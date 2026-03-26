Вы сами подсказываете мошенникам, как вас обмануть: безобидные данные превращаются в готовую схему
Персональные данные, которые пользователи сами размещают в открытом доступе — включая паспортную информацию, сведения о семье и месте работы — могут использоваться мошенниками для выстраивания убедительных сценариев обмана. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Он объяснил, что злоумышленники не просто используют отдельные сведения, а собирают их в единую картину, чтобы выстроить доверительный сценарий общения. По его словам, любые утечки личной информации, включая паспортные данные или сведения о семье, могут стать основой для таких схем. Специалист отметил, что знание даже базовых фактов о человеке позволяет мошенникам выдавать себя за представителей официальных структур или знакомых.
"Например, если паспортные данные человека как-то оказались в доступе, ему могут позвонить, назвать номер паспорта, дату выдачи, подразделение. Это создает ощущение, что звонок поступает из официальной структуры, и человек начинает доверять. Аналогично могут использоваться сведения о семье — например, даты рождения детей, на основе которых выстраивается разговор. За счет таких деталей мошенники формируют ощущение достоверности и вовлекают человека в сценарий общения, где он уже не сомневается в подлинности происходящего", — отметил Курочкин.
Специалист добавил, что фотографии также могут использоваться злоумышленниками, в том числе для создания фейковых сообщений. По его словам, с их помощью формируются поддельные обращения, которые рассылаются родственникам с просьбами о помощи. Кроме того, информация о месте работы может использоваться для имитации деловой переписки.
"Фото могут использоваться для создания дипфейков, когда на их основе формируются поддельные аудио- или видеосообщения от имени человека. Такие материалы могут отправляться родственникам с просьбами срочно помочь или перевести деньги. Также мошенники отслеживают информацию о работе и могут писать от имени руководителя с различными срочными поручениями. Поэтому важно перепроверять любую информацию, даже если она кажется правдоподобной, и не принимать решения под давлением", — заключил Курочкин.
