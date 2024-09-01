Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
В каких случаях можно использовать тёмный потолок в интерьере
  1. Главная
  2. Дом

Используем правильно: для каких интерьеров подходит тёмный потолок

В каких случаях можно использовать тёмный потолок в интерьере

Высокие потолки

В помещениях с высокими потолками темный цвет над головой может создать уютную и интимную атмосферу. Это помогает визуально опустить потолок, делая пространство более комфортным.

Просторные комнаты

Темные потолки могут добавить ощущение тепла и уединенности в просторные комнаты. Они могут сделать большие площади более привлекательными.

Комнаты с достаточным естественным освещением

Если в комнате много естественного света, темный потолок можно сбалансировать, не создавая ощущения слишком закрытого пространства. Естественное освещение помогает сохранить ощущение открытости в комнате.

Акцент на архитектурных особенностях

Темные потолки можно использовать для выделения архитектурных деталей, таких как балки или интересные формы потолков. Это привлекает внимание и придает пространству характер.

Создание уютной атмосферы

В спальнях или гостиных, где желательно создать уютную атмосферу, темный потолок может внести свой вклад в общий уют.

Смелая цветовая гамма

Когда остальная часть комнаты имеет смелую или яркую цветовую гамму, темный потолок может дополнить дизайн, добавив глубины общей эстетике.

Театральные или развлекательные пространства

В домашних кинотеатрах или развлекательных комнатах темный потолок может улучшить кинематографическое впечатление, уменьшая отражения и создавая более захватывающую среду.

Фото: unsplash.com/eberhardgross (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Генеральный секретарь ООН призвал к миру в Газе

Генеральный секретарь ООН призвал к миру в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети X прекратить "кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, после того как были обнаружены тела шести из них в подземных тоннелях.

Читать полностью
Дмитрий Песков заявил, что отношения между США и Россией дошли до критической точки

Дмитрий Песков заявил, что отношения между США и Россией дошли до критической точки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что во время президентства Джо Байдена российско-американские отношения достигли критической точки, и терпение российской стороны иссякло.

Читать полностью

Общество

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов "на пятёрочку"оценил вокальные данные Ольги Бузовой

Дмитрий Тарасов стал гостем нового VK-шоу "Карты, деньги, два мяча" у ведущих Аланы Мамаевой, Дарьи Карпиной, Яны Ромашкиной и Марины Кондратюк. В тёплой компании жён и подруг футболистов Дмитрий признался, что в его жизни было только три женщины — по количеству браков и оценил таланты одной из бывших жён.

Читать полностью
Брэд Питт провёл часть лета на винодельне вместе с Инес де Рамон

Брэд Питт провёл часть лета на винодельне вместе с Инес де Рамон

Актёр Брэд Питт и его девушка, фитнес-тренер Инес де Рамон, проводили летом время на французской винодельне Chateau Miraval.

Читать полностью

Новости