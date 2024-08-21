Смотрите в оба: анонсировано редчайшее астрономическое явление — дневная комета

Днём 9 октября может быть видна комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, анонсировала в среду заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.
Эта короткопериодическая комета открыта совсем недавно — в 2023 году. Зато сразу дважды — 9 января сотрудниками Китайского астероидного обзора, Tsuchinshan, и 27 февраля при помощи 50-сантиметрового телескопа ATLAS в Южной Африке. Отсюда её двойное название.
В конце сентября — начале октября C/2023 A3 сблизится с Землёй до 0,5 а. е., при этом она будет вблизи перигелия, отчего её ионный хвост ярко расцветёт.
"Дневная видимость будет возможна 9 октября, когда комета достигнет минимальной элонгации 3,5°, расположившись зрительно на одной линии между Землёй и Солнцем. Это плохо для наблюдателей — в лучах Солнца мы плохо различаем что-либо. Можно использовать фильтры, отсекающие яркий солнечный свет", — посоветовала астроном.
В пике видимая яркость кометы вырастет в 100 раз до -4 звёздной величины. После она станет затухать, но будет подниматься выше над горизонтом — и в ночном небе вы точно её увидите. Смотреть надо в созвездии Змееносца в южном секторе небосвода.
Видимые глазом кометы — явление редкое и впечатляющее, последними были кометы Хэйла Боппа и Хия Кутаки в 1990-х. Не пропустите!
Фото: Wikimedia Commons/C messier (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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