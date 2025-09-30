За каждую утечку — рублём: компании обяжут платить пострадавшим

В России обсуждается инициатива, которая может серьёзно изменить практику защиты персональных данных: гражданам планируют выплачивать гарантированные компенсации при утечках их информации. Об этом пишет газета "Известия".

Что есть сейчас

Сегодня пострадавшие имеют право подать иск в суд. Однако:

реальные выплаты получают лишь десятки человек;

суммы редко превышают 5 тыс. рублей ;

процесс занимает много времени и требует юрподдержки.

По сути, ответственность за утечки остаётся минимальной, а большинство граждан не добиваются возмещения.

Что предлагают страховщики

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает ввести фиксированные выплаты всем пострадавшим от утечек.

Ключевые идеи:

определять круг пострадавших после каждой утечки;

установить размер компенсации в зависимости от вида утёкших данных (например, паспорт, банковская карта, мединформация);

закрепить ведомство, ответственное за фиксацию нарушений — вероятнее всего, Роскомнадзор ;

обязать операторов данных страховать свою ответственность или создавать специальные компенсационные фонды.

Сравнение: текущая система и предлагаемая

Параметр Сейчас После реформы Размер компенсации Определяет суд Фиксированный (по типу данных) Кол-во получателей Десятки человек Все пострадавшие Механизм выплат Иск в суд Автоматическая процедура Ответственность оператора Теоретическая Финансово застрахованная

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Полагаться только на суды.

Последствие: компенсации получают единицы.

Альтернатива: создать систему массовых автоматических выплат.

Ошибка: Не закрепить ответственное ведомство.

Последствие: споры и затягивание выплат.

Альтернатива: передать контроль Роскомнадзору.

Ошибка: Не обязать операторов страховать ответственность.

Последствие: компании будут уходить от выплат.

Альтернатива: внедрить обязательное страхование или компенсационные фонды.

А что если…

…инициативу реализуют? Тогда пострадавшие смогут быстрее и проще получать компенсации. Но у бизнеса вырастут расходы на страхование и организацию защиты данных. Это может подтолкнуть компании к серьёзным инвестициям в кибербезопасность.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Массовая защита прав граждан Рост затрат для операторов данных Ускорение выплат без суда Возможен рост цен на услуги Стимул для бизнеса повышать уровень защиты Риск формального подхода к компенсациям

FAQ

Кто будет выплачивать компенсации?

Операторы данных — напрямую, через страховку или специальный фонд.

Как будет определяться сумма?

По виду информации: за паспортные данные одна сумма, за банковские реквизиты — выше.

Когда это заработает?

Пока инициатива обсуждается, сроки внедрения не названы.

Мифы и правда

Миф: "Компенсации будут миллионы".

Правда: речь идёт о фиксированных суммах, вероятно, сопоставимых с сегодняшними выплатами.

Миф: "Это убьёт бизнес".

Правда: расходы вырастут, но в обмен компании получат понятные правила игры.

Миф: "Все утечки будут компенсироваться".

Правда: только официально зафиксированные Роскомнадзором.

3 факта