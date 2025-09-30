За каждую утечку — рублём: компании обяжут платить пострадавшим
В России обсуждается инициатива, которая может серьёзно изменить практику защиты персональных данных: гражданам планируют выплачивать гарантированные компенсации при утечках их информации. Об этом пишет газета "Известия".
Что есть сейчас
Сегодня пострадавшие имеют право подать иск в суд. Однако:
-
реальные выплаты получают лишь десятки человек;
-
суммы редко превышают 5 тыс. рублей;
-
процесс занимает много времени и требует юрподдержки.
По сути, ответственность за утечки остаётся минимальной, а большинство граждан не добиваются возмещения.
Что предлагают страховщики
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает ввести фиксированные выплаты всем пострадавшим от утечек.
Ключевые идеи:
-
определять круг пострадавших после каждой утечки;
-
установить размер компенсации в зависимости от вида утёкших данных (например, паспорт, банковская карта, мединформация);
-
закрепить ведомство, ответственное за фиксацию нарушений — вероятнее всего, Роскомнадзор;
-
обязать операторов данных страховать свою ответственность или создавать специальные компенсационные фонды.
Сравнение: текущая система и предлагаемая
|Параметр
|Сейчас
|После реформы
|Размер компенсации
|Определяет суд
|Фиксированный (по типу данных)
|Кол-во получателей
|Десятки человек
|Все пострадавшие
|Механизм выплат
|Иск в суд
|Автоматическая процедура
|Ответственность оператора
|Теоретическая
|Финансово застрахованная
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Полагаться только на суды.
Последствие: компенсации получают единицы.
Альтернатива: создать систему массовых автоматических выплат.
-
Ошибка: Не закрепить ответственное ведомство.
Последствие: споры и затягивание выплат.
Альтернатива: передать контроль Роскомнадзору.
-
Ошибка: Не обязать операторов страховать ответственность.
Последствие: компании будут уходить от выплат.
Альтернатива: внедрить обязательное страхование или компенсационные фонды.
А что если…
…инициативу реализуют? Тогда пострадавшие смогут быстрее и проще получать компенсации. Но у бизнеса вырастут расходы на страхование и организацию защиты данных. Это может подтолкнуть компании к серьёзным инвестициям в кибербезопасность.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Массовая защита прав граждан
|Рост затрат для операторов данных
|Ускорение выплат без суда
|Возможен рост цен на услуги
|Стимул для бизнеса повышать уровень защиты
|Риск формального подхода к компенсациям
FAQ
Кто будет выплачивать компенсации?
Операторы данных — напрямую, через страховку или специальный фонд.
Как будет определяться сумма?
По виду информации: за паспортные данные одна сумма, за банковские реквизиты — выше.
Когда это заработает?
Пока инициатива обсуждается, сроки внедрения не названы.
Мифы и правда
-
Миф: "Компенсации будут миллионы".
Правда: речь идёт о фиксированных суммах, вероятно, сопоставимых с сегодняшними выплатами.
-
Миф: "Это убьёт бизнес".
Правда: расходы вырастут, но в обмен компании получат понятные правила игры.
-
Миф: "Все утечки будут компенсироваться".
Правда: только официально зафиксированные Роскомнадзором.
3 факта
-
Сейчас компенсации за утечки данных в России в среднем не превышают 5 тыс. рублей.
-
ВСС предлагает сделать выплаты автоматическими и гарантированными.
-
Компании обяжут страховать ответственность или формировать фонды для выплат.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru