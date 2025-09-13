Архивы Дэвида Боуи заговорили: любимые песни музыканта потрясли поклонников

Сегодня в Лондоне произошло событие, которое уже называют знаковым для мировой музыкальной культуры. В знаменитом музее Виктории и Альберта открылся Центр Дэвида Боуи, где представлены редкие материалы из личного архива музыканта. Среди экспонатов обнаружена любопытная находка — список его любимых песен, составленный для радиошоу. Эта бумага позволяет заглянуть в мир вкусов и вдохновения артиста, который всегда оставался многогранным и непредсказуемым.

Музыка как отражение личности

Записка Боуи была озаглавлена просто: "Заметка для радиошоу — список любимых пластинок". В ней соединились самые разные жанры и эпохи: от классики и джаза до авангардного рока и экспериментальных треков. Такой набор неудивителен, ведь сам Боуи всегда был артистом, для которого не существовало строгих рамок.

Список начинается с произведений академической музыки. Здесь присутствует "Фантазия для струнного оркестра на темы Томаса Таллиса" английского композитора Ральфа Воан-Уильямса, а также "Четыре последние песни" Рихарда Штрауса. Эти сочинения — редкое признание в любви к классике от человека, чья карьера была тесно связана с рок-сценой.

Джазовые акценты

Особое место Боуи отвёл джазу, жанру, который во многом сформировал его музыкальное мышление. В списке значится композиция Майлза Дэвиса "Someday My Prince Will Come", а также "Ecclusiastics" Чарльза Мингуса. Не случайно в последние годы своей жизни музыкант сам активно обращался к джазовым формам, что особенно заметно в его финальном альбоме "Blackstar".

Рок-н-ролл и энергия сцены

Не обошлось и без классики рок-н-ролла. Боуи включил в перечень композицию Алана Фрида "Right Now Right Now", песню Литтла Ричарда "True Fine Mama" и хит группы The Hollywood Argyles "Sho Know a Lot About Love". Эти треки отражают дух молодости, с которого началась история рок-музыки.

Внимание привлекает и "Beck's Bolero" Джеффа Бека — инструментальное произведение, которое стало символом британской гитарной сцены конца 1960-х. Здесь же — эксцентричная "I Took a Trip on a Gemini Spaceship" Legendary Stardust Cowboy, что явно перекликается с ранним сценическим образом самого Боуи, известного как Ziggy Stardust.

Лирика и эксперимент

Отдельный пласт в списке — это композиции, балансирующие между лирикой и авангардом. Среди них — песня Ронни Спектор "Try Some, Buy Some" и "Mother of Pearl" группы Roxy Music. Они соседствуют с атмосферными электронными экспериментами Эдгара Фрёзе ("Epsilon in Malaysian Pale"), а также с драматичной "The Electrician" The Walker Brothers.

Особо стоит отметить выбор Боуи в пользу американской группы Sonic Youth — трек "Tom Violence" говорит о его интересе к альтернативной сцене, которая в 1980–1990-е годы определяла звучание независимой музыки.

The Beatles и личный след

Нельзя пройти мимо песни "Across the Universe" The Beatles, которую Боуи включил в список. Эта композиция имела для него особое значение — в 1975 году он записал собственную версию для альбома "Young Americans". Так архивный список напоминает о том, что даже гении вдохновляются творчеством других.

Полный перечень любимых композиций Боуи

Ральф Воан-Уильямс — "Фантазия для струнного оркестра на темы Томаса Таллиса" Рихард Штраус — "Четыре последние песни" Alan Freed and His Rock 'N' Roll Band — "Right Now Right Now" Little Richard — "True Fine Mama" The Hollywood Argyles — "Sho Know a Lot About Love" Miles Davis — "Some Day My Prince Will Come" Charles Mingus — "Ecclusiastics" Jeff Beck — "Beck's Bolero" Legendary Stardust Cowboy — "I Took a Trip on a Gemini Spaceship" The Beatles — "Across the Universe" Ronnie Spector — "Try Some, Buy Some" Roxy Music — "Mother of Pearl" Edgar Froese — "Epsilon in Malaysian Pale" The Walker Brothers — "The Electrician" Sonic Youth — "Tom Violence"

Значение находки

Этот список показывает, насколько широк был музыкальный кругозор Боуи. Он ценил и хрупкую красоту симфонической музыки, и дерзость рок-н-ролла, и интеллектуальную свободу джаза. Его вкус — это своеобразная карта, по которой можно отследить истоки его собственного творчества.

"Заметка для радиошоу — список любимых пластинок", — отметил журнал New Musical Express.

Открытие Центра Дэвида Боуи делает доступными не только эти записи, но и множество других материалов: рукописей, костюмов, эскизов.