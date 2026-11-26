Когда мы представляем себе издержки искусственного интеллекта, мы чаще всего думаем о гигантских счетах за электричество или о шумных кулерах на серверных фермах. Мы привыкли считать, что экологический след технологических гигантов локализован: там, где стоит здание, там и дым. Но Массачусетский технологический институт (MIT) предложил иную оптику: загрязнение воздуха от дата-центров — это не локальная проблема соседей, а трансконтинентальный поток, который перераспределяет риски для здоровья населения на тысячи километров вглубь страны, туда, где ни одного сервера нет.

Анатомия невидимого пути

В основе этого вывода лежит работа команды под руководством Ноэль Селин, профессора MIT Института данных, систем и общества (IDSS) и кафедры наук о Земле, атмосфере и планетарных системах (EAPS). Их анализ показывает, что потребление электричества дата-центрами в США привело к примерно 650 преждевременным смертям в 2023 году. Эта цифра, составляющая около 5,3% всех смертей, связанных с электричеством, кажется небольшой в масштабах нации. Однако ее распределение разрушает привычную картину: самые высокие показатели смертности на душу населения зафиксированы не в штатах, где строятся крупнейшие вычислительные кластеры, вроде Вирджинии или Техаса, а в сельских районах Среднего Запада — Айове, Неваде, Южной Дакоте и Канзасе.

Как загрязнение из пригорода Вашингтона добивает жителя Айовы? Ключ к разгадке кроется в устройстве американской энергосети. Она функционирует не как изолированные острогов, а как единый организм, где нагрузка перераспределяется в реальном времени. Когда дата-центр подключается к сети, система реагирует включением ближайших генераторов, способных быстро нарастить мощность. В разных регионах это разные станции: где-то это чистые газовые турбины, где-то — устаревшие угольные и газовые электростанции, выбрасывающие больше вредных веществ. И здесь начинается процесс, который Селин называет «переездом» загрязнения: выбросы оксидов азота и диоксида серы не остаются у источника. Они перемещаются с воздушными массами.

В сельскохозяйственных регионах, таких как Айова или Небраска, этот процесс приобретает специфическую химическую природу. Аммиак, выделяющийся при использовании удобрений, вступает в реакцию с промышленными выбросами, ускоряя образование мелкодисперсных частиц (PM2.5). Эти микроскопические частицы — главные убийцы: они проникают глубоко в легкие и кровоток, провоцируя инфаркты, инсульты и респираторные заболевания. Таким образом, сельское население оказывается под двойным ударом: местные источники загрязнения усиливаются «привезенным» издалека промышленным смогом.

Методология точности

Чтобы связать конкретные смерти с конкретными дата-центрами, исследователи не полагались на средние показатели загрязнения, которые размывают ответственность во времени и пространстве. Студент магистратуры Юан Чен и его коллеги разработали модель, отслеживающую производство и передачу электроэнергии с почасовой точностью. Они проанализировали данные более чем 10 000 генераторов в американской энергосети, проверяя валидность каждого ряда данных крест-накрест с другими источниками. Это позволило определить, какие именно станции реагируют на всплеск спроса от круглосуточно работающего дата-центра в конкретный час суток.

Затем эти выбросы были «пропущены» через атмосферную модель, симулирующую движение загрязнителей, и сопоставлены с эпидемиологическими данными о связи качества воздуха с смертностью. В результате 513 из 650 предсказанных случаев преждевременной смерти были приписаны воздействию мелкодисперсных частиц, а 137 — приземному озону (смогу). Этот метод исключает возможность случайного совпадения: он показывает механику причинно-следственной связи, где каждый киловатт-час, израсходованный в дата-центре, оставляет след в биохимии чужого организма за сотки миль от источника.

Эти результаты заставляют пересмотреть логику планирования инфраструктурных проектов. Традиционные оценки учитывают цену земли и стоимость энергии. Но Новая модель из MIT демонстрирует, что существует еще одна, менее очевидная, но измеримая цена — социальная. Она не отображается в балансе предприятия, но отнимает годы жизни у тех, кто даже не знает о существовании машины, потребляющей их воздух. Считывая эти данные, мы видим, что граница между «цифровым миром» и биологической реальностью размыта: каждый бит, обработанный в облаке, имеет физический вес, а его стоимость частично измеряется не долларами, а дыхательными циклами людей, живущих далеко от экрана.