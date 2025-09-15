Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколад
Шоколад
© commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:05

Тёмный шоколад оказался источником клетчатки: неожиданный плюс любимого лакомства

Диетолог: тёмный шоколад содержит клетчатку и полезен для пищеварения

Когда речь заходит о клетчатке, на ум сразу приходят овощи, бобовые и семена. Но есть ещё один неожиданный источник — тёмный шоколад. И пусть он не станет главным продуктом в достижении дневной нормы, диетологи подтверждают: пара кусочков действительно помогает увеличить количество клетчатки в рационе.

Почему именно тёмный шоколад

Ключевой фактор — содержание какао. Именно в зёрнах какао, а точнее в их оболочке, и скрыта клетчатка. Чем выше процент какао в плитке, тем больше пользы для пищеварения.

• 70% какао — 2-3 г клетчатки на унцию (28 г).
• 85% какао — около 3-4 г.
• 100% какао — до 7 г.

Для сравнения: в молочном шоколаде клетчатки едва наберётся 1 г на унцию, а чаще ещё меньше, так как его разбавляют молоком и сахаром.

"Чем выше процент какао, тем больше сохраняется оболочки зёрен, где и содержится клетчатка", — пояснила диетолог Сапна Перувемба.

Сколько это в контексте нормы

В США рекомендуют 25 г клетчатки в день для женщин и 38 г — для мужчин. Очевидно, шоколад сам по себе не сможет покрыть эти цифры, но способен дать приятный "бонус".

"Тёмный шоколад — не главный источник клетчатки, а скорее вкусное дополнение к продуктам, которые её содержат", — отметила диетолог Венди Лопес.

Как включить в рацион

Вместо того чтобы воспринимать шоколад как "слабость", можно сделать его частью сбалансированного завтрака или перекуса:
• добавить стружку в овсянку или овсяные хлопья на ночь;
• посыпать им йогурт с ягодами и семенами;
• вмешать кусочки в тесто для вафель или блинов с льняной мукой;
• соединить с орехами и ягодами в виде лёгкого десерта.

А если хочется экспериментов, стоит попробовать и несладкие блюда: например, мексиканский соус моле или острый чили с добавлением какао. Горчинка шоколада придаёт соусам и мясу глубокий вкус.

Итог

Тёмный шоколад действительно содержит клетчатку и может помочь приблизиться к суточной норме. Главное — выбирать плитки от 70% какао и выше и сочетать их с другими богатым клетчаткой продуктами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кекс с кукурузной мукой и лимонной цедрой запекается при 180 градусах сегодня в 14:31

Кукурузный кекс за полтора часа: способ, которым пользуются все, кроме вас, чтобы сэкономить на десерте

Представьте ароматный кекс без глютена, с лимонной ноткой и изюмом. Простой рецепт из доступных продуктов, который удивит вас вкусом. Готовы открыть новый способ выпечки?

Читать полностью » Кабачковая икра по домашнему рецепту: варка 30 минут, хранение до 12 месяцев сегодня в 14:11

Всего одна ошибка — и банки вздуются: как не испортить кабачковую икру

Простой рецепт кабачковой икры с болгарским перцем: как из доступных овощей сделать вкусную и ароматную заготовку, которая сохранит лето в банке.

Читать полностью » Скумбрия с майонезом и луком в духовке сохраняет нежность сегодня в 13:28

Скумбрия с майонезом: нежная рыба, которая бунтует против стереотипов о здоровом питании

Представьте нежную скумбрию, запеченную с луком и майонезом в фольге — просто и вкусно! Но есть секреты, чтобы сделать блюдо идеальным.

Читать полностью » Фарш из курицы без добавления хлеба обеспечивает плотную структуру котлет сегодня в 13:25

Куриные котлеты без хлеба: рецепт, который экономит часы на кухне и рубли в магазине

Вкусные куриные котлеты без хлеба — простой рецепт для здорового питания, который порадует всю семью и поможет следить за фигурой.

Читать полностью » Рулетики из свинины с грибами получаются хрустящими на сковороде сегодня в 12:22

Свинина в рулетиках: когда жёсткое мясо превращается в нежность благодаря грибам

Хотите удивить гостей оригинальным блюдом? Узнайте, как приготовить сочные рулетики из свинины с грибами, которые станут звездой любого стола!

Читать полностью » Рецепт утиной грудки в духовке включает маринад из соевого соуса для нежности сегодня в 12:19

Утка в духовке пахнет праздником: маринад с мёдом создаёт аромат, который собирает всех за столом

Узнайте, как приготовить сочную и нежную утиные грудки в духовке с помощью простого маринада из соевого соуса и мёда. Идеально для любого случая!

Читать полностью » Рулет из кабачков с помидорами готовят с сыром и чесноком, обеспечивая сочность сегодня в 11:16

Аромат лета в каждом ломтике: рулет из кабачков, который будит воспоминания о даче

Летняя закуска из кабачков и помидоров обещает нежность и свежесть. Но что скрывается в начинке? Узнайте, как приготовить идеальный рулет без хлопот.

Читать полностью » Бульон из говяжьих костей варится для холодца с овощами сегодня в 11:13

Мясо, которое не варится, а печётся: говяжий холодец с желатином ломает правила

Узнайте, как приготовить нежный холодец из говядины с желатином без варки мяса — простой способ удивить гостей на празднике.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

CDC: смертность от падений среди пожилых людей за 30 лет выросла в четыре раза
Авто и мото

Страховка покрывает ремонт царапины на авто после парковочного инцидента
Еда

Почему важно мыть арбузы и дыни перед едой — рекомендации специалистов
Спорт и фитнес

Тренер Нэнси Игл предложила 10-минутный AMRAP-комплекс из шести упражнений для всего тела
Спорт и фитнес

Тренер Луис Чендлер назвал пять упражнений для силы и подвижности тазобедренных суставов
Авто и мото

Toyota заняла весь топ-3 продаж авто в России в августе — Highlander, RAV4 и Camry
Наука

Фундамент еврейской синагоги XII века обнаружен в Ротенбурге-на-Таубере
Наука

Геолог Омер Даг обнаружил слоновьи черепа на плотине Ямула в Турции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet