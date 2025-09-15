Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Футбольный болельщик
Футбольный болельщик
© Pravda.Ru by Нейросеть is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:08

Помощь болельщику превратилась для футболиста в неприятный опыт

Данил Круговой рассказал, как фанат ЦСКА просил у него деньги и помощь для семьи

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился необычной историей общения с болельщиком армейцев. Как рассказал игрок в интервью Sport24, один из фанатов обратился к нему с просьбой о финансовой помощи, ссылаясь на семейные трудности.

Как всё началось

По словам Кругового, мужчина представился преданным поклонником красно-синих и пожаловался на проблемы в семье. Игрок перевёл ему деньги и даже не стал просить вернуть.

"Я перевел ему деньги и не требовал их возвращать. Потом он снова пишет: "Ребенок идет в школу, помоги собрать". Мы с женой собрали вещи, которые нам были уже не нужны, и отправили ему", — рассказал футболист.

Новые просьбы

Однако на этом история не закончилась. Вскоре от фаната поступила ещё одна просьба о помощи. В общей сложности Круговой перевёл ему порядка 100 тысяч рублей.

Футболист признался, что готов помогать, но в какой-то момент почувствовал, что ситуация становится неприятной.

"Мне не жалко, просто обидно — он почувствовал, что я всегда могу помочь, и начал наглеть", — отметил защитник.

Итог

История Кругового показывает обратную сторону популярности спортсменов: за открытость и желание помочь они нередко сталкиваются с попытками злоупотребления доверием. Сам футболист отметил, что жалеет не о потраченных деньгах, а о том, что его добросердечность оказалась воспринята как возможность для постоянных просьб.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американский совет по физическим упражнениям проверил нагрузку на мышцы спины в 8 популярных упражнениях сегодня в 4:10

Спина растёт не от подтягиваний: какое движение даёт больший эффект

Учёные проверили популярные упражнения для спины и выбрали лучшие. Узнайте, как правильно прокачать разные зоны и избежать ошибок.

Читать полностью » Эксперты назвали оптимальное сочетание мышечных групп для тренировки дельтовидных сегодня в 3:22

Одно упражнение разрушает весь прогресс: ошибка, которую совершают новички

Тренировка плеч — это больше, чем жим штанги. Какие ошибки мешают росту дельт и с какими мышцами их лучше сочетать — разбор для тех, кто ищет результат.

Читать полностью » Врачи объяснили, как выполнять турецкий подъём и наклон с гирей без риска травм сегодня в 3:10

Один снаряд — весь зал: как тренироваться с гирей дома без лишних затрат

Три упражнения с гирей заменят целый зал: они укрепят пресс, плечи и корпус, а также помогут развить выносливость и координацию.

Читать полностью » Специалисты рекомендуют включать пресс в каждую тренировку для формирования спортивной базы сегодня в 2:11

Пресс или руки? Ошибка, которая тормозит прогресс в зале

Большинство новичков уделяют внимание рукам, забывая о ногах и прессе. Почему это ошибка и как правильно распределять нагрузку?

Читать полностью » Стена, палка и кроссовок для оценки баланса и координации: три простых фитнес-челленджа сегодня в 2:10

Три простых челленджа проверяют гибкость и баланс лучше, чем час на тренажёрах

Эти три спортивных челленджа не требуют акробатической подготовки и дорогого инвентаря. Проверьте гибкость и баланс, а заодно повеселитесь с друзьями.

Читать полностью » Тренеры назвали оптимальные сочетания упражнений для спины и рук сегодня в 1:17

Эти ошибки убивают прогресс: почему спина остаётся слабым местом даже после месяцев тренировок

Сильная и рельефная спина — это не только красота, но и основа силы всего тела. Как правильно сочетать её с другими мышцами в тренировках?

Читать полностью » Упражнение Джампин Джекс: врачи объяснили пользу для сердца и выносливости сегодня в 1:10

Кардио без перегрузки суставов: когда Джампин Джекс стоит отложить

Простое движение из школьной разминки стало классикой фитнеса. Чем полезны «Джампин Джекс» и как сделать их сложнее?

Читать полностью » План кардиотренировки дома: скакалка, скалолаз, бёрпи — тренеры по фитнесу сегодня в 0:10

Три круга — и сердце благодарит: как простая верёвка превращается в кардиотренажёр

Кардио можно делать даже в маленькой квартире: всего одна скакалка заменит беговую дорожку и подарит заряд энергии в холодный сезон.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Виктория Бекхэм призналась в проблемах с кожей
Авто и мото

Срок действия справки для водительских прав — 12 месяцев, список врачей определил Минздрав
Еда

Рулет из кабачков с помидорами готовят с сыром и чесноком, обеспечивая сочность
Еда

Бульон из говяжьих костей варится для холодца с овощами
Спорт и фитнес

Рудакова: тренировка плеч снижает риск травм и улучшает осанку
Садоводство

Эксперт Ксения Чашина рассказала, как правильно подготовить огород к зиме и весне
Туризм

В 2025 году авиакомпании усилили проверку размеров и веса ручной клади
Питомцы

Эксперты: переход котёнка на сухой корм возможен с шестой недели жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet