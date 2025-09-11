Дневная дремота после ночного сна: какие продукты сбивают силы на самом деле

Дневная сонливость может настигнуть даже после полноценного ночного отдыха. Сомнолог Тарик Факих в интервью Infobae объяснил, какие продукты питания чаще всего становятся причиной этого состояния и что стоит исключить из рациона.

Виновник — тирамин

Факих отметил, что у некоторых людей, особенно у мужчин, сонливость днём связана с продуктами, содержащими тирамин. Это вещество влияет на работу нервной системы и может провоцировать упадок энергии.

Продукты, которые лучше ограничить

Чтобы уменьшить риск дневной сонливости, врач рекомендует сократить или полностью исключить из меню:

выдержанные сыры,

алкогольные напитки,

копчёности,

маринованные продукты.

Эти продукты способны вызвать желание поспать днём даже при хорошем ночном отдыхе.

Что помогает бороться с сонливостью

Факих также подчеркнул, что есть продукты, которые, напротив, снижают эпизоды гиперсомнии. К ним относятся источники омега-3 жирных кислот, в частности жирная рыба.

Вывод

Дневная сонливость не всегда связана с нехваткой сна. Иногда её причина — в рационе. Контроль питания и включение полезных продуктов помогают поддерживать бодрость в течение дня.