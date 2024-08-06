"Люди падали, кричали": в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка пассажиров

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово ночью 6 августа произошла давка пассажиров у зоны пограничного контроля, пострадали минимум двое человек. Об этом сообщает Baza.
Большой наплыв пассажиров был вызван тем, что аэропорт практически одновременно принимал несколько бортов, прилетевших с курортов. Сотрудники погранконтроля сообщают, что давка возникла из-за того, что кто-то из пассажиров спровоцировал панику. При этом двое человек упали и получили травмы. Информации о других пострадавших пока нет.
Очевидцы рассказали другую версию произошедшегою По словам одной из пассажирок, представители паспортного контроля не были готовы к приёму прилетевших и "будто спали на рабочем месте".
"Началось столпотворение, которое привело к панике на эскалаторах: люди падали, давили друг друга, кричали с целью позвать сотрудников для отключения эскалатора. У многих на руках были маленькие дети, также были пожилые люди, которым было тяжело", — рассказала женщина.
Фото:commons.wikimedia.org/Okansoyluturk (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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