Дания ставит возрастные ограничения на соцсети: что стоит за инициативой правительства

Дания готовится стать первой европейской страной, где подросткам до 15 лет могут ограничить доступ к социальным сетям. Инициатива обсуждается на уровне правительства и будет вынесена на парламентские слушания в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления министра цифровизации Каролины Стейдж Олсен.

Причины для ужесточения правил

По словам министра, социальные сети слишком долго оставались практически вне контроля, особенно в отношении детей. Она подчеркнула, что доступ к цифровым платформам должен регулироваться так же, как доступ несовершеннолетних в пространства, где требуется проверка возраста. Предложение предусматривает введение ограничений уже к середине или концу 2026 года.

"Слишком долго социальные сети пользовались полной свободой среди детей. Никаких ограничений не было", — сказала Олсен агентству Associated Press, отметив, что запрет может вступить в силу "к середине или к концу следующего года".

Министр добавила, что инициатива пройдет обязательные консультации и несколько чтений в парламенте, где будут определены механизмы контроля и ответственность платформ.

Позиция правительства и реакция экспертов

Идея ограничить доступ возникла после призыва премьер-министра Метте Фредериксен, указавшей на влияние соцсетей на психическое здоровье детей. Нынешний проект предусматривает, что в отдельных случаях родители смогут разрешать доступ детям младше 13 лет, о чём ранее сообщал Reuters. Предполагается, что ограничения будут направлены на снижение рисков, связанных с онлайн-контентом и взаимодействием детей с цифровыми платформами.

Олсен сравнила контроль возрастных ограничений со службой безопасности в офлайн-пространствах, где предотвращают попадание несовершеннолетних в закрытые зоны.

"Когда мы вечером приходим [в клуб], там есть вышибалы, которые проверяют возраст… В цифровом мире у нас нет вышибал, и они нам определенно нужны", — подчеркнула Олсен.

Масштаб проблемы и статистика использования соцсетей

Associated Press отмечает, что значительная часть платформ и сейчас формально запрещает регистрацию детям младше 13 лет, однако эти правила практически не работают. По данным правительства Дании, около 98% детей младше 13 лет зарегистрированы как минимум в одной социальной сети. Среди тех, кто не достиг 10-летнего возраста, этот показатель достигает примерно 50%.

Самыми популярными платформами у датской молодежи остаются Snapchat, YouTube, Instagram* и TikTok. Власти уверены, что существующие механизмы защиты несовершеннолетних недостаточны, несмотря на требования законодательства ЕС.

Если инициатива будет принята, Дания станет первым государством Европы, введшим столь масштабные ограничения. Ранее аналогичные меры реализовала Австралия.

Опыт Австралии и международный контекст

Согласно заявлению интернет-регулятора Австралии, 9 декабря в стране вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. С 10 декабря платформы обязаны деактивировать аккаунты несовершеннолетних. Несколько государств Азии также заявляли о планах ужесточить правила доступа детей к соцсетям, что свидетельствует о формировании глобальной тенденции в области цифровой безопасности.

* Деятельность Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ