, ухудшению памяти, проблемам с принятием решений. Более того, он снижает иммунитет и повышает риск хронических воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний.
Сколько нужно спать?
Старший преподаватель кафедры "Физическое воспитание" Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сидоров уточнил: продолжительность сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей. Для взрослого человека оптимально спать 7-9 часов в сутки.
