Эти значки на приборке путают даже опытных водителей

Индикаторы на приборной панели — это язык, на котором автомобиль сообщает о своём состоянии. Игнорировать такие сигналы нельзя: одни предупреждают о серьёзной опасности, другие требуют проверки, а часть лишь информирует о включённых функциях.

Красные лампы: стоп, опасность!

Красный цвет всегда означает критическую неисправность или риск.

• Check Engine (значок двигателя) - ошибка в моторе или системе выхлопа. Если лампа мигает, двигатель может быть повреждён — немедленно остановитесь.

• Маслёнка - низкое давление масла. Двигатель работает без смазки, требуется срочно заглушить мотор.

• Термометр - перегрев двигателя. Нужно остановиться, дать мотору остыть и проверить антифриз.

• Батарея - генератор не заряжает аккумулятор. Машина может заглохнуть, стоит проверить ремень и клеммы.

• BRAKE / восклицательный знак - низкий уровень тормозной жидкости или проблемы с тормозной системой. Дальнейшая езда опасна.

• P в круге - активирован ручной тормоз. Если он отпущен, причина в износе колодок или датчике.

• AIRBAG / SRS - неисправны подушки безопасности. Возможен отказ при аварии.

• TPMS (давление в шинах) - сильное падение давления, возможен прокол.

Жёлтые и оранжевые лампы: внимание, нужна проверка

Эти индикаторы указывают на неисправность, но не требуют немедленной остановки.

• Check Engine (жёлтый) - ошибка в системе двигателя. Машина едет, но диагностика нужна.

• ABS - антиблокировочная система не работает, тормоза действуют в обычном режиме.

• ESP / ESC - проблемы с системой стабилизации.

• Жёлтая маслёнка - уровень масла близок к минимальному, требуется долив.

• Спиральки - неисправность свечей накала в дизеле.

• DPF (сажевый фильтр) - фильтр забит, нужна регенерация.

• Значок ключа - машина не "видит" ключ, чаще всего разрядилась батарейка.

Синие и зелёные лампы: информация

Такие сигналы служат напоминанием или подтверждением работы систем.

• Синий дальний свет - включены фары дальнего света.

• Зелёный индикатор фар - включены габариты или ближний свет.

• Синий термометр - двигатель ещё не прогрелся.

• Круиз-контроль - система активирована.

• Eco-режим - автомобиль работает в экономичном режиме.

Итог

Красные лампы требуют немедленной остановки, иначе возможна серьёзная поломка или авария. Жёлтые дают время на диагностику, но их нельзя игнорировать. Синие и зелёные просто информируют о включённых функциях. Внимание к сигналам приборной панели помогает избежать поломок и дорогого ремонта.