Дневная дремота после ночного сна: какие продукты сбивают силы на самом деле
Дневная сонливость может настигнуть даже после полноценного ночного отдыха. Сомнолог Тарик Факих в интервью Infobae объяснил, какие продукты питания чаще всего становятся причиной этого состояния и что стоит исключить из рациона.
Виновник — тирамин
Факих отметил, что у некоторых людей, особенно у мужчин, сонливость днём связана с продуктами, содержащими тирамин. Это вещество влияет на работу нервной системы и может провоцировать упадок энергии.
Продукты, которые лучше ограничить
Чтобы уменьшить риск дневной сонливости, врач рекомендует сократить или полностью исключить из меню:
- выдержанные сыры,
- алкогольные напитки,
- копчёности,
- маринованные продукты.
Эти продукты способны вызвать желание поспать днём даже при хорошем ночном отдыхе.
Что помогает бороться с сонливостью
Факих также подчеркнул, что есть продукты, которые, напротив, снижают эпизоды гиперсомнии. К ним относятся источники омега-3 жирных кислот, в частности жирная рыба.
Вывод
Дневная сонливость не всегда связана с нехваткой сна. Иногда её причина — в рационе. Контроль питания и включение полезных продуктов помогают поддерживать бодрость в течение дня.
