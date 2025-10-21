Чарли Кокс не видит, но всё знает: как Сорвиголова запутал фанатов Marvel

Британский актер Чарли Кокс, сыгравший Мэтта Мердока — Сорвиголову - в проектах Marvel, расставил все точки над i в недавнем интервью. Несмотря на активные слухи и теории фанатов, его персонаж не появится в следующем фильме о Человеке-пауке.

"Я не знаю, что известно поклонникам. Я знаю, что все они думают, будто я снимаюсь в "Человеке-пауке", потому что нахожусь в Лондоне, но это не так. Я просто сосредоточен на "Сорвиголове"", — сказал Кокс в подкасте Phase Hero.

Актёр объяснил, что сейчас полностью погружён в работу над сериалом "Сорвиголова: Рожденный заново", чей второй сезон выйдет на Disney+ 4 марта 2026 года. История продолжит сюжет о противостоянии адвоката-супергероя и Кингпина, криминального босса Нью-Йорка.

Фанаты, однако, не теряют надежды: звезды Marvel нередко скрывают свое участие в проектах ради сохранения интриги. Поэтому публика до сих пор гадает, действительно ли Сорвиголова не появится хотя бы в камео.

Что известно о новом "Человеке-пауке"

Продолжение франшизы получит подзаголовок "Совершенно новый день". Премьера запланирована на 31 июля 2026 года. Главную роль, как и прежде, исполнит Том Холланд, а режиссером выступит Дестин Дэниел Креттон, знакомый зрителям по картинам "Шан-Чи и легенда десяти колец" и "Просто помиловать".

По предварительным данным, в фильме вновь появятся Зендая (Эм-Джей) и Джейкоб Баталон (Нед). К актерскому составу присоединятся Марк Руффало, возвращающийся к роли Халка, и Джон Бернтал, который снова сыграет Карателя.

Особое внимание привлекло и возвращение злодея Скорпиона в исполнении Майкла Мэндо — его появление может стать ключевым элементом нового конфликта.

Почему фанаты не верят

Marvel давно известна своей политикой секретности. Перед выходом "Нет пути домой" в 2021 году актеры также отрицали участие в проекте, хотя в итоге в фильме появились герои из прошлых франшиз. Поэтому заявления Кокса не убедили всех поклонников.

Кроме того, Сорвиголова уже появлялся в фильмах киновселенной: в "Нет пути домой" Мэтт Мердок коротко помогал Питеру Паркеру, что породило ожидания продолжения этой сюжетной линии.

Что происходит с сериалом "Сорвиголова: Рожденный заново"

После перезапуска проекта Disney и Marvel Studios решили сохранить драматический стиль оригинала Netflix, но добавить больше элементов супергеройского экшена. Сюжет второго сезона сосредоточится на попытках Мэтта остановить Кингпина, который хочет подчинить себе весь Нью-Йорк.

Производство уже продлили на третий сезон, что подтверждает успех сериала среди зрителей и критиков.

Интересный факт

Первоначально Чарли Кокс получил роль Сорвиголовы в 2015 году, и его работа в сериале Netflix принесла персонажу культовый статус. После отмены шоу фанаты почти три года добивались его возвращения в киновселенную Marvel — и добились: Кокс вновь надел костюм в 2021 году.

Плюсы и минусы решения Marvel

Плюсы Минусы Свежий фокус на новых сюжетах без перегрузки персонажами Разочарование у поклонников Daredevil Возможность раскрыть других героев MCU Потеря ожидаемой связи между сериалом и фильмом Сохранение интриги до премьеры Снижение внимания к проекту без фан-сервиса

А что если Кокс всё-таки появится?

Если Marvel решит сделать сюрприз, возможным сценарием может стать короткое камео — например, в финале фильма, где Мэтт Мердок предложит Питеру помощь. Это позволило бы соединить сериал и франшизу "Паука" без раскрытия основных сюжетных линий.

Однако, пока актёр и студия официально отрицают подобное развитие, поклонникам остаётся только ждать и пересматривать "Сорвиголову".