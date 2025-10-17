Фигуристка Дарья Усачева рассказала, почему уехала работать в Китай

Российская фигуристка Дарья Усачева, которая сейчас работает детским тренером в Китае, поделилась впечатлениями о жизни в Пекине и сравнила её с московскими реалиями. В интервью изданию Sports спортсменка рассказала, что главным преимуществом китайской столицы считает низкую стоимость жизни при высоком уровне сервиса.

"Жизнь в Китае намного дешевле, чем в Москве. Такси стоит около 150 рублей, а продукты в магазинах удивляют качеством и дешёвой ценой. Я бы не поехала работать туда, если бы в Москве было выгоднее", — сказала фигуристка Дарья Усачева.

Новая жизнь после спорта

Дарья Усачева — одна из самых перспективных российских фигуристок своего поколения. В юниорском возрасте она входила в состав сборной России, завоёвывала медали на международных турнирах и тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Однако после тяжёлой травмы спортсменка решила завершить соревновательную карьеру и попробовать себя в тренерской деятельности.

В 2024 году Усачева получила приглашение из Китая и переехала в Пекин, где начала работать с юными фигуристами в одной из академий фигурного катания. По её словам, это решение стало для неё не только профессиональным, но и личным открытием.

Повседневная жизнь в Пекине

Фигуристка отметила, что Пекин произвёл на неё сильное впечатление. Город сочетает в себе современность мегаполиса и уважение к традициям, а инфраструктура сделана так, чтобы каждый житель чувствовал комфорт в повседневных делах.

"Такси стоит около 150 рублей, и это удивительно — ведь поездка по городу быстрая, удобная и безопасная", — рассказала Дарья.

Кроме того, спортсменка подчеркнула, что продукты питания в китайских магазинах приятно удивляют сочетанием качества и цены. По её словам, в супермаркетах можно найти свежие фрукты, мясо и морепродукты по стоимости, значительно ниже московской.

Почему жить в Китае дешевле

Эксперты, анализируя рынок, отмечают, что более низкая стоимость жизни в Китае объясняется несколькими факторами:

Развитая система общественного транспорта. В Пекине метро охватывает практически весь город, а такси и каршеринг доступны каждому. Высокая конкуренция на рынке услуг. В отличие от Москвы, где стоимость труда и аренды высока, в Китае цены регулируются масштабным внутренним рынком. Поддержка государства. Местные власти субсидируют отдельные категории товаров и услуг, включая коммунальные расходы и общественный транспорт. Налогообложение. В некоторых сферах уровень налогов для иностранных специалистов ниже, что делает работу за рубежом привлекательной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что жизнь в Азии дороже из-за статуса мегаполиса.

Последствие: упущенные возможности для работы и накоплений.

Альтернатива: изучать реальные показатели расходов и учитывать уровень заработной платы.

Ошибка: игнорировать культурные различия при переезде.

Последствие: сложности с адаптацией и бытовым комфортом.

Альтернатива: заранее изучить традиции, систему оплаты и правила общения в стране.

Ошибка: ориентироваться только на привычные продукты и бренды.

Последствие: перерасход бюджета из-за импорта и узкого выбора.

Альтернатива: выбирать местные аналоги — они дешевле и зачастую качественнее.

Китай глазами россиян

Для многих российских специалистов Китай стал альтернативой Европе. Страна активно развивает спортивную инфраструктуру и приглашает тренеров из России, особенно в зимних дисциплинах.

По словам Усачевой, интерес к фигурному катанию в Китае огромен. Родители готовы вкладываться в обучение детей, а спортивные школы оснащены современным оборудованием.

"Китайские дети очень дисциплинированные, они уважают тренера и стараются выполнять всё идеально. Мне комфортно работать с ними", — отмечает Дарья Усачева.

