Релиз Avowed отложен до февраля 2025: прямая трансляция 23 августа и улучшения ожидают игроков

Недавно стало известно, что релиз долгожданной игры Avowed от студии Obsidian Entertainment будет отложен. Том Уоррен из The Verge сообщил, что проект получит небольшую задержку из-за загруженного графика выпуска осенних игр. Теперь эта информация подтверждена официально: Xbox объявил, что запуск Avowed перенесен на 18 февраля 2025 года.
Новая прямая трансляция
Xbox также сообщил, что новый игровой процесс Avowed будет продемонстрирован в прямой трансляции, которая состоится 23 августа. Это событие обещает предоставить геймерам более детальное представление о том, что их ждёт. Трансляция станет отличной возможностью увидеть обновления и улучшения, которые были внесены в игру.
Время на доработку
Перенос даты выхода Avowed на февраль 2025 года предоставляет разработчикам дополнительное время для исправления ошибок и улучшения производительности игры. Это решение может помочь создать самую совершенную игру от Obsidian на сегодняшний день.
Таким образом, несмотря на задержку, фанаты Avowed могут ожидать высококачественный продукт, а также наслаждаться другими значимыми релизами от студий Microsoft.
Фото: www. flickr.com/ - EMR - (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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