Бекхэм признался, какое упражнение даётся ему хуже всего

Даже у звёзд мирового футбола есть свои слабые места в спорте. Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, какое упражнение в зале он терпеть не может.

Нелюбимое упражнение

После завершения карьеры футболист столкнулся с тем, что подтягивания даются ему крайне тяжело.

"Я мог буквально сделать только два или три — максимум три", — рассказал Бекхэм в интервью Men's Health.

Почему так получилось

Спортсмен объяснил, что во время футбольной карьеры уделял внимание в основном тренировке ног. Верхнюю часть тела он практически не нагружал.

"Я почти не думал о верхней части тела. У меня никогда не было грудных мышц", — отметил англичанин.

Карьера и нынешние проекты

Бекхэм прославился выступлениями за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Милан". Позже он переехал в США, где играл за "Лос-Анджелес Гэлакси". Сегодня экс-футболист является владельцем клуба "Интер Майами".

Его признание напоминает: даже у выдающихся атлетов есть упражнения, которые оказываются непростыми, если не уделять им внимания вовремя.