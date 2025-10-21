Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
© commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef is licensed under CC BY 3.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:44

Держись подальше, Виктория: Дэвид Бекхэм показал, кто в доме главный повар

Дэвид Бекхэм упрекнул жену в отсутствии кулинарных талантов

Дэвид Бекхэм продемонстрировал, что любовь к кулинарии в его семье не случайна. В одном из недавних видео он поделился забавной сценой из семейной жизни, когда готовил воскресное жаркое для своих родителей. При этом он не упустил возможности пошутить над своей супругой, Викторией, напомнив всем, кто в доме настоящий мастер кухни.

51-летняя Виктория Бекхэм известна не только как знаменитая певица и дизайнер, но и как жена, которая откровенно признает свои слабые стороны на кухне. Она не скрывает, что приготовление пищи — это не ее сильная сторона, и с юмором относится к собственным кулинарным промахам. В видео, опубликованном Дэвидом 19 октября, видно, как футболист берется за готовку с полной отдачей и радостным настроением.

Семейная готовка: весело и по-домашнему

Перед началом приготовления Дэвид поделился своими планами с подписчиками.

"Я готовлю воскресное жаркое к приезду наших родителей через несколько часов. Они, должно быть, будут очень рады", — сказал Дэвид Бекхэм.

Когда Виктория предложила ему помощь, реакция мужа оказалась искренне комичной.

"От кого? От тебя? Ни в коем случае. Держись подальше!" — с улыбкой ответил он на камеру.

Смеясь вместе с ним, Виктория поддержала шутку, что подчеркнуло теплую атмосферу в семье и привычку Бекхэмов делиться своими бытовыми моментами с поклонниками. Позже они опубликовали фото, на котором вся семья наслаждается совместным ужином, подчеркивая значимость семейных традиций.

Кулинарные привычки Бекхэмов

В интервью 2024 года на шоу "Hoda & Jenna” Виктория открыто рассказывала о том, как распределяются обязанности на кухне во время праздников.

"Я не готовлю еду, я готовлю напитки. Я буду барменом — кто-то же должен этим заниматься. Дэвид будет готовить. Он на самом деле очень хороший повар. Он обожает весь этот процесс приготовления", — сказала Виктория Бекхэм.

Такой подход помогает семье не только наслаждаться вкусной едой, но и укреплять взаимоотношения через совместное времяпровождение. Дэвид, по признанию Виктории, испытывает удовольствие от самой идеи готовки и тщательно планирует каждый праздничный ужин.

Советы шаг за шагом: как устроить семейный ужин

  1. Выбор меню: планируйте блюда заранее, учитывая вкусы всех членов семьи. Жаркое — отличное решение для воскресного ужина, оно легко готовится и подается горячим.

  2. Распределение ролей: если кто-то не любит готовить, пусть займется напитками или сервировкой стола. Это облегчит процесс и добавит командной динамики.

  3. Использование техники: мультиварка, духовка или сковорода с антипригарным покрытием ускорят процесс и помогут избежать ошибок.

  4. Украшение стола: даже простые детали, такие как салфетки или свечи, создают атмосферу праздника.

  5. Веселое вовлечение семьи: шутки и совместная работа превращают ужин в веселое мероприятие, а не в рутинную обязанность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: готовить сложное блюдо в последний момент.
    Последствие: стресс, неудачное приготовление.
    Альтернатива: выбрать простое блюдо, которое можно готовить заранее.

  • Ошибка: игнорировать вкусы гостей.
    Последствие: часть семьи может остаться голодной или недовольной.
    Альтернатива: заранее узнать предпочтения и учитывать диеты.

  • Ошибка: пытаться готовить одному при большом количестве гостей.
    Последствие: утомление и хаос на кухне.
    Альтернатива: распределять обязанности, пусть каждый помогает.

А что если…

Если добавить к кулинарии музыкальное сопровождение или разговоры о совместных воспоминаниях, ужин становится не только вкусным, но и эмоционально насыщенным. Подобная практика помогает укреплять семейные связи и создавать уютную атмосферу дома.

FAQ

Как выбрать блюда для семейного ужина?
Выбирайте блюда, которые нравятся большинству, легко готовятся и могут быть поданы горячими.

Сколько времени занимает приготовление жаркого?
В среднем 1-2 часа, в зависимости от состава ингредиентов.

Что лучше: готовить одному или вместе с семьей?
Совместная готовка создает праздничную атмосферу, уменьшает стресс и вовлекает всех членов семьи.

Мифы и правда

  • Миф: мужчина не умеет готовить.
    Правда: многие мужчины, как Дэвид Бекхэм, наслаждаются кулинарией и готовят регулярно.

  • Миф: кулинария — это скучно.
    Правда: процесс приготовления еды может быть веселым, особенно в кругу семьи.

  • Миф: напитки не важны на ужине.
    Правда: напитки создают настроение и дополняют вкус блюда.

Сон и психология

Совместная готовка и уютный семейный ужин положительно влияют на психологическое состояние. Общение за столом снижает стресс, улучшает настроение и укрепляет связи между близкими.

Три интересных факта

  1. Дэвид Бекхэм готовит рождественский ужин для всей семьи каждый год.

  2. Виктория Бекхэм предпочитает быть "барменом" — готовить напитки, а не еду.

  3. Смешные семейные моменты, снятые на видео, собирают миллионы просмотров в соцсетях.

Исторический контекст

Семейные ужины с делением обязанностей существовали во многих королевских и знаменитых семьях. Дэвид и Виктория продолжили эту традицию в своей жизни, делая каждый праздник особенным и теплым.

