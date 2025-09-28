Дневная сонливость — не просто усталость: вот что обнаружили в крови испытуемых

Каждому третьему жителю США свойственно состояние, когда днём глаза сами собой закрываются. Это не просто усталость после обеда — исследователи из Массачусетского университета и медицинского центра Beth Israel Deaconess доказали: чрезмерная дневная сонливость связана с конкретными метаболитами в крови. Их работа опубликована в журнале The Lancet eBioMedicine и уже привлекла внимание врачей и специалистов по питанию.

Сонливость как фактор риска

Многие привыкли воспринимать сонливость днём как безобидную особенность организма. Но это сигнал, который нельзя игнорировать. Постоянное чувство усталости связано с повышенным риском:

сахарного диабета,

сердечно-сосудистых заболеваний,

ожирения.

Учёные подчёркивают, что в основе состояния лежат генетическая предрасположенность и особенности питания.

Как проходило исследование

В Hispanic Community Health Study/Study of Latinos приняли участие почти 6000 человек. Учёные изучили 877 метаболитов в крови и выявили несколько ключевых веществ, напрямую влияющих на бодрость или, наоборот, усиливающих усталость.

"Наши данные показывают, что биохимия крови может предсказывать уровень дневной активности", — отмечают авторы работы.

Сравнение: что помогает, а что мешает бодрости

Вещества Источник Эффект Омега-3 жирные кислоты Рыба, орехи, оливковое масло Снижают сонливость, повышают бодрость Омега-6 жирные кислоты Растительные масла, семена Поддерживают уровень энергии Тирамин Выдержанные сыры, копчёности, ферментированные продукты Усиливает сонливость Метаболиты стероидных гормонов (например, прогестерона) Влияние гормонального фона Вызывают усталость днём

Рацион и гормоны — ключевые факторы

Учёные сделали вывод: дневная сонливость во многом отражает не только образ жизни, но и биохимию организма. Особенно сильное влияние оказывают:

диета (содержание омега-кислот и тираминов),

гормональный фон (в частности, уровень прогестерона и других стероидов).

Именно поэтому один человек может быть бодр и активен, а другой испытывать упадок сил даже при одинаковом режиме сна.

Советы шаг за шагом: как снизить дневную сонливость

Добавьте в рацион рыбу (лосось, скумбрия, сардины) и орехи — источники омега-3. Используйте оливковое и льняное масло вместо насыщенных жиров. Сократите количество ферментированных продуктов с высоким содержанием тирамина — выдержанных сыров, копчёностей, квашеной капусты. Следите за гормональным фоном и при необходимости консультируйтесь с эндокринологом. Пробуйте элементы средиземноморской диеты, которая показала эффективность в поддержании энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: списывать сонливость днём только на недостаток сна.

Последствие: пропуск скрытых рисков для сердца и обмена веществ.

Альтернатива: проверить биохимические показатели и рацион.

Ошибка: компенсировать усталость кофеином и сладостями.

Последствие: кратковременный эффект и перегрузка организма.

Альтернатива: корректировать питание и уровень омега-кислот.

Ошибка: игнорировать гормональные факторы.

Последствие: хроническая усталость и проблемы со здоровьем.

Альтернатива: обследование у врача и нормализация гормонального фона.

А что если…

…добавки с омега-кислотами станут официальной профилактикой сонливости? Учёные уже планируют проверить их эффективность в клинических исследованиях. Возможно, в будущем такие препараты войдут в стандартные рекомендации для тех, кто страдает от дневной усталости.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы Омега-3 доступны в рационе Эффект индивидуален Средиземноморская диета полезна для сердца Требует изменения привычек Определены конкретные метаболиты Исследование пока наблюдательное Возможность превенции диабета и ожирения Нет мгновенного результата

FAQ

Можно ли полностью избавиться от сонливости?

Полностью — вряд ли, но правильный рацион и контроль гормонов значительно снижают её проявления.

Стоит ли принимать омега-3 в капсулах?

Это один из вариантов, но предпочтительнее получать омега-кислоты из пищи.

Опасен ли тирамин?

В умеренных количествах нет, но регулярное переизбытие усиливает сонливость и повышает нагрузку на сосуды.

Мифы и правда

Миф: сонливость — лишь следствие плохого сна.

Правда: на неё влияют метаболиты и гормоны.

Миф: кофе полностью решает проблему.

Правда: эффект краткосрочный, корень проблемы остаётся.

Миф: усталость днём — норма.

Правда: это фактор риска серьёзных заболеваний.

Три интересных факта

Сонливость днём чаще встречается у людей с несбалансированным питанием, чем у тех, кто просто мало спит. Омега-3 жирные кислоты не только повышают бодрость, но и укрепляют память. Метаболиты можно выявить в анализе крови, что открывает путь к точной диагностике сонливости.

Исторический контекст

Изучение сна и его нарушений началось активно в XX веке. Долгое время внимание уделяли главным образом бессоннице и апноэ. Но в последние десятилетия фокус сместился и на дневную сонливость как самостоятельную проблему. Новое исследование показывает: биохимия крови напрямую влияет на уровень энергии, а значит, решение кроется не только в отдыхе, но и в питании и генетике.