Ваши теломеры скажут вам спасибо: простое лакомство оказалось оружием против старения

Темный шоколад снова оказался в центре внимания ученых — на этот раз не из-за вкуса или калорийности, а из-за возможного влияния на процессы старения. Исследователи изучили биохимические маркеры и пришли к выводу, что один из компонентов какао может быть связан с более "молодым" состоянием организма на молекулярном уровне. Об этом сообщает издание MX, ссылаясь на результаты работы британских ученых.

Теобромин и биологический возраст

Британские исследователи из Королевского колледжа Лондона сосредоточились на изучении теобромина — активного вещества, содержащегося в какао-бобах. В рамках работы они сопоставили уровень теобромина в плазме крови участников с их эпигенетическим профилем. Эпигенетические маркеры позволяют оценить текущее функциональное состояние организма и скорость его износа, которые могут существенно отличаться от паспортного возраста.

Для анализа использовались данные примерно 1700 человек. Исследование показало: более высокая концентрация теобромина в крови коррелирует с более низким биологическим возрастом. Это означает, что на молекулярном уровне организм таких людей выглядел "моложе", чем можно было бы ожидать, исходя из их хронологического возраста.

Как измеряли старение на молекулярном уровне

Ученые применили сразу два подхода к оценке биологического возраста. Первый был основан на анализе структурных модификаций ДНК, отражающих эпигенетические изменения, связанные со старением. Второй метод включал измерение длины теломер — защитных структур на концах хромосом, которые укорачиваются по мере старения и считаются индикатором риска возрастных заболеваний.

Результаты обоих методов показали схожую картину: именно теобромин, а не другие биологически активные вещества из какао или кофе, демонстрировал устойчивую связь с замедлением возрастных изменений. При этом исследователи подчеркивали, что цель работы заключалась не в поощрении чрезмерного потребления сладостей, а в изучении влияния повседневных продуктов питания на качество и продолжительность жизни.

Потенциальная польза и разумные ограничения

Ранее теобромин уже был известен своими кардиопротективными свойствами, однако его связь с генетическими и эпигенетическими механизмами старения оставалась малоизученной. Новые данные расширяют представление о том, как природные соединения могут влиять на здоровье человека на глубинном уровне.

Специалисты при этом рекомендуют умеренное потребление темного шоколада, учитывая высокое содержание сахаров и жиров. Избыточное увлечение даже потенциально полезным продуктом может иметь обратный эффект. Дополнительно отмечается и психологический аспект: шоколад способен положительно влиять на эмоциональное состояние, снижая уровень стресса и проявления депрессии, что также косвенно отражается на общем состоянии организма.