Горький шоколад работает как лекарство: почему его советуют есть каждый день

Шоколад ассоциируется у многих с удовольствием, уютом и праздником. Но этот десерт не только радует вкусом, но и приносит реальную пользу здоровью, если употреблять его в умеренных количествах. Недаром 13 сентября во всём мире отмечают Международный день шоколада.

Чем ценны какао-бобы

В основе пользы шоколада — какао-бобы. Именно они содержат флавоноиды, которые обладают мощным антиоксидантным действием и защищают клетки организма от повреждений.

"Ключевую роль в полезных свойствах шоколада играют какао-бобы", — сказал врач-терапевт Абдурахман Мусаев.

Флавоноиды не только укрепляют иммунитет, но и положительно влияют на работу сердца и сосудов, помогая снизить уровень "плохого" холестерина.

Польза тёмного шоколада

Регулярное, но небольшое употребление тёмного шоколада (примерно 10-20 граммов в день) улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Осенью он особенно полезен: в нём содержится триптофан — аминокислота, которая способствует выработке "гормона счастья" серотонина. Это помогает справляться с хандрой и поддерживать эмоциональный баланс в период коротких дней и пасмурной погоды.

Интересно, что качественный тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70% положительно влияет даже на зубы. В его составе есть вещества, которые подавляют рост бактерий в полости рта.

Чем отличаются виды шоколада

Молочный и белый шоколад сильно уступают горькому по своим свойствам. Причина в большом количестве сахара и практически полном отсутствии полезных какао-бобов. Такой вариант скорее доставит удовольствие, чем принесёт пользу.

Овсяный шоколад — более современная альтернатива. Он готовится на основе растительного молока, содержит меньше сахара и подходит людям с непереносимостью лактозы. Кроме того, в нём больше пищевых волокон. Однако важно внимательно читать состав и избегать вариантов с искусственными подсластителями.

Какой шоколад выбрать

Если цель — укрепить здоровье и получить максимум пользы, предпочтение стоит отдавать горькому шоколаду с высоким содержанием какао (от 70% и выше). Именно он является лучшим источником антиоксидантов, помогает сосудам и поддерживает общий тонус организма.