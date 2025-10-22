Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Искусственный интеллект
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:21

ИИ выбирает своих: кто чаще других обращается к нейросетям и почему это важно знать

PsyPost: нарциссы и люди с чертами психопатии чаще обращаются к ИИ

Искусственный интеллект стал частью повседневной жизни — от работы и учёбы до развлечений. Однако новое исследование, опубликованное на медицинском портале PsyPost, показало любопытную закономерность: чаще всего к ИИ обращаются пользователи с выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма и психопатии.

Кто чаще использует ИИ

Работу провели калифорнийские психологи, которые наблюдали за поведением 954 человек (499 студентов и 455 обычных пользователей) на протяжении 90 дней. За это время было проанализировано более 14 миллионов посещений сайтов.

Выяснилось, что доля обращений к ИИ-платформам крайне мала:

  • среди студентов — около 1% от общего числа визитов,

  • среди остальных пользователей — всего 0,44%.

Причём 85% всего ИИ-трафика приходилось на ChatGPT. Большинство участников использовали нейросети лишь эпизодически — для решения отдельных задач или любопытства.

Но исследователи выделили небольшую, но активную группу пользователей, которая формировала более 4% всего ИИ-трафика. Именно среди них и обнаружились специфические личностные особенности.

"Тёмные" черты личности и искусственный интеллект

Активные пользователи ИИ набрали высокие баллы по шкале так называемой "тёмной триады" - это совокупность трёх черт:

  • макиавеллизм - склонность к манипуляциям, стратегическому мышлению и цинизму;

  • нарциссизм - стремление к восхищению, ощущение собственной исключительности;

  • психопатия - безразличие к чувствам других, импульсивность и склонность к риску.

"Именно эти люди чаще прибегали к помощи нейросетей — вероятно, потому что технологии усиливают их ощущение контроля и превосходства", — поясняют авторы исследования.

Что показывает статистика

Показатель Студенты Остальные пользователи
Всего посещений сайтов ~7 млн ~7 млн
Доля ИИ-сервисов 1% 0,44%
Доля ChatGPT в ИИ-трафике 85% 83%
Активные пользователи ИИ 4% 3,5%
Преобладающие черты личности Нарциссизм, психопатия Макиавеллизм, нарциссизм

Таким образом, ИИ стал "магнитом" для людей, ищущих инструмент самореализации или контроля. Психологи отмечают, что нейросети позволяют таким личностям чувствовать интеллектуальное превосходство и избегать человеческих ограничений — эмоций, критики, морали.

Корреляция, а не вина технологии

Учёные подчёркивают, что это корреляция, а не причинно-следственная связь.
ИИ не формирует нарциссические или психопатические черты — наоборот, люди с подобным психотипом просто чаще видят в нём полезный инструмент.

"Мы не говорим, что искусственный интеллект делает человека нарциссом. Скорее, нарциссы чаще выбирают ИИ", — уточняют исследователи.

То есть, искусственный интеллект не "портит" пользователей — он привлекает тех, кто уже склонен к самовозвеличиванию, манипуляциям и дистанции от других.

Почему ИИ их притягивает

Психологи предполагают несколько объяснений:

  • Отсутствие эмоциональных барьеров. ИИ не оценивает и не осуждает, что комфортно для людей с эгоцентричным мышлением.

  • Контроль над взаимодействием. Пользователь управляет диалогом и получает мгновенный отклик.

  • Удовлетворение потребности в признании. Результаты общения с ИИ можно демонстрировать как собственные достижения.

  • Манипулятивные возможности. Нейросети помогают разрабатывать аргументы, создавать убедительные тексты или влиять на других.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что активное использование ИИ — признак патологии.
    Последствие: стигматизация новых технологий.
    Альтернатива: рассматривать это как отражение индивидуальных стратегий самореализации.

  • Ошибка: обвинять ИИ в формировании нарциссизма.
    Последствие: ложное восприятие технологий как угрозы личности.
    Альтернатива: изучать, как ИИ можно использовать для адаптации и развития эмпатии.

  • Ошибка: игнорировать психологические особенности пользователей.
    Последствие: упущение этических аспектов внедрения ИИ.
    Альтернатива: учитывать тип личности при проектировании интерфейсов и систем взаимодействия.

А что если ИИ — зеркало личности?

Искусственный интеллект может отражать не только знания, но и психику пользователя. Нарцисс увидит в нём инструмент самоутверждения, эмпатичный человек — помощника, а тревожный — источник поддержки.

Это делает ИИ своеобразным психологическим зеркалом эпохи, усиливающим индивидуальные черты, а не изменяющим их.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет понимание цифрового поведения Небольшая выборка участников
Позволяет выявлять типы пользователей ИИ Невозможно проследить долгосрочные эффекты
Помогает адаптировать интерфейсы к личностным различиям Сложно измерить реальные мотивы использования
Даёт основу для исследований этики ИИ Риск поверхностных интерпретаций

FAQ

— Делает ли ИИ людей более эгоцентричными?
Нет, исследование показало лишь статистическую связь, но не доказало влияние ИИ на личность.

— Почему именно нарциссы чаще обращаются к нейросетям?
Им свойственно стремление к контролю, самопрезентации и инструментам, подтверждающим их значимость.

— Есть ли различия между студентами и взрослыми пользователями?
У студентов интерес к ИИ выражен сильнее, но структура личностных черт схожа.

— Опасно ли это?
Не обязательно. Главное — понимать мотивы использования технологий и не заменять ими социальное взаимодействие.

— Может ли ИИ помочь в терапии таких личностей?
Потенциально да — в когнитивной терапии или при разработке эмпатичных цифровых помощников.

Мифы и правда

  • Миф: нарциссы и психопаты используют ИИ, чтобы вредить другим.
    Правда: большинство применяют его для саморазвития или карьеры.

  • Миф: только "тёмные личности" интересуются ИИ.
    Правда: связь обнаружена лишь в небольшой группе активных пользователей.

  • Миф: нейросети формируют нарциссизм.
    Правда: технологии лишь отражают склонности пользователей.

Три интересных факта

  1. Среди всех сайтов, посещённых участниками, только 1 из 200 касался ИИ.

  2. 85% обращений приходились на ChatGPT, что делает его самым популярным инструментом искусственного интеллекта.

  3. Люди с высокими баллами по шкале психопатии вдвое чаще использовали ИИ по сравнению с остальной выборкой.

Исторический контекст

1970-е: введено понятие "тёмной триады" (Полхус и Уильямс).

2010-е: ИИ начинает активно использоваться в быту.

2025 год: первое исследование, связывающее "тёмные" черты личности с частотой использования ИИ.

