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Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён
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Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён

Накануне было объявлено, что Роберт Дауни-младший всё-таки возвращается во вселенную Marvel, но не как его любимый персонаж Железный человек, а как злодей из "Фантастической четвёрки" — Доктор Дум.

59-летний актёр появится в двух новых фильмах про "Мстителей". Сообщается, что Роберт Дауни-младший получит более 80 миллионов долларов в качестве гонорара. К этому прибавятся выплаты от кассовых сборов фильма.

Кстати, привилегии в контракте оскароносного актёра тоже внушительные: райдер включает перелёты на частном самолёте, специальную охрану и целый "трейлерный лагерь". По всем этим показателям актёр обошел своих звёздных коллег — Брюса Уиллиса, Тома Круза и Уилла Смита. Так Роберт Дауни-младший становится самой высокооплачиваемой кинозвездой всех времён.

В киновселенной Marvel Дауни-младший уже стал рекордсменом по гонорарам. Он заработал 512 миллионов долларов за роль Железного человека Тони Старка, которую он сыграл в четырёх фильмах "Мстители", трёх фильмах о Железном человеке и эпизодических ролях в других фильмах Marvel.

Фото: RUTUBE канал Полная эволюция/Скриншот видео RUTUBE канала Полная эволюция(public domain)

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