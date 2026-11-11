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Французский многоцелевой истребитель Рафаль
Французский многоцелевой истребитель Рафаль
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Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована вчера в 22:57

Французское небо готовится к смене караула: амбициозный проект Dassault перечеркнул прежние планы Европы

Генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье заявил, что компания может построить демонстрационный образец истребителя шестого поколения к 2031 году. Самолёт создаётся по национальной французской программе ACF (Avion de Combat du Futur), которая пришла на смену закрытому трёхстороннему проекту FCAS с участием Германии и Испании.

По словам Траппье, чтобы уложиться в эти сроки, контракт на разработку нужно подписать в ближайшее время или в начале 2027 года. Если программа будет реализована, истребитель могут принять на вооружение к 2045 году.

Каким будет новый истребитель

Новый самолёт должен заменить Rafale в ВВС и палубной авиации Франции. Вот что о нём известно:

  • Размеры. Истребитель будет меньше, чем предполагалось для NGF — истребителя нового поколения, который разрабатывался по программе FCAS.
  • Конструкция. Разработчики ищут баланс между аэродинамикой и малозаметностью, чтобы самолёт оставался многоцелевым.
  • Базирование на авианосце. Dassault работает вместе с Naval Group, чтобы истребитель можно было использовать с нового авианосца France Libre.
  • Двигатель. Самолёт, как ожидается, получит дальнейшее развитие двигателя Safran M88. Для сравнения: версия T-Rex для Rafale стандарта F5 развивает на форсаже около 95 кН против примерно 75 кН у нынешних модификаций.

Беспилотный ведомый

Кроме того, Dassault ведёт собственные исследования по ударному беспилотнику массой более 10 т. Он задуман как беспилотный ведомый для Rafale и проектируется по предварительным требованиям ВВС Франции, однако контракта на его разработку компания пока не получила.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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