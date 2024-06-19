В Госдуме предложили создать специальные подразделения для контроля за водителями электросамокатов.
Депутат от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением создать в крупных городах подразделения полиции, которые будут следить за соблюдением правил дорожного движения водителями электросамокатов.
В своём обращении Даванков отмечает, что до сих пор не хватает контроля за безопасностью поведения на дорогах водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Он предлагает создать специальные подразделения, которые будут регулярно патрулировать места, где часто ездят на электросамокатах, например, в Москве и других городах России.
"Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, оценить целесообразность создания специализированного подразделения МВД по контролю за соблюдением правил дорожного передвижения водителями электросамокатов ("электросамокатную полицию") и в случае её одобрения поручить указанному подразделению организовать регулярные патрули в наиболее популярных общественных местах Москвы и других городах России", — написано в обращении депутата.
Фото: flickr. com/Илкка Юкарайнен(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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