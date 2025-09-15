Тёмный шоколад оказался источником клетчатки: неожиданный плюс любимого лакомства

Когда речь заходит о клетчатке, на ум сразу приходят овощи, бобовые и семена. Но есть ещё один неожиданный источник — тёмный шоколад. И пусть он не станет главным продуктом в достижении дневной нормы, диетологи подтверждают: пара кусочков действительно помогает увеличить количество клетчатки в рационе.

Почему именно тёмный шоколад

Ключевой фактор — содержание какао. Именно в зёрнах какао, а точнее в их оболочке, и скрыта клетчатка. Чем выше процент какао в плитке, тем больше пользы для пищеварения.

• 70% какао — 2-3 г клетчатки на унцию (28 г).

• 85% какао — около 3-4 г.

• 100% какао — до 7 г.

Для сравнения: в молочном шоколаде клетчатки едва наберётся 1 г на унцию, а чаще ещё меньше, так как его разбавляют молоком и сахаром.

"Чем выше процент какао, тем больше сохраняется оболочки зёрен, где и содержится клетчатка", — пояснила диетолог Сапна Перувемба.

Сколько это в контексте нормы

В США рекомендуют 25 г клетчатки в день для женщин и 38 г — для мужчин. Очевидно, шоколад сам по себе не сможет покрыть эти цифры, но способен дать приятный "бонус".

"Тёмный шоколад — не главный источник клетчатки, а скорее вкусное дополнение к продуктам, которые её содержат", — отметила диетолог Венди Лопес.

Как включить в рацион

Вместо того чтобы воспринимать шоколад как "слабость", можно сделать его частью сбалансированного завтрака или перекуса:

• добавить стружку в овсянку или овсяные хлопья на ночь;

• посыпать им йогурт с ягодами и семенами;

• вмешать кусочки в тесто для вафель или блинов с льняной мукой;

• соединить с орехами и ягодами в виде лёгкого десерта.

А если хочется экспериментов, стоит попробовать и несладкие блюда: например, мексиканский соус моле или острый чили с добавлением какао. Горчинка шоколада придаёт соусам и мясу глубокий вкус.

Итог

Тёмный шоколад действительно содержит клетчатку и может помочь приблизиться к суточной норме. Главное — выбирать плитки от 70% какао и выше и сочетать их с другими богатым клетчаткой продуктами.