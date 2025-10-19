Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:36

Тайна тёмной энергии трещит по швам — учёные нашли простое объяснение ускорению

ZARM: ускоренное расширение Вселенной объяснили без тёмной энергии

Почему Вселенная расширяется всё быстрее? Этот вопрос остаётся одной из самых запутанных загадок современной астрофизики. На протяжении десятилетий учёные искали объяснение феномену ускоренного расширения космоса, но убедительного ответа так и не нашли. Принято считать, что причина — некая "тёмная энергия", наполняющая пространство и заставляющая галактики удаляться друг от друга с нарастающей скоростью. Однако что это за сила и существует ли она на самом деле, никто не знает.

Когда гипотеза становится догмой

В конце XX века, после наблюдений сверхновых, астрономы зафиксировали, что темп расширения Вселенной не уменьшается, как ожидалось, а растёт. Чтобы согласовать данные с уравнениями Эйнштейна и Фридмана, физики добавили в модель загадочный компонент — тёмную энергию, занимающую около 70 % космоса. Эта идея легла в основу стандартной космологической модели ΛCDM и долгое время считалась неоспоримой.

Но чем больше исследований проводилось, тем очевиднее становилось: объяснение неполное. Мы не знаем, как измерить тёмную энергию, не понимаем её природы, а главное — не видим её следов в экспериментах. Всё это заставляет часть учёных искать альтернативные пути.

Новый взгляд: геометрия вместо энергии

Международная команда специалистов из Центра прикладных космических технологий и микрогравитации (ZARM) Бременского университета и Трансильванского университета Брашова предложила иной подход. Они предположили, что ускоренное расширение можно объяснить, не прибегая к тёмной энергии вообще.

Их идея основана на финслеровой геометрии - расширении привычной римановой модели, лежащей в основе общей теории относительности. В финслеровом пространстве структура метрики более гибкая, она может зависеть не только от координат, но и от направлений. Такая конструкция лучше описывает движение частиц и газов во Вселенной, особенно в условиях вакуума.

Уравнения, которые не требуют "допинга"

Когда команда под руководством Кристиана Пфайфера применила финслерову гравитацию к космологическим расчётам, результат оказался неожиданным: уравнения уже сами по себе предсказывали ускорение расширения. Иными словами, эффект, который раньше объяснялся тёмной энергией, возникал естественным образом из самой геометрии пространства-времени.

"Мы можем объяснить наблюдаемое поведение Вселенной на основе обобщённой геометрии пространства-времени, не прибегая к тёмной энергии", — пояснил физик Кристиан Пфайфер.

Учёный подчеркнул, что это пока не окончательное решение, но важный шаг в понимании природы космоса. Если гипотеза подтвердится, она может изменить весь фундамент современной физики.

Сравнение моделей

Подход Основа Что объясняет Слабые стороны
ΛCDM (тёмная энергия) Общая теория относительности + космологическая постоянная Ускоренное расширение Неизвестна природа тёмной энергии, трудности наблюдения
Финслеровая гравитация Обобщённая геометрия пространства-времени Тот же эффект без дополнительной энергии Теория пока математически сложна и требует проверки

Сравнение показывает, что новая модель не отрицает Эйнштейна, а расширяет его идею. Она предлагает более сложную структуру пространства, где ускорение — следствие самой геометрии, а не внешней силы.

Как проверить новую гипотезу

Учёные планируют сравнить предсказания финслеровой модели с реальными наблюдениями — распределением галактик, реликтовым излучением, движением скоплений. Если совпадения окажутся точными, можно будет говорить о новом витке космологии.

  1. Наблюдения телескопов. Современные проекты, такие как Euclid и James Webb, способны уточнить структуру Вселенной на ранних этапах.

  2. Численные симуляции. Компьютерные модели позволяют проверить, как геометрические эффекты влияют на крупномасштабную структуру материи.

  3. Сравнение с гравитационными волнами. Новые данные LIGO/Virgo помогут понять, ведут ли себя волны в финслеровом пространстве иначе, чем в стандартной модели.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: принимать тёмную энергию как факт без экспериментального подтверждения.

  • Последствие: развитие физики замедляется, потому что теория перестаёт искать первопричину.

  • Альтернатива: изучать геометрические модели, например финслерову гравитацию, которые дают тот же эффект естественным образом.

А что если Вселенная устроена иначе?

Если гипотеза Пфайфера верна, тогда космос не нуждается в "топливе" для расширения — само пространство обладает внутренней динамикой. Это может объяснить не только ускорение, но и многие аномалии, например различия в константе Хаббла, замеченные при измерениях разными методами. Возможно, мы живём в более сложной, многомерной структуре, где привычные представления о расстоянии и времени не всегда работают.

Плюсы и минусы новой концепции

Плюсы Минусы
Нет необходимости в гипотетической тёмной энергии Сложность математического аппарата
Расширяет теорию Эйнштейна, не противореча ей Требует экспериментального подтверждения
Может объяснить расхождения в наблюдениях Пока нет инструментов для прямого тестирования

Три интересных факта

  1. Термин "тёмная энергия" предложил в 1998 году астроном Майкл Тёрнер — вскоре после открытия ускоренного расширения.

  2. Если тёмная энергия действительно существует, то через миллиарды лет она может разорвать даже атомы — в сценарии "Большого разрыва".

  3. Финслерова геометрия была впервые описана венгерским математиком Паулем Финслером ещё в 1918 году, но только сейчас нашла физическое применение.

Исторический контекст

История поисков объяснения космического ускорения насчитывает всего три десятилетия.

  • 1998 год: открытие ускоренного расширения с помощью сверхновых типа Ia.

  • 2000-е: формирование ΛCDM — модели с тёмной энергией.

  • 2020-е: рост числа несоответствий, появление альтернативных гипотез.

  • 2025 год: публикация работы немецких и румынских исследователей, предлагающих решение без тёмной энергии.

Таким образом, человечество движется от наблюдения к переосмыслению самих законов геометрии Вселенной.

FAQ

Что такое тёмная энергия?
Это гипотетическая форма энергии, равномерно распределённая по пространству и вызывающая ускоренное расширение. Пока она не наблюдалась напрямую.

Как можно проверить теорию финслеровой гравитации?
С помощью анализа космического микроволнового фона, движения галактик и гравитационных волн. Если данные совпадут с предсказаниями, гипотеза получит подтверждение.

Может ли новая модель отменить Эйнштейна?
Нет. Она не отвергает общую теорию относительности, а расширяет её, добавляя дополнительные параметры в описание пространства-времени.

Зачем искать замену тёмной энергии?
Потому что её существование пока не доказано, и наука всегда должна стремиться к объяснению явлений без лишних допущений.

Влияет ли это открытие на судьбу Вселенной?
Потенциально да: если ускорение не вызвано внешней энергией, то и будущее космоса может оказаться иным, чем предсказывает стандартная модель.

Мифы и правда

  • Миф: учёные точно знают, из чего состоит тёмная энергия.
    Правда: никто не знает её природы, и пока это лишь математическая необходимость в уравнениях.

  • Миф: ускорение Вселенной доказано напрямую.
    Правда: это вывод на основе наблюдений сверхновых и космического излучения, а не прямое измерение.

  • Миф: отказ от тёмной энергии разрушит современную космологию.
    Правда: наоборот, новые подходы могут сделать её более цельной и логичной.

