Эти значки на приборке путают даже опытных водителей
Индикаторы на приборной панели — это язык, на котором автомобиль сообщает о своём состоянии. Игнорировать такие сигналы нельзя: одни предупреждают о серьёзной опасности, другие требуют проверки, а часть лишь информирует о включённых функциях.
Красные лампы: стоп, опасность!
Красный цвет всегда означает критическую неисправность или риск.
• Check Engine (значок двигателя) - ошибка в моторе или системе выхлопа. Если лампа мигает, двигатель может быть повреждён — немедленно остановитесь.
• Маслёнка - низкое давление масла. Двигатель работает без смазки, требуется срочно заглушить мотор.
• Термометр - перегрев двигателя. Нужно остановиться, дать мотору остыть и проверить антифриз.
• Батарея - генератор не заряжает аккумулятор. Машина может заглохнуть, стоит проверить ремень и клеммы.
• BRAKE / восклицательный знак - низкий уровень тормозной жидкости или проблемы с тормозной системой. Дальнейшая езда опасна.
• P в круге - активирован ручной тормоз. Если он отпущен, причина в износе колодок или датчике.
• AIRBAG / SRS - неисправны подушки безопасности. Возможен отказ при аварии.
• TPMS (давление в шинах) - сильное падение давления, возможен прокол.
Жёлтые и оранжевые лампы: внимание, нужна проверка
Эти индикаторы указывают на неисправность, но не требуют немедленной остановки.
• Check Engine (жёлтый) - ошибка в системе двигателя. Машина едет, но диагностика нужна.
• ABS - антиблокировочная система не работает, тормоза действуют в обычном режиме.
• ESP / ESC - проблемы с системой стабилизации.
• Жёлтая маслёнка - уровень масла близок к минимальному, требуется долив.
• Спиральки - неисправность свечей накала в дизеле.
• DPF (сажевый фильтр) - фильтр забит, нужна регенерация.
• Значок ключа - машина не "видит" ключ, чаще всего разрядилась батарейка.
Синие и зелёные лампы: информация
Такие сигналы служат напоминанием или подтверждением работы систем.
• Синий дальний свет - включены фары дальнего света.
• Зелёный индикатор фар - включены габариты или ближний свет.
• Синий термометр - двигатель ещё не прогрелся.
• Круиз-контроль - система активирована.
• Eco-режим - автомобиль работает в экономичном режиме.
Итог
Красные лампы требуют немедленной остановки, иначе возможна серьёзная поломка или авария. Жёлтые дают время на диагностику, но их нельзя игнорировать. Синие и зелёные просто информируют о включённых функциях. Внимание к сигналам приборной панели помогает избежать поломок и дорогого ремонта.
