Когда даже 8 часов сна не спасают: скрытые причины усталости

Дневная сонливость может быть не только следствием нехватки полноценного ночного отдыха, но и сигналом серьёзных проблем со здоровьем. Об этом врачам рассказали "Российской газете".

Когда организм не восстанавливается ночью

Психотерапевт Дмитрий Регеша объяснил: чаще всего днём клонит в сон, если ночью организм не успевает восстановиться. Причинами могут быть:

сбитый режим сна и бодрствования;

плохое качество сна;

апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне.

Дополнительно на сонливость влияет нехватка витаминов и минералов, особенно витамина D и железа.

Другие причины сонливости

Нейробиолог Татьяна Смирнова отмечает, что дневная усталость может быть вызвана:

резкими скачками сахара после еды;

депрессией;

перегрузкой нервной системы;

побочными эффектами некоторых лекарств.

Фельдшер и управляющая сетью пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы" Наталья Балан добавила: у пожилых постоянная сонливость нередко становится ранним признаком снижения когнитивных функций.

Малоподвижность и болезни

Кроме того, медики обращают внимание на то, что днём хочется спать чаще при:

малоподвижном образе жизни;

нарушениях обмена веществ;

сбоях в работе щитовидной железы.

Если сонливость становится постоянной, это повод пройти обследование.

Роль сна в стрессоустойчивости

Эксперт по стрессоустойчивости и личной эффективности компании Business Speech Яна Тухватуллина подчеркнула: даже дополнительные 15 минут сна могут заметно повысить работоспособность и когнитивные функции.

Хронический недосып, наоборот, приводит к рассеянности, ухудшению памяти, проблемам с принятием решений. Более того, он снижает иммунитет и повышает риск хронических воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько нужно спать?

Старший преподаватель кафедры "Физическое воспитание" Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сидоров уточнил: продолжительность сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей. Для взрослого человека оптимально спать 7-9 часов в сутки.