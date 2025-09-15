Помощь болельщику превратилась для футболиста в неприятный опыт

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой поделился необычной историей общения с болельщиком армейцев. Как рассказал игрок в интервью Sport24, один из фанатов обратился к нему с просьбой о финансовой помощи, ссылаясь на семейные трудности.

Как всё началось

По словам Кругового, мужчина представился преданным поклонником красно-синих и пожаловался на проблемы в семье. Игрок перевёл ему деньги и даже не стал просить вернуть.

"Я перевел ему деньги и не требовал их возвращать. Потом он снова пишет: "Ребенок идет в школу, помоги собрать". Мы с женой собрали вещи, которые нам были уже не нужны, и отправили ему", — рассказал футболист.

Новые просьбы

Однако на этом история не закончилась. Вскоре от фаната поступила ещё одна просьба о помощи. В общей сложности Круговой перевёл ему порядка 100 тысяч рублей.

Футболист признался, что готов помогать, но в какой-то момент почувствовал, что ситуация становится неприятной.

"Мне не жалко, просто обидно — он почувствовал, что я всегда могу помочь, и начал наглеть", — отметил защитник.

Итог

История Кругового показывает обратную сторону популярности спортсменов: за открытость и желание помочь они нередко сталкиваются с попытками злоупотребления доверием. Сам футболист отметил, что жалеет не о потраченных деньгах, а о том, что его добросердечность оказалась воспринята как возможность для постоянных просьб.