Галактика рушит старые законы — тёмная материя приняла форму диска

Может ли загадочная тёмная материя, невидимая субстанция, удерживающая галактики от распада, иметь форму вовсе не шара, а сплющенного диска? Новое исследование даёт неожиданный ответ, который может перевернуть прежние представления о строении нашей Галактики.

Почему тёмная материя — главная загадка космоса

С самого момента, когда астрономы заметили, что звёзды вращаются вокруг центров галактик быстрее, чем позволяют наблюдаемые массы, стало ясно: во Вселенной есть нечто невидимое, но колоссально тяжёлое. Это "нечто" назвали тёмной материей.

Она не излучает свет, не отражает и не поглощает его, поэтому учёные видят лишь её гравитационные следы. Согласно общепринятым моделям, тёмная материя образует сферические гало, в центре которых рождаются галактики. Но наблюдения за ядром Млечного Пути в последние годы заставили усомниться в этой идее.

Когда космический телескоп "Ферми" направил свои детекторы на центр Галактики, он зафиксировал загадочный избыток гамма-излучения — самого энергичного типа света.

"Когда космический телескоп "Ферми" был направлен на центр Галактики, он зарегистрировал слишком много гамма-излучения", — сообщил исследователь Мооритс Михкель Муру из Потсдамского астрофизического института имени Лейбница и Тартуского университета.

Этот избыток света астрономы пытались объяснить больше десяти лет.

От аннигиляции к пульсарам

Сначала казалось, что всё просто: частицы тёмной материи могут сталкиваться и аннигилировать, высвобождая энергию в виде гамма-квантов. Тогда загадочное свечение можно было бы считать прямым доказательством существования этой материи.

Но позже оказалось, что распределение излучения не похоже на сферическое — оно сплющено, вытянуто, словно следует структуре галактического диска. Это противоречило теориям и заставило учёных искать другие объяснения.

В ход пошла гипотеза о миллисекундных пульсарах — крошечных, но невероятно плотных звёздах, вращающихся со скоростью сотни оборотов в секунду и излучающих потоки гамма-лучей. Их миллионы, и вместе они могли бы дать схожий сигнал.

Так теория о тёмной материи отошла на второй план.

Компьютерная симуляция, изменившая правила игры

Исследование под руководством Муру, опубликованное в журнале Physical Review Letters, возвращает эту гипотезу на арену. Учёные использовали передовые симуляции HESTIA, которые моделируют формирование галактик, подобных Млечному Пути, с учётом реальных космических условий.

Результаты оказались неожиданными.

"Мы обнаружили, что тёмная материя вблизи центра имеет не сферическую, а сплющенную форму", — пояснил Муру.

По словам исследователя, именно это могло ввести коллег в заблуждение: теория аннигиляции частиц не ошибалась — ошибались предположения о форме распределения тёмной материи.

Внутренняя часть галактики действительно может быть сжата и деформирована под действием звёздных слияний, приливных сил и столкновений с другими галактиками. Это делает гало тёмной материи не сферическим, а коробчатым или овальным — очень похожим на наблюдаемый контур гамма-излучения.

Сравнение гипотез

Подход Суть Главная особенность Подтверждение Аннигиляция тёмной материи Частицы сталкиваются, испуская гамма-кванты Распределение излучения повторяет форму гало Поддержано новым моделированием Пульсары Множество быстро вращающихся нейтронных звёзд создают кумулятивное излучение Излучение состоит из множества точек Поддерживается наблюдениями отдельных источников Смешанная модель Комбинация эффектов Возможно сочетание обеих причин Требует уточнённых данных

Как новые данные могут изменить картину

Если тёмная материя действительно имеет сплющенную форму, то старые модели придётся пересмотреть. Это также значит, что наблюдаемые всплески гамма-лучей можно объяснить без привлечения "лишних" источников.

"Это приближает нас к пониманию того, что такое тёмная материя на самом деле, используя данные, полученные из самого сердца нашей галактики", — отметил Муру.

Учёный подчёркивает, что речь не идёт о сенсационном открытии, но о важном уточнении, которое возвращает прежнюю гипотезу в научную дискуссию.

А что если обе теории верны?

Астрономы не исключают, что излучение в центре Галактики может иметь смешанное происхождение: часть — от пульсаров, часть — от тёмной материи. Чтобы выяснить, какая доля принадлежит каждой, понадобятся новые телескопы.

Если будущие инструменты, такие как Square Kilometre Array (SKA) и Cherenkov Telescope Array (CTA), зафиксируют множество отдельных источников, гипотеза о пульсарах получит преимущество. Если же излучение окажется равномерным, шанс на подтверждение тёмной материи возрастёт.

Плюсы и минусы подходов

Подход Плюсы Минусы Модели тёмной материи Уточняют структуру галактик, объясняют массу Пока нет прямых доказательств Гипотеза пульсаров Подтверждается радиоизлучением Недостаточно источников для объяснения всей яркости Совмещённый сценарий Наиболее гибкий Требует огромных вычислительных ресурсов

FAQ

Как именно моделируют поведение тёмной материи?

Используют суперкомпьютеры, которые рассчитывают движение миллиардов частиц, имитируя гравитационные процессы за миллиарды лет.

Можно ли "увидеть" тёмную материю?

Нет — она не взаимодействует со светом. Учёные судят о ней по гравитации, которую она создаёт.

Когда появятся новые данные?

Первые наблюдения SKA и CTA ожидаются к концу десятилетия. Они дадут более детальную карту центра Млечного Пути.

Мифы и правда

• Миф: тёмная материя уже найдена.

Правда: ни один эксперимент пока не обнаружил её частиц напрямую.

• Миф: гамма-излучение исходит только от чёрных дыр.

Правда: пульсары и даже аннигиляция гипотетических частиц тоже могут его производить.

• Миф: все галактики имеют одинаковое распределение тёмной материи.

Правда: слияния и взаимодействия сильно искажают её форму, особенно в ядре.

Три факта о загадочном веществе

Тёмная материя составляет около 85% массы Вселенной. Её присутствие впервые заподозрили при наблюдении вращения галактик в 1930-х годах. Существуют десятки кандидатов на роль частиц тёмной материи — от WIMP до аксионов.

Исторический контекст

Первые намёки на тёмную материю появились почти век назад благодаря астроному Фрицу Цвикки, который заметил, что галактики в скоплении Кома движутся слишком быстро. Позже Вера Рубин доказала, что и звёзды в галактиках ведут себя аналогично. С тех пор идея невидимой массы стала краеугольным камнем космологии.

Сегодня, благодаря новым вычислительным технологиям, исследователи, подобные Муру, могут проверять старые теории с точностью, немыслимой для прошлого века. И хотя загадка остаётся, шаг за шагом человечество приближается к пониманию того, из чего соткана Вселенная.