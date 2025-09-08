Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:53

Эти значки на приборке путают даже опытных водителей

Что означают индикаторы на приборной панели автомобиля — разъяснение экспертов

Индикаторы на приборной панели — это язык, на котором автомобиль сообщает о своём состоянии. Игнорировать такие сигналы нельзя: одни предупреждают о серьёзной опасности, другие требуют проверки, а часть лишь информирует о включённых функциях.

Красные лампы: стоп, опасность!

Красный цвет всегда означает критическую неисправность или риск.

Check Engine (значок двигателя) - ошибка в моторе или системе выхлопа. Если лампа мигает, двигатель может быть повреждён — немедленно остановитесь.
Маслёнка - низкое давление масла. Двигатель работает без смазки, требуется срочно заглушить мотор.
Термометр - перегрев двигателя. Нужно остановиться, дать мотору остыть и проверить антифриз.
Батарея - генератор не заряжает аккумулятор. Машина может заглохнуть, стоит проверить ремень и клеммы.
BRAKE / восклицательный знак - низкий уровень тормозной жидкости или проблемы с тормозной системой. Дальнейшая езда опасна.
P в круге - активирован ручной тормоз. Если он отпущен, причина в износе колодок или датчике.
AIRBAG / SRS - неисправны подушки безопасности. Возможен отказ при аварии.
TPMS (давление в шинах) - сильное падение давления, возможен прокол.

Жёлтые и оранжевые лампы: внимание, нужна проверка

Эти индикаторы указывают на неисправность, но не требуют немедленной остановки.

Check Engine (жёлтый) - ошибка в системе двигателя. Машина едет, но диагностика нужна.
ABS - антиблокировочная система не работает, тормоза действуют в обычном режиме.
ESP / ESC - проблемы с системой стабилизации.
Жёлтая маслёнка - уровень масла близок к минимальному, требуется долив.
Спиральки - неисправность свечей накала в дизеле.
DPF (сажевый фильтр) - фильтр забит, нужна регенерация.
Значок ключа - машина не "видит" ключ, чаще всего разрядилась батарейка.

Синие и зелёные лампы: информация

Такие сигналы служат напоминанием или подтверждением работы систем.

Синий дальний свет - включены фары дальнего света.
Зелёный индикатор фар - включены габариты или ближний свет.
Синий термометр - двигатель ещё не прогрелся.
Круиз-контроль - система активирована.
Eco-режим - автомобиль работает в экономичном режиме.

Итог

Красные лампы требуют немедленной остановки, иначе возможна серьёзная поломка или авария. Жёлтые дают время на диагностику, но их нельзя игнорировать. Синие и зелёные просто информируют о включённых функциях. Внимание к сигналам приборной панели помогает избежать поломок и дорогого ремонта.

