Готовимся к зиме: как пересадить лилейники осенью на даче

Как переселить лилейники на даче этой осенью? Советы по пересадке

Лилейники - это неприхотливые и выносливые многолетние растения, которые часто встречаются на дачных участках. Но со временем куртины лилейников разрастаются, и их необходимо пересаживать на новое место. Оптимальный период для этого - осень.

Когда пересаживать лилейники осенью?

Лучшее время для пересадки лилейников - середина-конец сентября. В это время растения уже закончили цветение и активный рост, но еще успеют укорениться на новом месте до наступления зимы.

Ранневесенняя пересадка тоже возможна, но осенний период более благоприятен. Корни лилейников лучше приживутся, а сами растения меньше будут страдать от стресса.

Как правильно пересадить лилейник осенью?

Выберите новое место посадки с хорошо дренированной, плодородной почвой, которая хорошо освещается солнцем. Выкопайте растение вместе с земляным комом, стараясь сохранить как можно больше корней. Разделите куст на несколько частей, оставляя по 3-5 побегов в каждой. Срежьте надземную часть растения наполовину. Подготовьте посадочные ямы размером 30-40 см в диаметре. Внесите в них перегной или компост. Высадите рассаженные части лилейника в ямы, заглубляя их на 5-7 см от уровня почвы. Расстояние между кустами должно быть 40-60 см. Хорошо полейте растения и замульчируйте приствольный круг торфом или древесной щепой. При необходимости подвяжите побеги к опорам, чтобы они не полегали.

Обращаем внимание, что после пересадки лилейники нуждаются в регулярном поливе в течение первого месяца, пока не укоренятся на новом месте.

Пересадка лилейников осенью помогает им безболезненно перенести изменение условий, хорошо адаптироваться и порадовать вас пышным цветением в следующем сезоне.

Фото: Salicyna.