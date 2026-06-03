Вода не проверена, дно не обследовано: как отдых на диком пляже выходит из-под контроля

Отдых на необорудованных водоемах сопряжен с серьезными рисками для жизни и здоровья, так как такие места не проходят санитарный контроль и лишены спасательных постов, напомнил советник руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алексей Малов. О том, насколько важно отдавать предпочтение официальным зонам купания, он рассказал NewsInfo.

Ранее сообщалось, что представители МЧС обращали внимание граждан на ключевые требования безопасности на пляжах. При этом эксперты отмечают, что несчастные случаи на воде чаще всего провоцирует употребление спиртного взрослыми или бесконтрольное поведение детей.

По словам специалиста, главная проблема "диких" пляжей заключается в отсутствии предварительного обследования акватории и проб воды. В официальных зонах отдыха качество воды проверяется профильными ведомствами, а дно очищают перед началом сезона. Особое внимание стоит уделять подготовке популярных курортов к сезону, где процессы обеспечения безопасности отлажены на государственном уровне.

"Почему опасно купаться в необорудованных местах? Не обследовано дно. В официальных пляжах перед началом купального сезона специальные лицензированные организации обследуют, подписывают акт обследования водоема. Берутся пробы воды, соответствует ли вода в этом водоеме требованиям Санэпиднадзора для купания людей. Если все это совпадает, тогда дается разрешение на открытие места для купания", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в необорудованных местах значительно увеличивается время прибытия помощи в случае происшествия, так как экстренные службы ориентированы в первую очередь на официальные зоны отдыха. Кроме того, на легальных объектах инфраструктуры обычно присутствуют сотрудники полиции или частных охранных предприятий, которые следят за порядком, пресекая опасное поведение отдыхающих. Стоит помнить, что даже масштабное открытие благоустроенных прибрежных зон не отменяет необходимости соблюдать базовые правила поведения.

"В необорудованных местах нет спасателей, места подъезда не оборудованы. Если что-то случается, время следования служб экстренного реагирования увеличивается в разы. Каждая служба знает, что в их зоне ответственности есть территории отдыха официальные. Они всегда стоят у них в приоритете по выездам", — пояснил Малов.

Специалист настоятельно рекомендовал не пренебрегать собственной безопасностью: не перегреваться на солнце, полностью отказаться от алкоголя и всегда иметь при себе исправные средства связи. Кроме того, критически важно следить за детьми, у которых отсутствует восприятие опасности.

Родителям стоит помнить о коварстве океанских и морских течений, которые могут стать ловушкой даже для опытного пловца, заранее узнавать правила поведения, установленные на конкретном пляже. В случае исчезновения члена компании медлить недопустимо — необходимо срочно обращаться в экстренные службы, а не пытаться найти человека самостоятельно спустя долгие часы.

При использовании лодок или надувных плавательных средств эксперт советует всегда проверять их исправность, использовать спасательные жилеты и избегать хулиганства, которое часто становится причиной травм или порчи имущества. Любителям зарубежного отдыха также стоит обращать внимание на новые правила и системы слежения на популярных зарубежных курортах, где за нарушение запретов предусмотрены высокие штрафы.

Читайте также