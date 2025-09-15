Поместье, где рождались шедевры Дэвида Линча, теперь ищет нового хозяина

Голливуд всегда привлекал внимание не только как центр киноиндустрии, но и как место, где живут и работают легенды мирового кинематографа. Сегодня в Лос-Анджелесе выставлен на продажу целый комплекс недвижимости, принадлежащий культовому режиссеру Дэвиду Линчу. За 35 лет здесь родились его самые узнаваемые работы, а теперь поместье можно приобрести за 15 миллионов долларов.

Дом, в котором создавалось кино

Недвижимость Линча расположена на тихой улице Senalda Road в Голливуде и объединяет три участка с домами по номерам 7017, 7029 и 7035. Центральный корпус построили еще в 1963 году, а соседние дома режиссер приобрел позднее. На этой территории разместились не только жилые помещения, но и штаб-квартира его студии Asymmetrical Productions, собственная монтажная, а также небольшой кинозал. Именно здесь была создана атмосфера для работы над фильмами "Малхолланд драйв" и "Шоссе в никуда".

Особое значение имела личная студия режиссера: в одном из ее помещений снимали сцены с героиней Мэдисон в "Шоссе в никуда". Таким образом, дом Линча стал не просто местом проживания, а настоящей творческой лабораторией, где реальная жизнь переплеталась с миром кинематографа.

Интерьер и архитектура

Внутреннее убранство всех домов соответствует эстетике Линча: простота, четкая геометрия и необычные цветовые комбинации. Такая минималистичная обстановка подчеркивала его любовь к неожиданным контрастам и лаконичным формам. В главном доме установлено панорамное окно с видом на холмы, а также камин, создающий атмосферу уюта.

По просьбе режиссера на территории возвели бассейн и просторный гостевой дом в два этажа. Эти дополнения сделали поместье удобным как для отдыха, так и для творческих встреч и совместных проектов.

Продажа и аукционы

Решение выставить дом на продажу стало частью более крупной истории. Еще летом 2024 года более 400 личных вещей режиссера оказались на аукционе The David Lynch Collection. Часть предметов продавалась в Калифорнии, а часть — онлайн, что позволило поклонникам со всего мира приобрести уникальные артефакты.

Среди лотов были режиссерское кресло, музыкальные инструменты, кофемашина, предметы мебели и даже оборудование из его мастерской. Настоящей сенсацией стала продажа сценария незавершенной картины "Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence". Его приобрели за 150 тысяч долларов. Не меньший интерес вызвала оригинальная 35-миллиметровая пленка дебютного фильма "Голова-ластик" 1977 года — она ушла с молотка за 40 тысяч долларов.

Последние годы и память

Дэвид Линч ушел из жизни 16 января 2025 года в возрасте 78 лет. Летом 2024-го он рассказывал, что долгие годы борьбы с вредной привычкой привели к развитию эмфиземы легких. Несмотря на болезнь, режиссер оставался активным и продолжал работать над своими проектами.

После его смерти дочь, режиссер и сценарист Дженнифер Линч, опубликовала фото надгробия отца. На плите выбита короткая фраза — "Night Blooming Jasmine" ("Ночной цветущий жасмин"). Что означают эти слова, Дженнифер не пояснила, оставив поклонникам простор для интерпретаций.