Океанское дыхание
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:44

Ошибка приборов или революция — спор из-за открытия, которое может изменить экологию Земли

Учёные обнаружили кислород без света: как тёмный кислород меняет науку

В научных кругах разгорелась новая дискуссия, связанная с недавним открытием, которое может изменить понимание процессов производства кислорода в природе. Команда под руководством Эндрю Свитмана, ведущего специалиста из Шотландской ассоциации морских наук, начала трёхлетний проект, целью которого является подтверждение и объяснение феномена, получившего название "тёмный кислород". Это открытие вызвало волну интереса и споров среди учёных и представителей промышленности, особенно тех, кто занимается глубоководной добычей ресурсов.

Что такое "тёмный кислород"?

Открытие Свитмана кардинально меняет устоявшиеся представления о происхождении кислорода. До этого момента считалось, что основными его источниками являются растения, водоросли и цианобактерии, использующие солнечный свет для фотосинтеза. Однако новые данные свидетельствуют о том, что в глубинах океана на больших глубинах происходит самостоятельное образование кислорода без участия фотосинтеза.

Учёные обнаружили повышение уровня кислорода на глубинах, куда свет не проникает. Они предполагают, что конкреции — минеральные образования на морском дне — могут функционировать как "геобатареи", генерирующие электрический ток и расщепляющие молекулы воды на водород и кислород.

Полемика и критика

Это открытие вызвало бурную реакцию как среди учёных, так и среди представителей бизнеса. Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в глубоких водах, выразили сомнения в достоверности результатов Свитмана. В частности, компания The Metals Company заявила о недостаточной подтверждённости данных и выразила опасения по поводу возможных ошибок в оборудовании или интерпретации результатов. Некоторые эксперты предположили, что необычные показатели могли быть вызваны неисправностью приборов или ошибками измерений.

Несмотря на критику, исследование было опубликовано в престижном журнале Nature Geoscience. В настоящее время редакция проводит проверку данных и комментариев специалистов для оценки достоверности результатов.

Новые этапы исследований

Для дальнейшего изучения феномена команда Свитмана получила грант в размере 2 миллионов фунтов стерлингов от японской благотворительной организации The Nippon Foundation. В рамках проекта планируется использовать новые аппараты — погружатели с возможностью опускания на глубину до 12 000 метров — чтобы подтвердить существование "тёмного кислорода" и понять механизмы его образования.

Первая экспедиция запланирована на январь 2026 года. Она стартует из калифорнийского Сан-Диего с целью подтвердить гипотезу о том, что источником кислорода являются нитчатые водоросли или другие микроорганизмы, обитающие в глубоких слоях океана. Учёные собираются взять пробы воды и донных отложений для анализа концентраций кислорода и водорода. Также планируется использование изотопных меток для отслеживания химических реакций внутри конкреций.

Влияние на горнодобывающую промышленность

Данное открытие вызывает тревогу у компаний, занимающихся глубоководной добычей металлов. Конкреции — богатые металлами образования на морском дне — могут стать ценным ресурсом для производства элементов, необходимых для развития зелёной энергетики. Однако Свитман призывает воздержаться от активной добычи до тех пор, пока не будет полностью изучено влияние этих минеральных образований на экосистему океана.

Открытие Свитмана имеет потенциал оказать значительное влияние не только на понимание процессов в морских экосистемах, но и на астробиологию. НАСА проявила интерес к этим исследованиям как к возможному объяснению происхождения жизни на других планетах или спутниках с подобными условиями. Его проект обещает стать первым крупным исследованием феномена "тёмного кислорода" и его роли в формировании жизни в океанах Земли.

Интересные факты по теме

1. В 2019 году учёные обнаружили свидетельства существования микробов в глубоководных гидротермальных источниках без доступа солнечного света.
2. В мире существует аналогичная концепция — гидротермальные источники у дна океанов служат важным источником энергии для уникальных экосистем.
3. Исследования показывают, что около 80% океанического дна остаётся неизученным из-за технических сложностей погружения и анализа.

Открытие "тёмного кислорода" представляет собой важный шаг к пониманию сложных процессов формирования атмосферы Земли и условий жизни в экстремальных условиях. Несмотря на существующие сомнения и критику со стороны части научного сообщества и бизнеса, дальнейшие исследования обещают пролить свет на загадочные механизмы глубинных слоёв океана.

