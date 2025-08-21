Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поцелуй
© freepik.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:52

Секрет притяжения: какие качества покоряют зрелую партнёршу

Men’s Health: эксперты назвали качества мужчин, которые привлекают зрелых женщин

Отношения с партнершей старше себя могут быть не только увлекательными, но и сложными. Секс-коуч и клинический сексолог Кристин Д'Анджело вместе с семейным психотерапевтом Пэм Шаффер в беседе с Men's Health рассказали, какие качества и поведение помогут мужчине завоевать расположение зрелой женщины.

Будьте собой и не играйте роли
Главное правило — искренность.

"У зрелых женщин достаточно жизненного опыта, чтобы быстро раскусить притворство и обман", — отмечает Д'Анджело.

По ее словам, мужчине стоит отказаться от игр и попыток казаться тем, кем он не является.

Уверенность и инициативность
Сексолог советует проявлять уверенность и прямоту:

  • предлагать идеи для свиданий;
  • брать на себя инициативу;
  • действовать так, чтобы партнерша ощущала надежность.

Личные границы и ценности
Пэм Шаффер рекомендует с самого начала отношений обсудить личные границы и уважать их. Важно уделять внимание ценностям партнера, ведь возрастная разница может означать разные взгляды на жизнь.

Сексуальная открытость
Зрелые женщины хорошо знают свои предпочтения в интимной сфере.

"Это может быть прекрасной возможностью для совместного развития и обучения", — подчеркивает Д'Анджело.

Возможные трудности
Эксперты предупреждают: такие пары нередко сталкиваются с критикой со стороны близких. Дополнительные сложности могут возникнуть из-за разных карьерных этапов и обязанностей: у зрелых женщин часто меньше свободного времени, так как они совмещают работу с заботой о семье.

