В Госдуме предложили маркировать страницы должников по алиментам на сайтах знакомств: это должно спасти людей от нежелательных знакомств

Депутат Владислав Даванков предложил маркировать страницы должников по алиментам на сайтах знакомств. Данное обращение вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, пишет РИА Новости.
По мнению Даванкова, объем долгов по алиментам превышает объем взысканий и потому необходимо принять дополнительные меры по принуждению должников выплачивать алименты.
"Одной из эффективных мер, которая ускорит выплату алиментов со стороны должников, может стать введение обязательной маркировки их страниц на сайтах знакомств", — сказано в обращении Даванкова.
Принятие инициативы сможет защитить пользователей от нежелательных знакомств с людьми, которые сознательно уклоняется от уплаты алиментов.
"Владельцы сайтов и сервисов для знакомств смогут получать информацию о таких должниках из публичного реестра должников по алиментам, который появится в мае 2025 года. С учетом развития технологий по распознаванию лиц на фотографиях такая маркировка может добавляться к анкете неплательщика алиментов автоматически", — отмечает депутат.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о формировании открытого реестра должников по алиментам.
Фото: сайт партии "Новые люди".
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