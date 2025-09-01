Светская жизнь осталась в прошлом: почему DAVA теперь почти не появляется на вечеринках

Жизнь артиста после рождения ребёнка меняется кардинально — и сам он этого не скрывает. Если раньше его график был более гибким, позволял чаще появляться на вечеринках и встречах, то теперь всё иначе. Приоритеты сместились, и главные силы уходят на работу и семью.

Новый ритм жизни

После того как в семье появился ребёнок, у Давида Манукяна (DAVA) практически исчезло свободное время. В интервью артист признался, что именно поэтому стал заметно реже появляться на светских мероприятиях. Теперь он старается максимально сосредоточиться на карьере, а параллельно уделять внимание близким.

"Я стараюсь расти в профессиональном плане, и поэтому занятость становится все выше, а подход — серьезнее и ответственнее", — сказал Давид Манукян.

Он рассказал, что сейчас часто летает в Беларусь, где идут съёмки его проектов. Рабочий день телеведущего длится с самого утра до позднего вечера. Из-за такой плотной занятости не всегда удаётся присутствовать на мероприятиях, которые прежде казались обязательными для артиста.

Баланс между работой и семьёй

Для Манукяна сегодня особенно важно находить баланс между карьерой и семьёй. Он честно признаётся, что времени становится всё меньше, а обязанности растут.

"Сейчас для меня особенно важно находить баланс между работой и семьей, все успевать. Поэтому времени все меньше", — отметил артист.

Зрители же уже видели Давида в роли отца — этим летом на экраны вышла комедия "Не одна дома 2", где он сыграл главного героя. Однако в реальной жизни, по словам Манукяна, прошло ещё слишком мало времени с момента рождения дочери, и он пока не готов рассуждать о своём опыте отцовства.

Семья и новые приоритеты

История отношений Давида и Мари Краймбрери привлекала внимание публики ещё до рождения ребёнка. Пара встречается уже около трёх лет, но о своём романе они рассказали только весной 2024-го. А уже в марте 2025-го артисты объявили о свадьбе.

19 мая этого же года Мари родила дочь, поделившись радостной новостью с подписчиками и выложив фото выписки из роддома. Для поклонников это стало настоящим событием, ведь многие давно ждали новостей о будущем пары.