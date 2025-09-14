Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Десерт "Шоколадное сердце"
Десерт "Шоколадное сердце"
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:38

Горький шоколад работает как лекарство: почему его советуют есть каждый день

Врач Абдурахман Мусаев назвал тёмный шоколад полезным для сердца и сосудов

Шоколад ассоциируется у многих с удовольствием, уютом и праздником. Но этот десерт не только радует вкусом, но и приносит реальную пользу здоровью, если употреблять его в умеренных количествах. Недаром 13 сентября во всём мире отмечают Международный день шоколада.

Чем ценны какао-бобы

В основе пользы шоколада — какао-бобы. Именно они содержат флавоноиды, которые обладают мощным антиоксидантным действием и защищают клетки организма от повреждений.

"Ключевую роль в полезных свойствах шоколада играют какао-бобы", — сказал врач-терапевт Абдурахман Мусаев.

Флавоноиды не только укрепляют иммунитет, но и положительно влияют на работу сердца и сосудов, помогая снизить уровень "плохого" холестерина.

Польза тёмного шоколада

Регулярное, но небольшое употребление тёмного шоколада (примерно 10-20 граммов в день) улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Осенью он особенно полезен: в нём содержится триптофан — аминокислота, которая способствует выработке "гормона счастья" серотонина. Это помогает справляться с хандрой и поддерживать эмоциональный баланс в период коротких дней и пасмурной погоды.

Интересно, что качественный тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70% положительно влияет даже на зубы. В его составе есть вещества, которые подавляют рост бактерий в полости рта.

Чем отличаются виды шоколада

Молочный и белый шоколад сильно уступают горькому по своим свойствам. Причина в большом количестве сахара и практически полном отсутствии полезных какао-бобов. Такой вариант скорее доставит удовольствие, чем принесёт пользу.

Овсяный шоколад — более современная альтернатива. Он готовится на основе растительного молока, содержит меньше сахара и подходит людям с непереносимостью лактозы. Кроме того, в нём больше пищевых волокон. Однако важно внимательно читать состав и избегать вариантов с искусственными подсластителями.

Какой шоколад выбрать

Если цель — укрепить здоровье и получить максимум пользы, предпочтение стоит отдавать горькому шоколаду с высоким содержанием какао (от 70% и выше). Именно он является лучшим источником антиоксидантов, помогает сосудам и поддерживает общий тонус организма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Перельо развеяла миф о пользе бокала вина для сердца сегодня в 22:29

Красное вино и здоровье: правда, которая разрушает романтическую легенду

Кардиолог развеяла миф о пользе ежедневного бокала вина и объяснила, как средиземноморская диета действительно снижает риск сердечных болезней.

Читать полностью » Врач Чжан рассказал, какие заболевания можно заподозрить по оттенку зубной эмали вчера в 23:23

Зубы не врут: как цвет эмали выдаёт болезни всего организма

Почему зубы могут становиться жёлтыми, серыми или с полосками и какие болезни скрываются за изменением их цвета объяснил стоматолог Аллан Чжан

Читать полностью » Адриан Карбальо-Касла: рацион напрямую влияет на развитие хронических болезней у пожилых вчера в 23:12

Шведы раскрыли, как тарелка еды может замедлить старение мозга и сердца

Новое шведское исследование показало, как сбалансированное питание замедляет старение и развитие хронических заболеваний. Узнайте, какие диеты эффективнее.

Читать полностью » Metro: эксперты назвали фразу, которая подрывает доверие в отношениях вчера в 22:29

Одна фраза способна убить любовь: как три слова рушат гармонию в паре

Почему привычка говорить партнеру решай сам делает отношения напряженными и какие простые фразы помогут заменить её поддержкой и доверием

Читать полностью » Эксперт Кардосо объяснил, как тревога запускает замкнутый круг гипертонии вчера в 22:29

Давление растёт, лекарства не помогают: проверьте, не виновата ли психика

Эксперт объяснил, почему хроническая тревога может повышать давление и в каких случаях гипертоникам стоит обратиться к психиатру.

Читать полностью » Учёные из Университета Неймегена: пиво делает людей более привлекательными для комаров вчера в 21:05

Комары выбирают не случайно: привычки, которые делают человека "магнитом" для укусов

Ученые раскрыли неожиданные секреты, почему одни люди становятся магнитами для комаров, а другие – игнорируемыми. Узнайте о влиянии алкоголя и привычек!

Читать полностью » Учёные: танцы снижают риск деменции и улучшают координацию у пожилых людей вчера в 20:02

Хобби, которые сильнее спортзала: как пенсионеры находят вторую молодость

Узнайте секреты долголетия и бодрости после 65 лет! Простые и доступные занятия, которые дарят радость и улучшают здоровье.

Читать полностью » Диетолог Саманта Петерсон: клетчатка работает как встроенный очиститель организма вчера в 18:48

Недостаток в тарелке — лишний вес и усталость в жизни

Не игнорируйте сигналы вашего организма! Узнайте, какие 7 симптомов указывают на дефицит клетчатки и как это влияет на ваше здоровье.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Тюльпаны и гиацинты в Марий Эл рекомендуется сажать до середины октября
Туризм

Американец Энтони рассказал, что ему понравилось и что раздражало в Венгрии
Питомцы

Почечная недостаточность у собак: ветеринары назвали породы в группе риска
Наука

Астрономы обнаружили замаскированные квазары в пыли галактик с помощью телескопа James Webb
Технологии

Intel APO получила поддержку ещё 15 игр, включая God of War и Metro Exodus
Авто и мото

Ирина Франк назвала причины выхода из строя свечей накаливания в дизельных двигателях
Еда

Как приготовить сальсу с фасолью, кукурузой и авокадо дома
Еда

Салат с кальмарами и яйцами сохраняет текстуру благодаря свежим огурцам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet