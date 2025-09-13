Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:17

Видеорегистратор — друг водителя или повод для штрафа? История одного устройства

МВД России объяснило штраф за видеорегистратор на дороге

Представьте: вы едете по трассе, а тут вдруг инспектор останавливает и штрафует за… видеорегистратор? Звучит как бред, но в России такое действительно возможно. Давайте разберёмся, когда это законно, а когда — нет, чтобы вы могли спокойно фиксировать дорогу впереди.

Что за штраф и за что он полагается?

В России предусмотрен штраф в 500 рублей за неправильное использование видеорегистратора. Но дело не в самом устройстве — штраф выпишут только за то, как вы его разместили. Главное правило: прибор не должен мешать обзору и отвлекать внимание во время движения.

Как рассказал майор полиции, многие не учитывают, за что именно автомобилистов в таком случае привлекают к ответственности.

Где можно ставить видеорегистратор без риска?

Чтобы избежать штрафа, выбирайте места, где устройство не перекрывает видимость:

  • за салонным зеркалом — идеально, если оно не загораживает обзор.
  • в верхнем правом углу лобового стекла со стороны пассажира.
  • вверху со стороны водителя, под солнцезащитным козырьком.

А вот что запрещено:

  • присоска прямо перед вами на лобовом стекле (даже если это планшет или телефон в режиме навигатора).
  • на приборной панели, если это мешает видеть дорогу.

Помните: из-за таких устройств иногда происходят аварии, так что безопасность превыше всего.

Советы от опытных водителей

Чтобы не нарваться на штраф:

  • не настраивайте видеорегистратор во время езды — это тоже отвлечение.
  • избегайте держать телефон в руках, даже для навигации.
  • если инспектор придирается, спокойно объясните, что устройство не мешает обзору.

В итоге, штраф — редкость, и его легко избежать, если следовать правилам. Ездите безопасно и фиксируйте всё нужное без лишних нервов.

