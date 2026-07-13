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Эстетика мармеладов
Эстетика мармеладов
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:53

Мармелад в форме червей собрались запретить: вот в чем проблема популярной сладости

Интерес ребенка к сладостям в форме червей, крови или иных отталкивающих образов вызывает серьезные вопросы у специалистов. Детский нейропсихолог и клинический психолог Кира Макарова в беседе с NewsInfo пояснила, как подобные пищевые продукты влияют на детское восприятие.

Ранее сообщалось, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога, следует из письма Минпросвещения РФ. Согласно документу, контент может оказывать негативное влияние на пищевой выбор ребенка.

По словам Макаровой, критически важно разделять игровые образы и то, что непосредственно попадает в организм. Специалист подчеркнула, что психика ребенка формируется под влиянием внешней среды и того, что он видит вокруг в повседневной жизни. Выстраивание гармоничных отношений в семье становится фундаментом, на котором базируется здоровое восприятие мира.

"Формировать у ребенка нужно здоровые пищевые привычки. Ребенок не способен сам правильно оценивать такие вещи. Мы должны прививать детям правильные привычки и понимание того, что еда — это такая вещь, к которой мы относимся с уважением", — отметила психолог.

Важно помнить, что дети не обладают достаточным жизненным опытом для самостоятельной оценки маркетинговых уловок производителей, ориентированных на шокирующий контент. Развитие навыков критического мышления помогает подрастающему поколению осознаннее относиться к покупкам и выбору товаров. В то же время родителям рекомендуется находить способы взаимодействия без лишней строгости, объясняя эстетическую сторону культуры питания.

Специалист добавила, что еда должна быть источником эстетического удовольствия и аппетита, а не вызывать отторжение или ассоциации с чем-то несъедобным. Процесс формирования вкуса напрямую коррелирует с качеством продуктов, представленных на рынке. Правильный подбор детских лакомств помогает поддерживать доверие и уважительное отношение детей к процессам питания.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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