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ребенок смотрит мультики
ребенок смотрит мультики
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:23

Мультик на планшете быстро прекращает детский плач: тревожный эффект родители замечают слишком поздно

Родителям стоит отказаться от практики использования смартфонов или планшетов как способа быстро нормализовать состояние ребенка. Постоянное обращение к гаджетам в стрессовых ситуациях формирует опасную зависимость, предупредила в беседе с NewsInfo детский психолог, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева.

Ранее сообщалось, что использование электронных устройств для успокоения способно развивать у детей навыки самоконтроля и когнитивную гибкость, однако эффективность и последствия таких методов напрямую зависят от индивидуальных особенностей ребенка и внутрисемейного климата.

Вместе с тем, бесконтрольное потребление медиаконтента зачастую приводит к снижению способности удерживать внимание и проблемам с качеством сна.

По мнению Медведевой, экранный контент вызывает привыкание, сопоставимое с воздействием химических веществ. Эксперт пояснила, что хотя мультфильмы могут дать сиюминутный положительный эффект, стратегически такой подход разрушителен для детской психики.

"Наркотики тоже успокаивают человека. Тактически успокаивают, а стратегически разрушают. Точно так же с экраном, небольшое время ребенка можно успокоить экраном, развлекательным веселым мультиком. А стратегически это его приучит к экрану как к наркотику. Поэтому в редких случаях можно, когда уж совсем нечем успокоить, а как правило нельзя", — отметила психолог.

Специалист подчеркнула, что такая стратегия создает порочный круг: ребенок требует все большую "дозу" экранного времени, становясь неспособным регулировать свое поведение без внешней стимуляции. При этом важно понимать, как правильно выстраивать систему запретов в семье, чтобы не доводить ситуацию до конфликта. Длительное воздействие гаджетов негативно сказывается на работе мозга, в частности, ухудшая фундаментальные показатели памяти взрослеющего человека. Исследования показывают, что предсказуемый распорядок дня и четкий режим дня для ребенка предпочтительнее любых цифровых развлечений.

"Конечно, ребенок будет требовать это всегда, ему всегда будет тревожность без этого. Он будет волноваться от самого факта отсутствия экрана", — добавила эксперт.

В современных условиях родители часто сталкиваются с необходимостью ограничивать влияние виртуальной среды на детей. Эксперты рекомендуют развивать критическое мышление у школьников, чтобы они могли самостоятельно определять границы дозволенного.

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Проверено экспертом: Психолог Илья Шеховцов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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