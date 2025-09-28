Дневная сонливость — не просто усталость: вот что обнаружили в крови испытуемых
Каждому третьему жителю США свойственно состояние, когда днём глаза сами собой закрываются. Это не просто усталость после обеда — исследователи из Массачусетского университета и медицинского центра Beth Israel Deaconess доказали: чрезмерная дневная сонливость связана с конкретными метаболитами в крови. Их работа опубликована в журнале The Lancet eBioMedicine и уже привлекла внимание врачей и специалистов по питанию.
Сонливость как фактор риска
Многие привыкли воспринимать сонливость днём как безобидную особенность организма. Но это сигнал, который нельзя игнорировать. Постоянное чувство усталости связано с повышенным риском:
-
сахарного диабета,
-
сердечно-сосудистых заболеваний,
-
ожирения.
Учёные подчёркивают, что в основе состояния лежат генетическая предрасположенность и особенности питания.
Как проходило исследование
В Hispanic Community Health Study/Study of Latinos приняли участие почти 6000 человек. Учёные изучили 877 метаболитов в крови и выявили несколько ключевых веществ, напрямую влияющих на бодрость или, наоборот, усиливающих усталость.
"Наши данные показывают, что биохимия крови может предсказывать уровень дневной активности", — отмечают авторы работы.
Сравнение: что помогает, а что мешает бодрости
|Вещества
|Источник
|Эффект
|Омега-3 жирные кислоты
|Рыба, орехи, оливковое масло
|Снижают сонливость, повышают бодрость
|Омега-6 жирные кислоты
|Растительные масла, семена
|Поддерживают уровень энергии
|Тирамин
|Выдержанные сыры, копчёности, ферментированные продукты
|Усиливает сонливость
|Метаболиты стероидных гормонов (например, прогестерона)
|Влияние гормонального фона
|Вызывают усталость днём
Рацион и гормоны — ключевые факторы
Учёные сделали вывод: дневная сонливость во многом отражает не только образ жизни, но и биохимию организма. Особенно сильное влияние оказывают:
-
диета (содержание омега-кислот и тираминов),
-
гормональный фон (в частности, уровень прогестерона и других стероидов).
Именно поэтому один человек может быть бодр и активен, а другой испытывать упадок сил даже при одинаковом режиме сна.
Советы шаг за шагом: как снизить дневную сонливость
-
Добавьте в рацион рыбу (лосось, скумбрия, сардины) и орехи — источники омега-3.
-
Используйте оливковое и льняное масло вместо насыщенных жиров.
-
Сократите количество ферментированных продуктов с высоким содержанием тирамина — выдержанных сыров, копчёностей, квашеной капусты.
-
Следите за гормональным фоном и при необходимости консультируйтесь с эндокринологом.
-
Пробуйте элементы средиземноморской диеты, которая показала эффективность в поддержании энергии.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: списывать сонливость днём только на недостаток сна.
-
Последствие: пропуск скрытых рисков для сердца и обмена веществ.
-
Альтернатива: проверить биохимические показатели и рацион.
-
Ошибка: компенсировать усталость кофеином и сладостями.
-
Последствие: кратковременный эффект и перегрузка организма.
-
Альтернатива: корректировать питание и уровень омега-кислот.
-
Ошибка: игнорировать гормональные факторы.
-
Последствие: хроническая усталость и проблемы со здоровьем.
-
Альтернатива: обследование у врача и нормализация гормонального фона.
А что если…
…добавки с омега-кислотами станут официальной профилактикой сонливости? Учёные уже планируют проверить их эффективность в клинических исследованиях. Возможно, в будущем такие препараты войдут в стандартные рекомендации для тех, кто страдает от дневной усталости.
Плюсы и минусы подхода
|Плюсы
|Минусы
|Омега-3 доступны в рационе
|Эффект индивидуален
|Средиземноморская диета полезна для сердца
|Требует изменения привычек
|Определены конкретные метаболиты
|Исследование пока наблюдательное
|Возможность превенции диабета и ожирения
|Нет мгновенного результата
FAQ
Можно ли полностью избавиться от сонливости?
Полностью — вряд ли, но правильный рацион и контроль гормонов значительно снижают её проявления.
Стоит ли принимать омега-3 в капсулах?
Это один из вариантов, но предпочтительнее получать омега-кислоты из пищи.
Опасен ли тирамин?
В умеренных количествах нет, но регулярное переизбытие усиливает сонливость и повышает нагрузку на сосуды.
Мифы и правда
-
Миф: сонливость — лишь следствие плохого сна.
-
Правда: на неё влияют метаболиты и гормоны.
-
Миф: кофе полностью решает проблему.
-
Правда: эффект краткосрочный, корень проблемы остаётся.
-
Миф: усталость днём — норма.
-
Правда: это фактор риска серьёзных заболеваний.
Три интересных факта
-
Сонливость днём чаще встречается у людей с несбалансированным питанием, чем у тех, кто просто мало спит.
-
Омега-3 жирные кислоты не только повышают бодрость, но и укрепляют память.
-
Метаболиты можно выявить в анализе крови, что открывает путь к точной диагностике сонливости.
Исторический контекст
Изучение сна и его нарушений началось активно в XX веке. Долгое время внимание уделяли главным образом бессоннице и апноэ. Но в последние десятилетия фокус сместился и на дневную сонливость как самостоятельную проблему. Новое исследование показывает: биохимия крови напрямую влияет на уровень энергии, а значит, решение кроется не только в отдыхе, но и в питании и генетике.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru