Фигуристка Дарья Усачева рассказала, почему уехала работать в Китай
Российская фигуристка Дарья Усачева, которая сейчас работает детским тренером в Китае, поделилась впечатлениями о жизни в Пекине и сравнила её с московскими реалиями. В интервью изданию Sports спортсменка рассказала, что главным преимуществом китайской столицы считает низкую стоимость жизни при высоком уровне сервиса.
"Жизнь в Китае намного дешевле, чем в Москве. Такси стоит около 150 рублей, а продукты в магазинах удивляют качеством и дешёвой ценой. Я бы не поехала работать туда, если бы в Москве было выгоднее", — сказала фигуристка Дарья Усачева.
Новая жизнь после спорта
Дарья Усачева — одна из самых перспективных российских фигуристок своего поколения. В юниорском возрасте она входила в состав сборной России, завоёвывала медали на международных турнирах и тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Однако после тяжёлой травмы спортсменка решила завершить соревновательную карьеру и попробовать себя в тренерской деятельности.
В 2024 году Усачева получила приглашение из Китая и переехала в Пекин, где начала работать с юными фигуристами в одной из академий фигурного катания. По её словам, это решение стало для неё не только профессиональным, но и личным открытием.
Повседневная жизнь в Пекине
Фигуристка отметила, что Пекин произвёл на неё сильное впечатление. Город сочетает в себе современность мегаполиса и уважение к традициям, а инфраструктура сделана так, чтобы каждый житель чувствовал комфорт в повседневных делах.
"Такси стоит около 150 рублей, и это удивительно — ведь поездка по городу быстрая, удобная и безопасная", — рассказала Дарья.
Кроме того, спортсменка подчеркнула, что продукты питания в китайских магазинах приятно удивляют сочетанием качества и цены. По её словам, в супермаркетах можно найти свежие фрукты, мясо и морепродукты по стоимости, значительно ниже московской.
Почему жить в Китае дешевле
Эксперты, анализируя рынок, отмечают, что более низкая стоимость жизни в Китае объясняется несколькими факторами:
-
Развитая система общественного транспорта. В Пекине метро охватывает практически весь город, а такси и каршеринг доступны каждому.
-
Высокая конкуренция на рынке услуг. В отличие от Москвы, где стоимость труда и аренды высока, в Китае цены регулируются масштабным внутренним рынком.
-
Поддержка государства. Местные власти субсидируют отдельные категории товаров и услуг, включая коммунальные расходы и общественный транспорт.
-
Налогообложение. В некоторых сферах уровень налогов для иностранных специалистов ниже, что делает работу за рубежом привлекательной.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: считать, что жизнь в Азии дороже из-за статуса мегаполиса.
Последствие: упущенные возможности для работы и накоплений.
Альтернатива: изучать реальные показатели расходов и учитывать уровень заработной платы.
Ошибка: игнорировать культурные различия при переезде.
Последствие: сложности с адаптацией и бытовым комфортом.
Альтернатива: заранее изучить традиции, систему оплаты и правила общения в стране.
Ошибка: ориентироваться только на привычные продукты и бренды.
Последствие: перерасход бюджета из-за импорта и узкого выбора.
Альтернатива: выбирать местные аналоги — они дешевле и зачастую качественнее.
Китай глазами россиян
Для многих российских специалистов Китай стал альтернативой Европе. Страна активно развивает спортивную инфраструктуру и приглашает тренеров из России, особенно в зимних дисциплинах.
По словам Усачевой, интерес к фигурному катанию в Китае огромен. Родители готовы вкладываться в обучение детей, а спортивные школы оснащены современным оборудованием.
"Китайские дети очень дисциплинированные, они уважают тренера и стараются выполнять всё идеально. Мне комфортно работать с ними", — отмечает Дарья Усачева.
Сравнение стоимости жизни: Москва vs Пекин
|Категория расходов
|Москва (в среднем)
|Пекин (в пересчёте на рубли)
|Такси (10 км)
|400-500 ₽
|около 150 ₽
|Продукты на неделю
|5 000-6 000 ₽
|3 000-3 500 ₽
|Аренда квартиры (1-комнатная)
|70 000 ₽
|40 000-50 000 ₽
|Обед в кафе
|800-1 200 ₽
|400-600 ₽
|Коммунальные услуги
|8 000 ₽
|4 000-5 000 ₽
Эти данные подтверждают слова фигуристки: жизнь в Пекине действительно обходится дешевле, даже при высоком уровне комфорта.
А что насчёт карьеры?
Несмотря на переезд, Дарья Усачева продолжает развиваться профессионально. В Китае она не только обучает детей, но и делится опытом постановки программ и подготовкой юных спортсменов к международным турнирам.
По словам самой Усачевой, тренерская работа приносит ей удовольствие, а местная аудитория относится к фигурному катанию с большим уважением.
"Я чувствую себя здесь востребованной. Работаю с удовольствием и вижу результат — дети прогрессируют, и это мотивирует", — рассказала фигуристка.
Мифы и правда о жизни в Китае
Миф: иностранцам трудно адаптироваться из-за языкового барьера.
Правда: многие компании предоставляют переводчиков и помогают сотрудникам с обучением базовому китайскому.
Миф: еда в Китае слишком экзотическая для россиян.
Правда: в крупных городах есть множество супермаркетов с привычными продуктами, а качество местных фруктов и овощей даже выше.
Миф: экология в Пекине остаётся плохой.
Правда: за последние годы власти значительно улучшили качество воздуха, ограничив использование угля и развивая электромобильный транспорт.
Что ждёт Усачеву дальше
Планов возвращаться в Россию у фигуристки пока нет. Она намерена продолжить работу в Пекине, где чувствует себя комфортно и уверенно.
"Я бы не поехала работать туда, если бы в Москве было выгоднее", — подчеркнула Дарья.
Её пример показывает, что переезд в другую страну может стать не только профессиональным ростом, но и возможностью открыть для себя новый образ жизни, где привычные вещи оказываются доступнее и проще.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru