Россия прекращает публикацию данных о производстве нефтепродуктов: причины и последствия

Правительство России приостановило публикацию данных о производстве нефтепродуктов в стране. Как сообщается в последнем отчете о промышленной динамике, Росстат полностью прекратил предоставление информации о ежемесячных объемах производства дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропанов и бутанов, а также кокса и полукокса из угля. В отчете отсутствуют и сведения о стабильном газовом конденсате.
В ведомстве пояснили, что решение о прекращении публикации связано с указанием правительства РФ. Однако Росстат продолжит раскрывать динамику производства кокса и нефтепродуктов на ежемесячной основе. Согласно последним данным, в июле объемы производства этих товаров увеличились на 7,2% по сравнению с июнем, но снизились на 2,7% относительно июля 2023 года. За первые семь месяцев производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В конце мая Росстат также отменил публикации статистики по производству автомобильного бензина, ссылаясь на решение Минэнерго, аргументируя это возможными манипуляциями на рынке в условиях текущей геополитической ситуации.
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