Давление держит сухую погоду, но не безопасность: Приморье остаётся без осадков и со скользкими дорогами

Утро во Владивостоке началось с морозов, но без снежных сюрпризов — погода держится спокойная, хотя на дорогах остается риск для водителей и пешеходов. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на Примпогоду. 6 января в городе ожидается небольшая облачность без осадков, при этом местами сохраняется гололедица.

Владивосток: умеренный ветер и морозный контраст между утром и днем

По данным метеорологов, в течение дня во Владивостоке будет небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Южный и юго-восточный ветер останется умеренным, что позволит сохранить относительно стабильную погоду. Однако дорожная обстановка требует внимания: в отдельных местах отмечается гололедица.

Температура воздуха днем составит -6…-8°С. Утром мороз ощутимо усиливается — до -14…-16°С, что создает резкий контраст между началом дня и дневными значениями. Именно ранние часы становятся наиболее холодными, поэтому жители города могут столкнуться с более суровыми условиями, чем кажутся по дневному прогнозу.

Приморский край: давление удерживает погоду без осадков

В Приморском крае погодные условия формируются под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Это означает преимущественно сухую погоду без существенных осадков. Ветер в регионе также южный и умеренный, что соответствует общей картине спокойного зимнего дня.

Температура воздуха по краю ожидается в пределах -4…-9°С. На севере Приморья значительно холоднее: там прогнозируют -12…-17°С. Как и в столице региона, на дорогах в отдельных районах возможна гололедица, что делает дорожную ситуацию потенциально сложной.

Уссурийск и Находка: без осадков, но со своими температурными особенностями

В Уссурийске сохранится небольшая облачность и отсутствие осадков. На дорогах местами также возможна гололедица, а южный ветер будет умеренным. Днем температура составит -7…-9°С, однако утром фиксируются более жесткие значения — -21…-23°С, что делает раннее время суток наиболее морозным.

В Находке погода также останется без осадков при небольшой облачности. Отличие — ветер здесь ожидается северный и умеренный. Днем температура воздуха составит -5…-7°С, утром — -13…-15°С. Несмотря на относительно спокойный прогноз, дорожные условия в городе тоже могут осложняться из-за гололедицы.