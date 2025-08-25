Темная материя оказалась не там, где ее искали: неожиданный поворот в космологии

Два исследования под руководством профессора Стефано Профумо из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (UCSC) предлагают неожиданные объяснения природы темной материи. Эта загадочная субстанция составляет почти 80% материи во Вселенной, но до сих пор ускользает от прямого обнаружения.

Темная материя в "параллельной реальности"

Первая работа предполагает, что темная материя могла образоваться в скрытом секторе — своего рода альтернативной Вселенной с собственными частицами и силами.

"Мы рассматриваем возможность существования "темной" версии квантовой хромодинамики, где темные кварки и глюоны формируют сверхплотные структуры", — объясняет Профумо.

Эти объекты, возможно, коллапсировали в первичные черные дыры или аналогичные образования, невидимые для современных детекторов. Их гравитационное влияние могло бы объяснить распределение темной материи в космосе.

Рождение материи из космического горизонта

Вторая гипотеза еще смелее: темная материя могла возникнуть в период ускоренного расширения Вселенной после инфляции.

"Если Вселенная пережила фазу сверхбыстрого роста, ее горизонт мог "испускать" стабильные частицы", — говорит Профумо.

Этот механизм основан на эффекте Унру-Хокинга — квантовом явлении, при котором горизонт событий генерирует излучение.

Почему это важно?

Обе теории избегают зависимости от недоказанных экзотических частиц.

Они опираются на известные физические принципы, такие как калибровочные теории SU(N).

Предлагают альтернативу традиционным моделям, которые пока не подтверждены экспериментами.

UCSC — один из ведущих центров космологии. Работы таких ученых, как Майкл Дайн и Эйб Сайден, заложили основы для изучения темной материи.