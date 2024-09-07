Готовимся к зиме: как пересадить лилейники осенью на даче

Лилейники - это неприхотливые и выносливые многолетние растения, которые часто встречаются на дачных участках. Но со временем куртины лилейников разрастаются, и их необходимо пересаживать на новое место. Оптимальный период для этого - осень.
Когда пересаживать лилейники осенью?
Лучшее время для пересадки лилейников - середина-конец сентября. В это время растения уже закончили цветение и активный рост, но еще успеют укорениться на новом месте до наступления зимы.
Ранневесенняя пересадка тоже возможна, но осенний период более благоприятен. Корни лилейников лучше приживутся, а сами растения меньше будут страдать от стресса.
Как правильно пересадить лилейник осенью?
- Выберите новое место посадки с хорошо дренированной, плодородной почвой, которая хорошо освещается солнцем.
- Выкопайте растение вместе с земляным комом, стараясь сохранить как можно больше корней.
- Разделите куст на несколько частей, оставляя по 3-5 побегов в каждой. Срежьте надземную часть растения наполовину.
- Подготовьте посадочные ямы размером 30-40 см в диаметре. Внесите в них перегной или компост.
- Высадите рассаженные части лилейника в ямы, заглубляя их на 5-7 см от уровня почвы. Расстояние между кустами должно быть 40-60 см.
- Хорошо полейте растения и замульчируйте приствольный круг торфом или древесной щепой.
- При необходимости подвяжите побеги к опорам, чтобы они не полегали.
Обращаем внимание, что после пересадки лилейники нуждаются в регулярном поливе в течение первого месяца, пока не укоренятся на новом месте.
Пересадка лилейников осенью помогает им безболезненно перенести изменение условий, хорошо адаптироваться и порадовать вас пышным цветением в следующем сезоне.
Фото: Salicyna.
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