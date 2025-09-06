Вопрос, от которого зависит карьера: что Зорин хочет услышать от Карпина

Полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин признался, что хотел бы пообщаться с главным тренером сборной России и столичного "Динамо" Валерием Карпиным. Об этом сообщает "Евро-Футбол.Ру".

"Спросил бы, что стоит улучшить в своей игре, чтобы попасть в национальную команду", — заявил Даниил Зорин.

Футболист отметил, что для него важно понять, какие именно аспекты игры требуют доработки, чтобы повысить свои шансы на вызов в сборную страны.