Десерт "Шоколадное сердце"
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:25

Секрет хорошего настроения раскрыт: этот десерт поможет справиться со стрессом – совет врача

Врач Подорожнюк рассказала: сколько шоколада можно съедать в день без вреда фигуре

Многие люди считают шоколад исключительно вкусным десертом, однако он также обладает рядом полезных свойств, если употреблять его в умеренных количествах. Врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк из Одинцовской областной больницы отмечает, что шоколад содержит важные микроэлементы, такие как магний, фосфор и витамины, которые способствуют укреплению организма и улучшению общего состояния здоровья. Однако при этом важно учитывать индивидуальные особенности здоровья и соблюдать рекомендуемые нормы потребления.

Кристина Подорожнюк подчеркивает, что людям с определёнными заболеваниями необходимо ограничивать потребление шоколада. В первую очередь это касается тех, кто страдает ожирением, заболеваниями печени, артериальной гипертонией и высоким уровнем холестерина. Для таких пациентов чрезмерное употребление сладкого продукта может стать причиной ухудшения состояния здоровья и развития осложнений.

Эксперт советует соблюдать меру: одна небольшая порция шоколада в день не нанесет существенного вреда. Важно помнить, что чрезмерное потребление сладостей способствует набору лишнего веса и может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому при наличии хронических заболеваний рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом относительно допустимых дозировок.

Выбор правильного шоколада

При выборе шоколада стоит отдавать предпочтение тёмному сорту. Он содержит меньше сахара по сравнению с молочным или белым шоколадом и обладает более высоким содержанием какао — до 70-85%. Такой продукт не только менее калориен, но и богат антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и замедляют процессы старения.

Кристина Подорожнюк советует придерживаться безопасной нормы — около 30 граммов в сутки. Это примерно одна небольшая плитка или две-три кусочка. Такой подход позволяет насладиться вкусом десерта без риска для здоровья и одновременно получить пользу от содержащихся в шоколаде веществ.

Механизм положительного воздействия на настроение

В составе шоколада присутствуют какао-масло и какао-бобы, которые стимулируют выработку серотонина и дофамина — гормонов радости и удовольствия. Именно благодаря этим веществам человек чувствует себя более счастливым и расслабленным после употребления небольшого количества шоколада. Поэтому этот продукт часто используют для поднятия настроения или борьбы со стрессом.

Кроме того, исследования показывают, что регулярное умеренное потребление тёмного шоколада способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы за счет расширения сосудов и снижения кровяного давления. Однако важно помнить о необходимости соблюдать баланс: злоупотребление сладостями может привести к обратному эффекту.

Интересные факты по теме

1. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), умеренное потребление тёмного шоколада связано с снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря наличию флавоноидов — природных антиоксидантов.
2. Исследования показывают, что у людей, регулярно употребляющих тёмный шоколад в умеренных количествах, отмечается снижение уровня стресса и улучшение когнитивных функций.
3. В древних цивилизациях майя и ацтеков какао считалось священным продуктом, обладающим магическими свойствами для укрепления духа и тела.

