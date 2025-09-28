Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина
Пожилой мужчина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:48

Дневная сонливость — не просто усталость: вот что обнаружили в крови испытуемых

Метаболиты крови определяют уровень дневной бодрости

Каждому третьему жителю США свойственно состояние, когда днём глаза сами собой закрываются. Это не просто усталость после обеда — исследователи из Массачусетского университета и медицинского центра Beth Israel Deaconess доказали: чрезмерная дневная сонливость связана с конкретными метаболитами в крови. Их работа опубликована в журнале The Lancet eBioMedicine и уже привлекла внимание врачей и специалистов по питанию.

Сонливость как фактор риска

Многие привыкли воспринимать сонливость днём как безобидную особенность организма. Но это сигнал, который нельзя игнорировать. Постоянное чувство усталости связано с повышенным риском:

  • сахарного диабета,

  • сердечно-сосудистых заболеваний,

  • ожирения.

Учёные подчёркивают, что в основе состояния лежат генетическая предрасположенность и особенности питания.

Как проходило исследование

В Hispanic Community Health Study/Study of Latinos приняли участие почти 6000 человек. Учёные изучили 877 метаболитов в крови и выявили несколько ключевых веществ, напрямую влияющих на бодрость или, наоборот, усиливающих усталость.

"Наши данные показывают, что биохимия крови может предсказывать уровень дневной активности", — отмечают авторы работы.

Сравнение: что помогает, а что мешает бодрости

Вещества Источник Эффект
Омега-3 жирные кислоты Рыба, орехи, оливковое масло Снижают сонливость, повышают бодрость
Омега-6 жирные кислоты Растительные масла, семена Поддерживают уровень энергии
Тирамин Выдержанные сыры, копчёности, ферментированные продукты Усиливает сонливость
Метаболиты стероидных гормонов (например, прогестерона) Влияние гормонального фона Вызывают усталость днём

Рацион и гормоны — ключевые факторы

Учёные сделали вывод: дневная сонливость во многом отражает не только образ жизни, но и биохимию организма. Особенно сильное влияние оказывают:

  • диета (содержание омега-кислот и тираминов),

  • гормональный фон (в частности, уровень прогестерона и других стероидов).

Именно поэтому один человек может быть бодр и активен, а другой испытывать упадок сил даже при одинаковом режиме сна.

Советы шаг за шагом: как снизить дневную сонливость

  1. Добавьте в рацион рыбу (лосось, скумбрия, сардины) и орехи — источники омега-3.

  2. Используйте оливковое и льняное масло вместо насыщенных жиров.

  3. Сократите количество ферментированных продуктов с высоким содержанием тирамина — выдержанных сыров, копчёностей, квашеной капусты.

  4. Следите за гормональным фоном и при необходимости консультируйтесь с эндокринологом.

  5. Пробуйте элементы средиземноморской диеты, которая показала эффективность в поддержании энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать сонливость днём только на недостаток сна.

  • Последствие: пропуск скрытых рисков для сердца и обмена веществ.

  • Альтернатива: проверить биохимические показатели и рацион.

  • Ошибка: компенсировать усталость кофеином и сладостями.

  • Последствие: кратковременный эффект и перегрузка организма.

  • Альтернатива: корректировать питание и уровень омега-кислот.

  • Ошибка: игнорировать гормональные факторы.

  • Последствие: хроническая усталость и проблемы со здоровьем.

  • Альтернатива: обследование у врача и нормализация гормонального фона.

А что если…

…добавки с омега-кислотами станут официальной профилактикой сонливости? Учёные уже планируют проверить их эффективность в клинических исследованиях. Возможно, в будущем такие препараты войдут в стандартные рекомендации для тех, кто страдает от дневной усталости.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Омега-3 доступны в рационе Эффект индивидуален
Средиземноморская диета полезна для сердца Требует изменения привычек
Определены конкретные метаболиты Исследование пока наблюдательное
Возможность превенции диабета и ожирения Нет мгновенного результата

FAQ

Можно ли полностью избавиться от сонливости?
Полностью — вряд ли, но правильный рацион и контроль гормонов значительно снижают её проявления.

Стоит ли принимать омега-3 в капсулах?
Это один из вариантов, но предпочтительнее получать омега-кислоты из пищи.

Опасен ли тирамин?
В умеренных количествах нет, но регулярное переизбытие усиливает сонливость и повышает нагрузку на сосуды.

Мифы и правда

  • Миф: сонливость — лишь следствие плохого сна.

  • Правда: на неё влияют метаболиты и гормоны.

  • Миф: кофе полностью решает проблему.

  • Правда: эффект краткосрочный, корень проблемы остаётся.

  • Миф: усталость днём — норма.

  • Правда: это фактор риска серьёзных заболеваний.

Три интересных факта

  1. Сонливость днём чаще встречается у людей с несбалансированным питанием, чем у тех, кто просто мало спит.

  2. Омега-3 жирные кислоты не только повышают бодрость, но и укрепляют память.

  3. Метаболиты можно выявить в анализе крови, что открывает путь к точной диагностике сонливости.

Исторический контекст

Изучение сна и его нарушений началось активно в XX веке. Долгое время внимание уделяли главным образом бессоннице и апноэ. Но в последние десятилетия фокус сместился и на дневную сонливость как самостоятельную проблему. Новое исследование показывает: биохимия крови напрямую влияет на уровень энергии, а значит, решение кроется не только в отдыхе, но и в питании и генетике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В мозге найдены особые нейроны, регулирующие выбор социальных контактов вчера в 19:44

Шокирующее открытие о нашем мозге: эти клетки решают, кто станет нашим другом

Учёные из Университета Кобе выяснили: в мозге мышей есть особые нейроны, которые управляют социальным выбором и вниманием к другим особям.

Читать полностью » Нецензурная лексика активирует мотивацию мозга вчера в 19:27

Говорите матом и становитесь сильнее: исследование доказало неожиданный эффект

Новое исследование показало: повторение нецензурных слов временно повышает физическую силу и мотивацию, сохраняя при этом самоконтроль.

Читать полностью » Взаимодействие клеток мозга нарушается при лобно-височной деменции вчера в 18:31

Не пропустите эти признаки: как распознать опасную болезнь, которую принимают за депрессию

Новое исследование ученых выявило белковые маркеры, способные помочь в ранней диагностике лобно-височной деменции у людей среднего возраста.

Читать полностью » Телескоп JWST подтвердил связь астероидов Бенну и Рюгу с родительским телом Поланой вчера в 18:24

Космическая семья обнаружена: учёные нашли родительский астероид для двух космических гостей

Новое исследование показало: Бенну и Рюгу могут происходить от одного источника — планеты Поланы. Что это меняет в понимании Солнечной системы?

Читать полностью » Учёные определили состав бактерий, которые делали масло для экспорта в Британию вчера в 17:40

Датские бутылки хранят секрет: как 130 лет назад создавали масло, покорившее Британию

Старинные бутылки с закваской из подвала в Дании сохранили бактерии XIX века. Они раскрывают тайну, как масло стало главным экспортным продуктом страны.

Читать полностью » Скользящее столкновение двух планет объяснило аномалию ядра Меркурия вчера в 17:13

Меркурий — результат космической дуэли: новая теория меняет взгляд на формирование планет

Учёные предложили новое объяснение тайны Меркурия. Его гигантское ядро могло образоваться после скользящего удара с другой протопланетой.

Читать полностью » Регулярная игра на музыкальных инструментах помогает уменьшить хроническую боль вчера в 16:46

Хроническая боль отступает перед нотами: как музыкальные тренировки спасают от страданий

Учёные доказали: регулярные занятия музыкой снижают восприимчивость к хронической боли. Как работает этот эффект и кому он может помочь?

Читать полностью » Термиты создали уникальную систему защиты грибных ферм с помощью почвенных микробов вчера в 16:23

Крошечные фермеры с большими идеями: как термиты изменили представление о сельском хозяйстве

Термиты-фермеры научились выращивать грибы миллионы лет назад. Новое исследование раскрывает их удивительные методы защиты урожая.

Читать полностью »

Новости
Дом

Пластиковые корзины и яркая мебель портят интерьер — советы дизайнеров
Спорт и фитнес

Комплекс для выносливости и силы без оборудования: отжимания, прыжки и выпады
Авто и мото

Лампочка топлива загорается при остатке около 8 литров в баке автомобиля
Дом

Daily Meal: банановая кожура может заменить бытовую химию при уборке
Садоводство

Россельхозцентр: в октябре садоводам нужно провести влагозарядковые поливы
Спорт и фитнес

Новички за первый год способны прибавить 6–12 кг мышц у мужчин и 3–6 кг у женщин
Технологии

Blink: пользователи пожаловались на сбой приложения Amazon
Красота и здоровье

Подростковое курение удваивает риск смерти от последствий табака
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet