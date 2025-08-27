Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 19:31

Забудьте про снотворное: вот чем заменить таблетки – простой и вкусный способ

Эксперты рекомендуют: финики и тыквенные семечки как натуральное средство для сна

Эксперты утверждают: простая закуска из фиников и тыквенных семечек может помочь справиться со стрессом и улучшить сон.

Проблема дефицита магния сегодня характерна для значительной части населения: исследования показывают, что почти половина американцев не получают достаточного количества этого минерала. Нехватка магния способна привести к быстрой утомляемости, судорогам, нарушению сна, проблемам с костями и сахарным обменом, а также повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Клинический психолог и специалист по сну Лия Кейлор из Вирджинии отметила, что недостаток магния может проявляться тревожностью, подёргиваниями мышц, запорами и ночными пробуждениями. По её словам, восполнить дефицит можно как с помощью добавок, так и за счёт включения в рацион продуктов, богатых этим минералом.

За последние годы популярность магниевых добавок заметно возросла, они стали востребованнее даже рыбьего жира и пробиотиков. Однако источником магния служат и привычные продукты: зелень, орехи, семена, бобовые, рыба и тёмный шоколад.

Диетологи советуют и более простые решения. Нью-йоркский специалист по питанию Мэдди Паскуариелло рекомендовала лёгкий перекус перед сном — финик без косточки с ложкой пасты из тыквенных семечек. Она подчеркнула, что в семечках содержится до 120 миллиграммов магния на 30 граммов продукта, а также клетчатка, белок и железо. Финики же обогащены витаминами группы B, калием и дополнительной порцией клетчатки. Такой перекус помогает не только восполнить минералы, но и снизить вечерний голод, который мешает засыпанию. В качестве альтернативы подойдут миндальное или арахисовое масло, тахини или просто жареные тыквенные семечки.

При этом Паскуариелло подчеркнула, что магний не способен устранить все проблемы со сном, поскольку их причины далеко не всегда связаны с его уровнем в организме. Однако, по её словам, для большинства людей включение в рацион богатых магнием продуктов может положительно сказаться на самочувствии.

Схожего мнения придерживается спортивный учёный и эксперт по долголетию из Атланты Марк Ковач. Он отметил, что магний нельзя считать "волшебным средством", но для многих он действительно становится важным элементом вечерней рутины. По словам специалиста, регулярное употребление продуктов или напитков с магнием помогает телу расслабиться и способствует улучшению качества сна. Он также посоветовал травяные чаи — например, ромашковый или ройбуш. Для тех, кто выбирает добавки, эксперт рекомендует глицинат или цитрат магния, которые лучше усваиваются и мягко воздействуют на пищеварительную систему.

Ковач добавил, что максимальный эффект магний даёт в сочетании с правильной гигиеной сна: прохладной комнатой, чётким режимом отдыха и ограничением синего света от экранов вечером.

