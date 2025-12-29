Данные утекли давно, проблемы — сейчас: почему аферы не теряют эффективности

Телефонное мошенничество в России опирается не только на психологическое давление, но и на массивы персональных данных, утёкших в сеть много лет назад. Эти сведения до сих пор активно используются злоумышленниками и позволяют им легко входить в доверие к потенциальным жертвам. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с изданием Pravda.Ru.

Старые утечки как рабочий инструмент мошенников

По словам Курочкина, мошенники получают доступ к адресам, паспортным данным и номерам телефонов россиян из многочисленных баз, которые оказались в открытом доступе за последние годы. Речь идёт не о единичных инцидентах, а о системной проблеме, сформировавшейся на фоне регулярных утечек персональной информации.

Эксперт подчеркнул, что такие базы распространяются не только в даркнете. Значительная их часть размещена на обычных интернет-площадках, что делает поиск данных технически несложным и доступным для широкого круга злоумышленников.

"Подобные данные берутся из тех же источников, откуда преступники получают имена, телефоны и другую персональную информацию. На протяжении многих лет происходили различные утечки, и значительная часть этих баз сегодня находится в свободном доступе. Их можно найти не только в теневом интернете, но и на обычных интернет-площадках. Фактически любой желающий может отыскать адрес регистрации человека, если знает, где искать", — пояснил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Схема с "переоформлением тарифа"

Ранее агентство РИА Новости сообщало о новой волне телефонных атак, при которой мошенники звонят гражданам под видом сотрудников интернет-провайдеров. Они предлагают якобы переоформить тариф домашнего интернета и в ходе разговора убеждают жертву продиктовать код из СМС.

Получив этот код, злоумышленники открывают себе доступ к персональной информации или учетным записям пользователя. Использование реальных адресов и паспортных данных делает такие звонки более убедительными и снижает настороженность абонентов.

Как отличить мошенников от операторов

Курочкин отметил, что поведение лжесотрудников заметно отличается от действий официальных представителей компаний. Настоящие операторы связи не запрашивают коды из СМС и не требуют подтверждать изменения условий по телефону.

Эксперт подчеркнул, что при любых сомнениях необходимо самостоятельно проверять информацию. Самый надёжный способ — завершить разговор и связаться с провайдером через официальный личный кабинет или горячую линию.

"Ни один провайдер не будет запрашивать у клиента коды из СМС для смены тарифа или подтверждения услуги. Все подобные операции выполняются автоматически на стороне компании. Если поступает звонок с таким предложением, стоит положить трубку и самостоятельно связаться со своим оператором — это единственный надежный способ убедиться, что вы разговариваете не с мошенниками", — заключил Алексей Курочкин.

Угроза, которая не исчезает

Эксперт подчёркивает, что проблема старых утечек остаётся актуальной именно из-за их длительного "срока жизни". Даже устаревшие базы продолжают использоваться в мошеннических схемах, позволяя преступникам персонализировать атаки.

По его словам, до тех пор пока подобные массивы данных находятся в свободном доступе, телефонное мошенничество будет сохранять высокий уровень эффективности.