ИИ выбирает своих: кто чаще других обращается к нейросетям и почему это важно знать
Искусственный интеллект стал частью повседневной жизни — от работы и учёбы до развлечений. Однако новое исследование, опубликованное на медицинском портале PsyPost, показало любопытную закономерность: чаще всего к ИИ обращаются пользователи с выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма и психопатии.
Кто чаще использует ИИ
Работу провели калифорнийские психологи, которые наблюдали за поведением 954 человек (499 студентов и 455 обычных пользователей) на протяжении 90 дней. За это время было проанализировано более 14 миллионов посещений сайтов.
Выяснилось, что доля обращений к ИИ-платформам крайне мала:
-
среди студентов — около 1% от общего числа визитов,
-
среди остальных пользователей — всего 0,44%.
Причём 85% всего ИИ-трафика приходилось на ChatGPT. Большинство участников использовали нейросети лишь эпизодически — для решения отдельных задач или любопытства.
Но исследователи выделили небольшую, но активную группу пользователей, которая формировала более 4% всего ИИ-трафика. Именно среди них и обнаружились специфические личностные особенности.
"Тёмные" черты личности и искусственный интеллект
Активные пользователи ИИ набрали высокие баллы по шкале так называемой "тёмной триады" - это совокупность трёх черт:
-
макиавеллизм - склонность к манипуляциям, стратегическому мышлению и цинизму;
-
нарциссизм - стремление к восхищению, ощущение собственной исключительности;
-
психопатия - безразличие к чувствам других, импульсивность и склонность к риску.
"Именно эти люди чаще прибегали к помощи нейросетей — вероятно, потому что технологии усиливают их ощущение контроля и превосходства", — поясняют авторы исследования.
Что показывает статистика
|Показатель
|Студенты
|Остальные пользователи
|Всего посещений сайтов
|~7 млн
|~7 млн
|Доля ИИ-сервисов
|1%
|0,44%
|Доля ChatGPT в ИИ-трафике
|85%
|83%
|Активные пользователи ИИ
|4%
|3,5%
|Преобладающие черты личности
|Нарциссизм, психопатия
|Макиавеллизм, нарциссизм
Таким образом, ИИ стал "магнитом" для людей, ищущих инструмент самореализации или контроля. Психологи отмечают, что нейросети позволяют таким личностям чувствовать интеллектуальное превосходство и избегать человеческих ограничений — эмоций, критики, морали.
Корреляция, а не вина технологии
Учёные подчёркивают, что это корреляция, а не причинно-следственная связь.
ИИ не формирует нарциссические или психопатические черты — наоборот, люди с подобным психотипом просто чаще видят в нём полезный инструмент.
"Мы не говорим, что искусственный интеллект делает человека нарциссом. Скорее, нарциссы чаще выбирают ИИ", — уточняют исследователи.
То есть, искусственный интеллект не "портит" пользователей — он привлекает тех, кто уже склонен к самовозвеличиванию, манипуляциям и дистанции от других.
Почему ИИ их притягивает
Психологи предполагают несколько объяснений:
-
Отсутствие эмоциональных барьеров. ИИ не оценивает и не осуждает, что комфортно для людей с эгоцентричным мышлением.
-
Контроль над взаимодействием. Пользователь управляет диалогом и получает мгновенный отклик.
-
Удовлетворение потребности в признании. Результаты общения с ИИ можно демонстрировать как собственные достижения.
-
Манипулятивные возможности. Нейросети помогают разрабатывать аргументы, создавать убедительные тексты или влиять на других.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагать, что активное использование ИИ — признак патологии.
Последствие: стигматизация новых технологий.
Альтернатива: рассматривать это как отражение индивидуальных стратегий самореализации.
-
Ошибка: обвинять ИИ в формировании нарциссизма.
Последствие: ложное восприятие технологий как угрозы личности.
Альтернатива: изучать, как ИИ можно использовать для адаптации и развития эмпатии.
-
Ошибка: игнорировать психологические особенности пользователей.
Последствие: упущение этических аспектов внедрения ИИ.
Альтернатива: учитывать тип личности при проектировании интерфейсов и систем взаимодействия.
А что если ИИ — зеркало личности?
Искусственный интеллект может отражать не только знания, но и психику пользователя. Нарцисс увидит в нём инструмент самоутверждения, эмпатичный человек — помощника, а тревожный — источник поддержки.
Это делает ИИ своеобразным психологическим зеркалом эпохи, усиливающим индивидуальные черты, а не изменяющим их.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет понимание цифрового поведения
|Небольшая выборка участников
|Позволяет выявлять типы пользователей ИИ
|Невозможно проследить долгосрочные эффекты
|Помогает адаптировать интерфейсы к личностным различиям
|Сложно измерить реальные мотивы использования
|Даёт основу для исследований этики ИИ
|Риск поверхностных интерпретаций
FAQ
— Делает ли ИИ людей более эгоцентричными?
Нет, исследование показало лишь статистическую связь, но не доказало влияние ИИ на личность.
— Почему именно нарциссы чаще обращаются к нейросетям?
Им свойственно стремление к контролю, самопрезентации и инструментам, подтверждающим их значимость.
— Есть ли различия между студентами и взрослыми пользователями?
У студентов интерес к ИИ выражен сильнее, но структура личностных черт схожа.
— Опасно ли это?
Не обязательно. Главное — понимать мотивы использования технологий и не заменять ими социальное взаимодействие.
— Может ли ИИ помочь в терапии таких личностей?
Потенциально да — в когнитивной терапии или при разработке эмпатичных цифровых помощников.
Мифы и правда
-
Миф: нарциссы и психопаты используют ИИ, чтобы вредить другим.
Правда: большинство применяют его для саморазвития или карьеры.
-
Миф: только "тёмные личности" интересуются ИИ.
Правда: связь обнаружена лишь в небольшой группе активных пользователей.
-
Миф: нейросети формируют нарциссизм.
Правда: технологии лишь отражают склонности пользователей.
Три интересных факта
-
Среди всех сайтов, посещённых участниками, только 1 из 200 касался ИИ.
-
85% обращений приходились на ChatGPT, что делает его самым популярным инструментом искусственного интеллекта.
-
Люди с высокими баллами по шкале психопатии вдвое чаще использовали ИИ по сравнению с остальной выборкой.
Исторический контекст
1970-е: введено понятие "тёмной триады" (Полхус и Уильямс).
2010-е: ИИ начинает активно использоваться в быту.
2025 год: первое исследование, связывающее "тёмные" черты личности с частотой использования ИИ.
