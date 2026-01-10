Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:29

Шторм вмешался в мировую логистику: судоходство через Дарданеллы остановлено

Судоходство в Дарданеллах приостановили из-за шторма — ТАСС

Штормовая погода вновь вмешалась в работу одной из ключевых морских артерий Турции, временно остановив движение судов. Ограничения затронули не только международное судоходство, но и местное сообщение, что усилило напряжённость в транспортной системе региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию турецких властей.

Приостановка движения в Дарданеллах

Судоходство в проливе Дарданеллы было полностью приостановлено в обе стороны из-за ухудшения погодных условий. Ограничения вступили в силу днём в субботу и будут действовать до стабилизации обстановки. Причиной стал сильный штормовой ветер, создающий угрозу для безопасного прохождения судов.

"Судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено в обе стороны с 12:45 по местному времени из-за шторма до улучшения погодных условий", — говорится в сообщении турецкого департамента по морским вопросам.

Власти подчёркивают, что решение носит превентивный характер и связано исключительно с требованиями безопасности.

Ограничения для паромов и прибрежного сообщения

Непогода сказалась и на пассажирских перевозках. До вечера субботы была приостановлена значительная часть паромных маршрутов, курсирующих через пролив. Это затронуло как местных жителей, так и туристов, использующих паромы для перемещения между берегами.

Приостановка рейсов стала дополнительной мерой на фоне неблагоприятного прогноза. Судоходные и транспортные службы продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно возобновить движение при улучшении погодных условий.

Штормовое предупреждение в регионе

В районе Мраморного моря на субботу объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о штормовом ветре, скорость которого может достигать 60-90 км/ч, а также о сильных осадках. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в том числе в Стамбуле.

Метеорологи отмечают, что сочетание сильного ветра и дождя создаёт повышенные риски для морского и прибрежного транспорта. Власти призывают судоходные компании и пассажиров учитывать прогноз и следить за официальными сообщениями.

