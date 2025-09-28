Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Темная материя
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:42

Тёмная материя играет в прятки внутри планет — учёные наконец-то нашли её следы

Тёмная материя может создавать чёрные дыры внутри планет-гигантов

Тёмная материя — одна из главных загадок Вселенной. Она составляет до 85% вещества космоса, но её природа остаётся неизвестной. Мы не видим её напрямую, потому что она не взаимодействует со светом, однако её гравитационное влияние ощущается на всех уровнях — от галактик до скоплений звёзд.

Новое исследование, опубликованное в Physical Review D, предлагает смелую концепцию: тёмная материя может скапливаться в недрах планет размером с Юпитер, образуя миниатюрные чёрные дыры. Эти объекты буквально пожирают планету изнутри.

Как это может работать

Учёные предполагают, что сверхтяжёлые частицы тёмной материи могут захватываться гравитацией планет-гигантов. Постепенно теряя энергию, они дрейфуют к центру.

В ядре планеты частицы накапливаются до тех пор, пока их масса не становится критической, и тогда происходит коллапс в крошечную чёрную дыру. С этого момента начинается процесс разрушения планеты изнутри.

"Если частицы тёмной материи достаточно тяжёлые и не аннигилируют, они в конечном итоге могут коллапсировать в крошечную чёрную дыру", — пояснил Мехрдад Форутан-Мер из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Почему не все модели подходят

Если частицы тёмной материи уничтожают друг друга при столкновении (аннигилируют), они не могут накапливаться. Именно поэтому многие популярные кандидаты, например аксионы — гипотетические частицы с очень малой массой, — исключаются из этой модели.

Подход работает только для массивных и стабильных частиц, которые не аннигилируют.

Сравнение чёрных дыр

Тип чёрной дыры Масса Происхождение
Звёздной массы 3-100 масс Солнца Коллапс массивных звёзд после сверхновых
Сверхмассивные Миллионы-миллиарды масс Солнца Рост в центрах галактик
Планетарные (гипотетические) 0,001 массы Солнца (масса Юпитера) Коллапс тёмной материи внутри планет

Проблема пределов

Известные нам чёрные дыры связаны с массами звёзд. Существуют физические ограничения:

  • Предел Чандрасекара (1,4 массы Солнца) - ниже этой массы звезда не может стать сверхновой.

  • Предел Толмена-Оппенгеймера-Волкова (≈2,2-2,9 масс Солнца) - граница между нейтронной звездой и чёрной дырой.

Самая лёгкая чёрная дыра, известная сегодня, весит около 3,8 масс Солнца. Поэтому открытие чёрной дыры с планетарной массой стало бы революцией.

"Обнаружение чёрной дыры с массой планеты стало бы крупным прорывом", — отметил Форутан-Мер.

Советы шаг за шагом: как искать доказательства

  1. Изучать старые и холодные нейтронные звёзды — отсутствие нагрева исключает определённые свойства тёмной материи.

  2. Искать аномальное излучение или нагревание экзопланет, не объяснимое звёздной активностью.

  3. Использовать будущие телескопы для поиска слабых сигналов рентгеновского и гамма-диапазона.

  4. Анализировать плотность тёмной материи в центре галактики и сравнивать её с распределением экзопланет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что все чёрные дыры рождаются только от звёзд.

  • Последствие: игнорирование гипотез о планетарных процессах.

  • Альтернатива: рассматривать экзопланеты как потенциальные "инкубаторы" тёмной материи.

  • Ошибка: полагать, что лёгкие частицы могут образовывать такие чёрные дыры.

  • Последствие: неверные выводы о природе тёмной материи.

  • Альтернатива: учитывать только сверхтяжёлые и неаннигилирующие кандидаты.

  • Ошибка: опираться только на нынешние инструменты наблюдения.

  • Последствие: отсутствие подтверждений.

  • Альтернатива: разрабатывать более чувствительные телескопы и спектрометры.

А что если…

…мы действительно найдём чёрные дыры с массой планеты? Это станет прямым доказательством существования тёмной материи из сверхтяжёлых частиц. Тогда экзопланеты превратятся в своеобразные "детекторы космоса", позволяющие изучать невидимое вещество.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Даёт новый метод поиска тёмной материи Зависит от гипотетических частиц
Объясняет возможные аномалии в экзопланетах Нет прямых наблюдений
Соединяет астрофизику и планетологию Требует сверхчувствительных приборов
Открывает путь к междисциплинарным исследованиям Риск опровержения при открытии аннигилирующей природы тёмной материи

FAQ

Почему именно Юпитероподобные планеты подходят?
Их масса и плотность достаточно велики, чтобы эффективно захватывать частицы тёмной материи.

Можно ли заметить, что планета разрушается изнутри?
Возможно: это проявится как нагревание, аномальное излучение или даже исчезновение планеты.

Что даст открытие планетарных чёрных дыр?
Это станет подтверждением существования тяжёлых частиц тёмной материи и откроет новое направление в космологии.

Мифы и правда

  • Миф: чёрные дыры могут быть только звёздного или сверхмассивного масштаба.

  • Правда: теория допускает чёрные дыры планетарной массы.

  • Миф: тёмная материя не взаимодействует совсем.

  • Правда: она может взаимодействовать гравитационно и накапливаться в небесных телах.

  • Миф: экзопланеты интересны только для поиска жизни.

  • Правда: они могут быть инструментом для изучения фундаментальной физики.

Три интересных факта

  1. Сегодня известно более 5000 экзопланет, и их число растёт.

  2. Считается, что в центре Млечного Пути плотность тёмной материи особенно высока.

  3. Лёгкие кандидаты на роль тёмной материи (аксионы) активно ищут в лабораторных экспериментах на Земле.

Исторический контекст

Идея тёмной материи возникла в 1930-х, когда Фриц Цвикки заметил несоответствие масс галактик и их движения. С тех пор десятки гипотез пытаются объяснить её природу. Изначально считалось, что её можно "поймать" в лаборатории. Теперь на сцену выходят космические наблюдения: от нейтронных звёзд до экзопланет.

