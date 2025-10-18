Голодание или сбалансированное питание: что безопаснее для снижения веса

Многие из нас стремятся сбросить лишний вес, и иногда голодание кажется заманчивым и быстрым решением для достижения этой цели. Однако Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, предупреждает, что голодание может вызвать серьезные проблемы с организмом и не всегда приводит к долгосрочным результатам. В беседе с корреспондентом "Ленты.ру" она рассказала о шести основных проблемах, которые могут возникнуть при голодании во время сброса веса.

1. Замедление обмена веществ

Одна из первых проблем, с которой сталкиваются люди при голодании, — это замедление обмена веществ. Когда организм не получает достаточно питательных веществ, он переходит в режим экономии энергии и снижает скорость обмена веществ.

"Когда человек голодает, тело воспринимает это как стресс, и его метаболизм замедляется. Это может привести к тому, что после окончания голодовки человек начнёт набирать вес еще быстрее", — объясняет Акулина Бахтурина.

Замедленный обмен веществ — это попытка организма защитить себя от недостатка пищи, но по завершении периода голодания, тело стремится восполнить утраченные ресурсы, что может привести к резкому набору веса. Это делает голодание неэффективным в долгосрочной перспективе и может усилить проблемы с весом после возвращения к нормальному питанию.

2. Потеря мышечной массы

Голодание не только снижает жировые отложения, но и вызывает потерю мышечной массы. Когда организму не хватает калорий, он начинает использовать не только жировые запасы, но и мышечную ткань в качестве источника энергии.

"Без достаточного питания организм начинает разрушать мышцы, что ведет к ухудшению физической формы и замедлению метаболизма", — отмечает тренер.

Это приводит к резкому упадку сил, снижению выносливости и ухудшению общего самочувствия. В результате, даже если вес снижаться, потеря мышечной массы может привести к потере силы и замедлению общего обмена веществ. Таким образом, регулярные тренировки с силовой нагрузкой и сбалансированное питание гораздо более эффективны для сохранения мышечной массы и укрепления тела.

3. Нарушение работы внутренних органов

Дефицит питательных веществ может негативно сказаться на работе внутренних органов. При длительном голодании организм не получает достаточное количество витаминов, минералов и энергии для нормального функционирования.

"Недостаток питательных веществ сказывается на работе сердца, почек и печени, что может привести к серьёзным нарушениям", — предупреждает Акулина Бахтурина.

Проблемы с органами могут быть вызваны дефицитом белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов, которые необходимы для нормального функционирования всех систем организма. Это делает голодание опасным для здоровья в долгосрочной перспективе и может привести к развитию различных заболеваний.

4. Гормональный дисбаланс

Длительные перерывы в питании могут привести к гормональным сбоям. Проблемы с гормонами, такими как инсулин, лептин и кортизол, могут возникать из-за недостатка пищи.

"Голодание нарушает работу гормонов, что может привести к сбою в функции щитовидной железы, менструальным сбоям у женщин и постоянному чувству усталости", — объясняет Бахтурина.

Изменения в уровне гормонов могут вызвать проблемы с щитовидной железой, что сказывается на общем обмене веществ и может стать причиной постоянной усталости, даже после полноценного отдыха. Это также может нарушить менструальный цикл у женщин и ухудшить психоэмоциональное состояние.

5. Расстройства пищевого поведения

Долгосрочное голодание может вызвать расстройства пищевого поведения, такие как переедание или даже булимия. Когда человек ограничивает себя в еде на длительное время, это часто приводит к психологическому срыву, когда после голодовки происходит переедание и возвращение к прежним привычкам.

"Голодание часто приводит к психологическому состоянию, когда человек не может контролировать свои порывы, и после строгих ограничений начинается чрезмерное потребление пищи", — поясняет Акулина Бахтурина.

Такое поведение может перерасти в булемию, что, в свою очередь, способствует ещё большему набору веса и разрушает нормальные пищевые привычки.

6. Ослабление иммунной системы

Когда организм недополучает белки, витамины и минералы, иммунная система ослабевает. Это делает тело более уязвимым к инфекциям и заболеваниям.

"Без достаточного количества питательных веществ иммунная система становится слабой, и организм становится более восприимчивым к вирусам и инфекциям", — добавляет Акулина Бахтурина.

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья иммунной системы, и голодание значительно ослабляет эту защитную функцию организма. Это особенно опасно в условиях вирусных заболеваний или сезонных инфекций.

Альтернатива голоданию: сбалансированное питание и активность

Хотя голодание может показаться быстрым решением для сброса веса, оно может принести гораздо больше вреда, чем пользы. Сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки - это лучшие способы достичь желаемой фигуры и поддерживать здоровье на длительный срок.

"Лучше всего выбирать сбалансированное питание, которое включает все необходимые макро- и микроэлементы, а также регулярные тренировки, чтобы поддерживать форму и улучшать метаболизм", — рекомендует Акулина Бахтурина.

Программы по снижению веса, включающие умеренные физические нагрузки и правильное питание, гораздо более безопасны и эффективны, чем радикальные методы, такие как голодание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: голодание для быстрого сброса веса.

Последствие: замедление обмена веществ, потеря мышечной массы, гормональные сбои.

Альтернатива: сбалансированное питание и регулярные тренировки с акцентом на силовые нагрузки.

Ошибка: игнорирование питания в процессе похудения.

Последствие: ослабление иммунной системы, плохое самочувствие, развитие расстройств пищевого поведения.

Альтернатива: следите за сбалансированностью рациона и избегайте экстремальных ограничений.

Ошибка: отсутствие долгосрочной стратегии по снижению веса.

Последствие: краткосрочные результаты, быстрый набор веса после голодания.

Альтернатива: стремитесь к постоянным изменениям в образе жизни, а не временным методам.