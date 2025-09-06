Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Валерий Карпин
Валерий Карпин
© soccer.ru by Артём Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:20

Вопрос, от которого зависит карьера: что Зорин хочет услышать от Карпина

Зорин: хотел бы спросить у Карпина, что улучшить для попадания в сборную России

Полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин признался, что хотел бы пообщаться с главным тренером сборной России и столичного "Динамо" Валерием Карпиным. Об этом сообщает "Евро-Футбол.Ру".

"Спросил бы, что стоит улучшить в своей игре, чтобы попасть в национальную команду", — заявил Даниил Зорин.

Футболист отметил, что для него важно понять, какие именно аспекты игры требуют доработки, чтобы повысить свои шансы на вызов в сборную страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эрика Зиль назвала восемь распространённых ошибок в боковых выпадах сегодня в 6:50

Восемь ошибок в боковых выпадах, которые приводят к боли и травмам

Боковые выпады кажутся простыми, но именно мелкие ошибки в технике мешают им работать на полную силу. Узнайте, чего стоит избегать.

Читать полностью » Врачи объяснили, как тренировки с медболом и слэмболом укрепляют мышцы сегодня в 6:10

Один снаряд — десятки упражнений: секрет медбола, о котором забыли

Узнайте, какие упражнения с утяжелённым мячом помогают развить силу и выносливость, а также сделают тренировки динамичными и интересными.

Читать полностью » Польза йоги для здоровья: исследователи перечислили основные эффекты практики сегодня в 5:50

Йога, которая меняет тело и мозг: неожиданный эффект простых поз

Йога укрепляет тело и ум, помогает снизить стресс и улучшает привычки. Узнайте, какие простые позы можно освоить уже сегодня.

Читать полностью » Врачи объяснили, как йога помогает при запорах и вздутии живота сегодня в 5:10

Секрет спокойного живота скрыт в паре простых поз

Йога может стать неожиданным союзником здоровья кишечника. Узнайте, как несколько простых асан снимают стресс и улучшают пищеварение.

Читать полностью » Тренер Джони Джонсон объяснила, почему не получается сесть на шпагат сегодня в 4:50

Тело хранит тайну: какой зажим мешает сесть на шпагат даже после тренировок

Шпагат не получается даже после регулярных тренировок? Узнайте пять главных причин, которые мешают вам раскрыть тело, и способы преодолеть их.

Читать полностью » Лучшие упражнения для мышц живота: подъёмы ног, велосипед и планка сегодня в 4:15

Секрет кубиков на животе не в скручиваниях — работает другое упражнение

Почему "нижнего пресса" не существует и какие упражнения действительно помогут укрепить живот — разбираем мифы и реальные рабочие техники.

Читать полностью » Врачи объяснили, как сохранить физическую форму во время новогодних праздников сегодня в 4:10

Новогодний марафон дел: почему тело платит цену за каждый пропущенный тренинг

Праздники часто выбивают из привычного ритма, но несколько простых стратегий помогут не потерять форму и сохранить энергию до конца года.

Читать полностью » Советы специалистов: низкоударная тренировка для суставов на стуле сегодня в 3:50

Самая тихая гимнастика: упражнения для ног, о которых знают немногие

Простые упражнения на стуле помогут укрепить ноги и вернуть подвижность без перегрузки суставов. Узнайте, как превратить стул в спортивный инвентарь.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

ТАСС: продажи "Москвича" в августе 2025 года упали почти вдвое до 1,1 тыс. машин
Садоводство

Капусту в Тамбовской области защищают от заморозков агроволокном и мульчей
Красота и здоровье

Врач Мария Беляева предупредила об опасности бесконтрольного приёма витаминов
Авто и мото

Эксперт Петров рассказал, почему видеокамеры и сигнализации не гарантируют защиту от угона
Наука и технологии

Ученые раскрыли тайну: магнитные поля повлияли на рождение Вселенной
Авто и мото

Автостат: первыми на возвращение в Россию могут решиться Hyundai и Kia
Авто и мото

Панорама УАЗ: новые двигатели мощностью 150 л.с. поступят на машины завода этой осенью
Дом

Сравнение материалов подушек и одеял: пух, синтетика, бамбук
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet