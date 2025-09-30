Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
© Flickr by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

За каждую утечку — рублём: компании обяжут платить пострадавшим

"Известия": в России предлагают ввести гарантированные выплаты при утечке персональных данных

В России обсуждается инициатива, которая может серьёзно изменить практику защиты персональных данных: гражданам планируют выплачивать гарантированные компенсации при утечках их информации. Об этом пишет газета "Известия".

Что есть сейчас

Сегодня пострадавшие имеют право подать иск в суд. Однако:

  • реальные выплаты получают лишь десятки человек;

  • суммы редко превышают 5 тыс. рублей;

  • процесс занимает много времени и требует юрподдержки.

По сути, ответственность за утечки остаётся минимальной, а большинство граждан не добиваются возмещения.

Что предлагают страховщики

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает ввести фиксированные выплаты всем пострадавшим от утечек.

Ключевые идеи:

  • определять круг пострадавших после каждой утечки;

  • установить размер компенсации в зависимости от вида утёкших данных (например, паспорт, банковская карта, мединформация);

  • закрепить ведомство, ответственное за фиксацию нарушений — вероятнее всего, Роскомнадзор;

  • обязать операторов данных страховать свою ответственность или создавать специальные компенсационные фонды.

Сравнение: текущая система и предлагаемая

Параметр Сейчас После реформы
Размер компенсации Определяет суд Фиксированный (по типу данных)
Кол-во получателей Десятки человек Все пострадавшие
Механизм выплат Иск в суд Автоматическая процедура
Ответственность оператора Теоретическая Финансово застрахованная

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагаться только на суды.
    Последствие: компенсации получают единицы.
    Альтернатива: создать систему массовых автоматических выплат.

  • Ошибка: Не закрепить ответственное ведомство.
    Последствие: споры и затягивание выплат.
    Альтернатива: передать контроль Роскомнадзору.

  • Ошибка: Не обязать операторов страховать ответственность.
    Последствие: компании будут уходить от выплат.
    Альтернатива: внедрить обязательное страхование или компенсационные фонды.

А что если…

…инициативу реализуют? Тогда пострадавшие смогут быстрее и проще получать компенсации. Но у бизнеса вырастут расходы на страхование и организацию защиты данных. Это может подтолкнуть компании к серьёзным инвестициям в кибербезопасность.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Массовая защита прав граждан Рост затрат для операторов данных
Ускорение выплат без суда Возможен рост цен на услуги
Стимул для бизнеса повышать уровень защиты Риск формального подхода к компенсациям

FAQ

Кто будет выплачивать компенсации?
Операторы данных — напрямую, через страховку или специальный фонд.

Как будет определяться сумма?
По виду информации: за паспортные данные одна сумма, за банковские реквизиты — выше.

Когда это заработает?
Пока инициатива обсуждается, сроки внедрения не названы.

Мифы и правда

  • Миф: "Компенсации будут миллионы".
    Правда: речь идёт о фиксированных суммах, вероятно, сопоставимых с сегодняшними выплатами.

  • Миф: "Это убьёт бизнес".
    Правда: расходы вырастут, но в обмен компании получат понятные правила игры.

  • Миф: "Все утечки будут компенсироваться".
    Правда: только официально зафиксированные Роскомнадзором.

3 факта

  1. Сейчас компенсации за утечки данных в России в среднем не превышают 5 тыс. рублей.

  2. ВСС предлагает сделать выплаты автоматическими и гарантированными.

  3. Компании обяжут страховать ответственность или формировать фонды для выплат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России цены на премиальные ноутбуки выросли на 5–6% за месяц — прогнозируется ещё +10% сегодня в 10:18

Минус глянец, плюс гарантия: стоит ли бояться китайских ноутбуков

Китайские ноутбуки стремительно вытесняют западные бренды в России: цены ниже вдвое, а характеристики почти не уступают.

Читать полностью » Тим Кук подтвердил личные инвестиции в Bitcoin и Ethereum — The New York Times сегодня в 9:18

Bitcoin? Да. Apple Pay? Пока нет: Кук дал тонкий сигнал крипторынку

Тим Кук признался, что владеет Bitcoin и Ethereum, назвав криптовалюты частью личного портфеля, но подчеркнул: Apple по-прежнему держится в стороне.

Читать полностью » Блогер Остин Эванс: новая PS5 стала легче на 100 граммов и получила другое охлаждение сегодня в 8:17

PS5 похудела, но потеряла память: ревизия CFI-2116 вызывает вопросы

Обновлённая PS5 Digital Edition стала легче и получила матовый дизайн, но Sony урезала SSD до 825 ГБ, оставив цену прежней.

Читать полностью » Softline: мошенники создают поддельные рабочие чаты для обмана сотрудников сегодня в 7:19

Фейковый начальник в чате: новая схема обмана бьёт по компаниям

В России набирает обороты схема с фейковыми рабочими чатами: мошенники маскируются под руководителей и обманывают сотрудников в мессенджерах.

Читать полностью » Стартап Friend потратил $1 млн на рекламу ИИ-гаджета в метро Нью-Йорка сегодня в 6:21

Ты ему платишь — он за тобой следит: почему Friend стал символом ИИ-переигрыша

Стартап Friend вложил более $1 млн в рекламу своего ИИ-гаджета в нью-йоркском метро — кампания вызвала скандал и яркие уличные споры.

Читать полностью » Ами Люттвак (Wiz): ИИ становится инструментом и защиты, и атак в кибербезопасности сегодня в 5:18

Слишком умный, чтобы быть безопасным: почему ИИ-решения открывают дыры в системах

Взломы через ИИ становятся нормой: от подсказочных атак до цепочек поставок. Wiz предупреждает — стартапам нужна безопасность «с первого дня».

Читать полностью » Lootlock позволит детям тратить деньги в играх только в рамках установленных правил сегодня в 4:28

Ты получишь скин, когда вынесешь мусор: Lootlock учит детей тратить с умом

Стартап Lootlock помогает родителям контролировать игровые траты детей, превращая финансовую дисциплину в увлекательную игру.

Читать полностью » Судья Пол Фридман подтвердил решение Минобороны США о включении DJI в сегодня в 3:28

Дроны под подозрением: суд США решил, что "мирный" DJI не так уж и мирен

Суд США оставил DJI в списке военных компаний, усилив давление на крупнейшего производителя дронов. С декабря может начаться полный запрет продаж.

Читать полностью »

Новости
Наука

Обнаружена древнейшая мастерская по изготовлению украшений из раковин
Технологии

Xiaomi исключила 8 моделей смартфонов из обновления HyperOS 3
Авто и мото

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как проверить подержанный автомобиль перед покупкой
Садоводство

Агрономы назвали лучшие сидераты для осеннего сева: фацелия, овёс, горчица, рожь и люпин
УрФО

Тюменская область получит 18,8 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы
Туризм

Журналист Игорь Серебряный рассказал, как делить деньги в путешествии для безопасности
УрФО

В Еманжелинске во дворе детсада № 5 выявлен очаг бешенства животных
СФО

Югра получит 11,1 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы — распоряжение правительства РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet