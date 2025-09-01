Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дава
Дава
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:56

Светская жизнь осталась в прошлом: почему DAVA теперь почти не появляется на вечеринках

Артист Давид Манукян объяснил, почему реже появляется на светских мероприятиях

Жизнь артиста после рождения ребёнка меняется кардинально — и сам он этого не скрывает. Если раньше его график был более гибким, позволял чаще появляться на вечеринках и встречах, то теперь всё иначе. Приоритеты сместились, и главные силы уходят на работу и семью.

Новый ритм жизни

После того как в семье появился ребёнок, у Давида Манукяна (DAVA) практически исчезло свободное время. В интервью артист признался, что именно поэтому стал заметно реже появляться на светских мероприятиях. Теперь он старается максимально сосредоточиться на карьере, а параллельно уделять внимание близким.

"Я стараюсь расти в профессиональном плане, и поэтому занятость становится все выше, а подход — серьезнее и ответственнее", — сказал Давид Манукян.

Он рассказал, что сейчас часто летает в Беларусь, где идут съёмки его проектов. Рабочий день телеведущего длится с самого утра до позднего вечера. Из-за такой плотной занятости не всегда удаётся присутствовать на мероприятиях, которые прежде казались обязательными для артиста.

Баланс между работой и семьёй

Для Манукяна сегодня особенно важно находить баланс между карьерой и семьёй. Он честно признаётся, что времени становится всё меньше, а обязанности растут.

"Сейчас для меня особенно важно находить баланс между работой и семьей, все успевать. Поэтому времени все меньше", — отметил артист.

Зрители же уже видели Давида в роли отца — этим летом на экраны вышла комедия "Не одна дома 2", где он сыграл главного героя. Однако в реальной жизни, по словам Манукяна, прошло ещё слишком мало времени с момента рождения дочери, и он пока не готов рассуждать о своём опыте отцовства.

Семья и новые приоритеты

История отношений Давида и Мари Краймбрери привлекала внимание публики ещё до рождения ребёнка. Пара встречается уже около трёх лет, но о своём романе они рассказали только весной 2024-го. А уже в марте 2025-го артисты объявили о свадьбе.

19 мая этого же года Мари родила дочь, поделившись радостной новостью с подписчиками и выложив фото выписки из роддома. Для поклонников это стало настоящим событием, ведь многие давно ждали новостей о будущем пары.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Disney анонсировала мультфильм Hexed с премьерой в ноябре 2026 года сегодня в 2:56

Disney готовит мультфильм, который может изменить представление о магии

Disney анонсировала новый мультфильм Hexed о подростке с магией. Студия держит сюжет в секрете, обещая удивить зрителей свежим взглядом.

Читать полностью » Дакота Джонсон назвала съёмки финала сериала сегодня в 1:55

Дакота Джонсон раскрыла тайну финала "Офиса": почему съёмки превратились в кошмар

Дакота Джонсон откровенно рассказала, почему участие в финале "Офиса" оставило у неё болезненные воспоминания и стало самым трудным периодом в жизни.

Читать полностью » Трамп утвердил указ о классической архитектуре для федеральных зданий США 29.08.2025 в 23:58

Трамп возвращает архитектуру к античным образцам: что скрыто за этим решением

Президент США предложил радикально изменить облик федеральных зданий, вернув их к античным образцам. Почему Вашингтон и Джефферсон одобрили бы этот шаг?

Читать полностью » Гитарист Madness Крис Форман сообщил о диагнозе миелома и проходит лечение в Великобритании 29.08.2025 в 22:57

Боль на сцене оказалась сигналом: Крис Форман рассказал о своём диагнозе

Гитарист Madness Крис Форман признался поклонникам, что у него рак крови. Он рассказал о лечении, побочных эффектах и надежде вернуться на сцену.

Читать полностью » People: роман Хью Джекмана и Саттон Фостер остаётся крепким 29.08.2025 в 21:23

Хью Джекман и Саттон Фостер всё чаще появляются вместе — совпадение или признание

Роман Хью Джекмана и Саттон Фостер развивается стремительно: редкие появления на публике, громкие разводы и судьбоносная встреча на Бродвее.

Читать полностью » Писательница Елена Михалкова назвала Пушкина источником вдохновения для работы 29.08.2025 в 20:14

"С Пушкиным многое легче": откровение автора детективных бестселлеров

Елена Михалкова призналась, что читает Пушкина перед записью собственных книг — "Евгений Онегин" помогает ей тренировать дыхание и дикцию.

Читать полностью » Сергей Шнуров рассказал, что в школе больше всего любил геометрию и физкультуру 29.08.2025 в 19:16

Шнуров раскрыл любимые школьные предметы — неожиданный выбор музыканта

Сергей Шнуров раскрыл, какие школьные предметы стали его любимыми и почему первый день в школе у него прошёл совсем не так, как у большинства детей.

Читать полностью » Продюсер Сергей Дворцов: у Кадышевой есть шанс стать популярной в рэпе среди молодежи 29.08.2025 в 18:12

Почему рэп может подарить Кадышевой "второе дыхание" на сцене

Видео с Кадышевой в стиле рэп стало вирусным, а продюсер пророчит ей вторую волну славы. Почему это может оказаться началом нового этапа карьеры?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автомеханики назвали практичные подержанные автомобили в России до 1,2 млн рублей
Спорт и фитнес

Никки Хрисостому: пилатес помогает развить силу и стабильность суставов
Садоводство

Эффект ярких одежд: почему птицы избегают определённых цветов
Питомцы

Тайна блох: как они могут попасть в дом через обыденные вещи
Наука и технологии

Мишель Фаврэ: необычные светящиеся объекты наблюдали в ночь на 23 августа
Еда

Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома
Авто и мото

Эффективность торможения двигателем на спусках: что важно знать водителям
Туризм

Культурные города России: куда поехать за просвещением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru