ночное апноэ у мужчины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Когда даже 8 часов сна не спасают: скрытые причины усталости

Медики перечислили основные причины дневной сонливости у взрослых и пожилых

Дневная сонливость может быть не только следствием нехватки полноценного ночного отдыха, но и сигналом серьёзных проблем со здоровьем. Об этом врачам рассказали "Российской газете".

Когда организм не восстанавливается ночью
Психотерапевт Дмитрий Регеша объяснил: чаще всего днём клонит в сон, если ночью организм не успевает восстановиться. Причинами могут быть:

  • сбитый режим сна и бодрствования;
  • плохое качество сна;
  • апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне.

Дополнительно на сонливость влияет нехватка витаминов и минералов, особенно витамина D и железа.

Другие причины сонливости
Нейробиолог Татьяна Смирнова отмечает, что дневная усталость может быть вызвана:

  • резкими скачками сахара после еды;
  • депрессией;
  • перегрузкой нервной системы;
  • побочными эффектами некоторых лекарств.

Фельдшер и управляющая сетью пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы" Наталья Балан добавила: у пожилых постоянная сонливость нередко становится ранним признаком снижения когнитивных функций.

Малоподвижность и болезни
Кроме того, медики обращают внимание на то, что днём хочется спать чаще при:

  • малоподвижном образе жизни;
  • нарушениях обмена веществ;
  • сбоях в работе щитовидной железы.

Если сонливость становится постоянной, это повод пройти обследование.

Роль сна в стрессоустойчивости
Эксперт по стрессоустойчивости и личной эффективности компании Business Speech Яна Тухватуллина подчеркнула: даже дополнительные 15 минут сна могут заметно повысить работоспособность и когнитивные функции.

Хронический недосып, наоборот, приводит к рассеянности, ухудшению памяти, проблемам с принятием решений. Более того, он снижает иммунитет и повышает риск хронических воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько нужно спать?
Старший преподаватель кафедры "Физическое воспитание" Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сидоров уточнил: продолжительность сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей. Для взрослого человека оптимально спать 7-9 часов в сутки.

